Đà Nẵng rà soát hướng tuyến, gỡ “nút thắt” dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Ngày 17/10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình dẫn đầu đoàn công tác khảo sát công tác đầu tư xây dựng các khu tái định cư, khu nghĩa trang nhân dân và tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam (đoạn từ phía Nam sông Thu Bồn đến hết địa phận TP Đà Nẵng).

Theo báo cáo, hiện các địa phương cơ bản đã hoàn thành việc thành lập Ban chỉ đạo và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Tuy nhiên, việc chưa nhận được mốc ranh giới GPMB chính thức và chưa có phản hồi về đề xuất điều chỉnh hướng tuyến đang ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình khảo sát công tác đầu tư xây dựng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam (đoạn từ phía Nam sông Thu Bồn đến hết địa phận TP Đà Nẵng). Ảnh: TP

Tại xã Duy Xuyên, dự án đi qua địa bàn dài khoảng 7,83 km. UBND xã kiến nghị xem xét điều chỉnh hướng tuyến cục bộ để giảm thiểu tác động đến 2 di tích lịch sử, trường Tiểu học Duy Sơn và khu vực Nghĩa trang nhân dân Nổng Bồ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình đề nghị các Ban Quản lý dự án tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các địa phương liên quan rà soát, xác định khối lượng bồi thường, hỗ trợ, phục vụ GPMT, di dời hạ tầng kỹ thuật và nhu cầu tái định cư cho dự án.

Các sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và các địa phương liên quan cần phối hợp chặt chẽ, đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề tồn tại. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tập trung rà soát thủ tục hồ sơ, tiến độ GPMT các dự án liên quan.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn TP Đà Nẵng có tổng chiều dài khoảng 116,4. Ảnh: AI

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, điều chỉnh hướng tuyến cho phù hợp thực tế, đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt sớm hoàn tất lựa chọn nhà thầu tư vấn, tổ chức lập hồ sơ báo cáo và làm việc với địa phương để thống nhất hướng tuyến.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam (đoạn qua địa bàn TP Đà Nẵng) có tổng chiều dài khoảng 116,4 km, đi qua 24 xã, phường. Dự kiến thu hồi khoảng 913,2 ha đất, nhu cầu tái định cư khoảng 4.140 lô, xây dựng 33 khu tái định cư và 13 khu nghĩa trang.