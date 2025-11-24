Đề xuất phạt lên đến 200 triệu đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa

Theo dự thảo, các hành vi vi phạm sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền, mức tối đa 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân.

Ngoài ra, tùy mức độ vi phạm, có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ từ 1 - 6 tháng hoặc đình chỉ hoạt động chào bán, phát hành tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ trong 1 - 12 tháng.

Nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì phải chuyển hồ sơ liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự.

Phát hành không đúng đối tượng có thể phạt tới 200 triệu đồng

Cụ thể, liên quan đến quy định về chào bán, phát hành tài sản mã hóa, Bộ Tài chính đề xuất phạt tiền từ 70 – 200 triệu đồng với tổ chức phát hành có các hành vi sai phạm về sở hữu nước ngoài đối với tài sản làm cơ sở cho phát hành tài sản mã hóa; không bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, không gây hiểu nhầm về các thông tin cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Mức phạt tiền cao nhất được áp dụng với các hành vi chào bán, phát hành tài sản mã hóakhông đúng đối tượng quy định; chào bán khi không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; không công bố thông tin Bản cáo bạch chào bán, phát hành tài sản mã hóa,...

Cá nhân không giao dịch qua sàn được cấp phép bị xử phạt

Đối với tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Bộ Tài chính đề xuất phạt tiền từ 10 – 30 triệu đồng đối với nhà đầu tư cá nhân trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép.

Các tổ chức cung ứng dịch vụ có thể bị phạt tiền từ 70 – 200 triệu đồng khi vi phạm việc công bố thông tin; quảng cáo tiếp thị hay cung cấp dịch vụ khi chưa được cấp phép; hoạt động không đúng nội dung quy định trong giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Bên cạnh đó, các tổ chức có thể bị xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa có thời hạn từ 1 tháng đến 6 tháng

Các nhà đầu tư nước ngoài có thể bị xử phạt từ 30 - 100 triệu đồng nếu vị phạm quy định về chuyển tiền của nhà đầu tư nước ngoài, không đảm bảo kê khai trung thực, đầy đủ nội dung giao dịch liên quan đến mua, bán tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Phạt tiền đến 150 triệu đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không quản lý tách biệt tiền

Đối với các vi phạm quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, phạt tiền từ 50 – 70 triệu đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóakhông thực hiện xác minh danh tính nhà đầu tư mở tài khoản.

Phạt tiền từ 70 – 100 triệu đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ TSMH; Không bảo đảm thông tin quảng cáo, tiếp thị chính xác, đầy đủ, rõ ràng, không gây hiểu lầm.

Phạt tiền từ 100 - 150 triệu đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không quản lý tách biệt tiền, tài sản mã hóa của khách hàng với tiền, tài sản mã hóa của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; Không giám sát hoạt động giao dịch tài sản mã hóa; không báo cáo Bộ Tài chính trong trường hợp có thông tin liên quan đến doanh nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; Không bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin; không bảo vệ tài sản của khách hàng…

Dự thảo cũng đưa ra mức phạt tiền từ 150 – 200 triệu đồng đối với một trong các vi phạm: Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa quy định; Không đảm bảo tính chính xác, trung thực, đầy đủ của các hồ sơ nộp cho cơ quan quản lý…

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định biện pháp khắc phục hậu quả kèm theo các vi phạm nêu trên.