Người lao động nhận tiền ăn trưa, ăn giữa ca có tính vào thuế thu nhập cá nhân?

Liên quan đến mức chi tiền ăn giữa ca, ăn trưa không chịu thuế TNCN, một số doanh nghiệp có thắc mắc và đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn.

Theo đó, căn cứ theo điểm g.5, khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định: “Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với: Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Ảnh minh hoạ

Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước. Căn cứ theo khoản 4 Điều 22 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016, mức chi tiền ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng.

Tuy nhiên đến ngày 28/4/2025 Bộ nội vụ ban hành Thông tư số 003/2025/TT-BNV có hiệu lực thi hành ngày từ ngày 15/06/2025, đã bãi bỏ Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH và không đề cập đến mức chi tối đa của khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa.

Căn cứ theo Điều 19 của thông tư này, các doanh nghiệp đang hiểu rằng theo quy định hiện tại thì mức chi tiền ăn giữa ca, ăn trưa không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đã không còn bị khống chế ở mức 730.000 đồng/người/tháng.

Mức chi tiền ăn giữa ca, ăn trưa không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN là mức chi thực tế mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động.

Giải đáp về nội dung này, Bộ Tài chính cho biết tại điều 103 Bộ Luật Lao động quy định chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trường trường hợp người lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

Tại khoản khoản 9 Điều 34 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP quy định, chế độ ăn giữa ca hoặc ăn định lượng đối với người lao động, Ban điều hành, Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên được thực hiện theo thoả thuận.

Tại khoản g.5 Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT/BTC, không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người lao động tổ chức dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phí phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì phần chi vượt mức phải tính và thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đối với doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước.

Tại công văn số 1387/CTL&BHXH-TLSXKD do Bộ Nội vụ gửi Cục Thuế, trong đó nêu, theo quy định tại Điều 103 Bộ Luật Lao động thì các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động.

Chế độ ăn giữa ca đối với người lao động từ ngày 1/1/2025 đến 31/7/2025 được thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 34 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước; từ ngày 1/8/2025 được thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động.