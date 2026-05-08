Tam Kỳ (Đà Nẵng): Nhân rộng mô hình “Ngôi nhà xanh” và “Giỏ nhựa đi chợ” để giảm rác thải nhựa

Ngày 8/5, UBND phường Tam Kỳ (thành phố Đà Nẵng) phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường tổ chức Hội nghị tuyên truyền phân loại, tái chế rác thải và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường thiết thực.

Trong bối cảnh rác thải nhựa đang là thách thức lớn đối với đô thị, hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, hình thành nếp sống và tiêu dùng xanh trong cộng đồng.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 10 “Ngôi nhà xanh bảo vệ môi trường” và 150 túi lưới đi chợ cho các chi hội phụ nữ khối phố và trường học trên địa bàn. Đây là những mô hình cụ thể giúp thay đổi thói quen từ việc sử dụng túi ni lông sang túi dùng nhiều lần, đồng thời tối ưu hóa việc thu gom phế liệu.

Mô hình “Ngôi nhà xanh” không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ môi trường mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Các loại chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn sau khi thu gom sẽ được bán để gây quỹ an sinh xã hội, hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Cũng nhân dịp này, hơn 120 hội viên phụ nữ phường đã được hướng dẫn kỹ năng phân loại rác tại nguồn và phương pháp tái chế rác thải nhựa. Buổi tập huấn nhấn mạnh việc hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, hướng tới xây dựng môi trường sống văn minh, sạch đẹp.

Ông Nguyễn Quang Tuấn – Phó Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ cho biết, thời gian qua địa phương đã duy trì thường xuyên các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường và trồng cây xanh. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn nhìn nhận ý thức của một bộ phận người dân chưa đồng đều, tình trạng xả rác không đúng nơi quy định vẫn còn tồn tại.

Để giải quyết những khó khăn về nguồn lực và duy trì tính bền vững của các mô hình, lãnh đạo UBND phường khẳng định trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng hơn.

“Hội nghị hôm nay là dịp để chúng ta chia sẻ kinh nghiệm và đề ra giải pháp cụ thể. Tôi tin tưởng rằng, với sự chung tay của toàn thể nhân dân, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn sẽ tạo được chuyển biến mạnh mẽ, góp phần xây dựng phường Tam Kỳ xanh - sạch - đẹp và thực sự đáng sống”, ông Nguyễn Quang Tuấn nhấn mạnh.