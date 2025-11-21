Từ đầu năm 2026, phí thẩm định phòng hát karaoke thay đổi ra sao?

Theo đó, mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường từ ngày 5/1/2026. Cụ thể, mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke là 1 triệu đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 6 triệu đồng/Giấy phép/lần thẩm định.

Còn đối với mức thu phí thẩm định cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường, quy định mới sẽ áp dụng mức 10 triệu đồng/Giấy phép/lần thẩm định.

Phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke có thay đổi vào đầu năm 2026

Thông tư 110 cũng quy định mức thu phí thẩm định điều chỉnh, trong đó Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường đối với trường hợp thay đổi chủ sở hữu là 500.000 đồng/Giấy phép/lần thẩm định.

Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đối với trường hợp tăng thêm phòng là 1 triệu đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 6 triệu đồng/Giấy phép/lần thẩm định.

Người nộp phí thực hiện nộp phí cho tổ chức thu phí bằng một trong các hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí của tổ chức thu phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc vào tài khoản phí thu ngân sách nhà nước của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.

Nộp phí qua tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu phí (áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính).

Trong thời hạn 24 giờ tính từ thời điểm nhận được tiền phí, cơ quan, tổ chức nhận tiền phải chuyển toàn bộ tiền phí thu được vào tài khoản chuyên thu phí của tổ chức thu phí mở tại tổ chức tín dụng hoặc nộp toàn bộ tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Với trường hợp nộp phí bằng tiền mặt cho tổ chức thu phí, tổ chức thu phí nộp 100% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành, bao gồm liên lai phát sinh (nếu có) tròn số dư tài khoản liên quan trong quá trình thu phí.

Nguồn chi phí trang trải cho việc thu phí được ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Tổ chức thu phí khai, nộp phí theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.