ĐHĐCĐ bất thường Angimex: Mở rộng vùng nguyên liệu và nỗ lực hoàn thành kế hoạch doanh thu điều chỉnh

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, doanh thu được điều chỉnh xuống 3.939 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế thống nhất 25 tỷ đồng, lần lượt giảm 51% và 64% so với kế hoạch được thông qua. Việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh nhằm thích ứng với sự biến động của thị trường.

Sáng 28/6/2022, Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu An Giang (Angimex, Hose: AGM) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Bất thường năm 2022 tại An Giang.

Tại kỳ họp, Angimex đã thông qua các tờ trình liên quan Báo cáo của HĐQT về việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu năm 2022; Tờ trình Điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh trước biến động của thị trường

Trước thực tế, ngành lương thực đang phải đối mặt với không ít thách thức do các chi phí đầu vào gia tăng bao gồm giá phân bón tăng, chi phí vận chuyển, logistics tăng cao trong khi tỷ suất lợi nhuận của lĩnh vực xuất khẩu gạo vào thị trường châu Á thấp và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước ngày càng khốc liệt, Angimex tiến hành điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Tại đại hội, các cổ đông đã thống nhất thông qua việc điều chỉnh kế hoạch này. Theo đó, doanh thu hợp nhất dự kiến được điều chỉnh giảm 51% còn 3.939 tỷ đồng so với 8.004 tỷ đồng được thông qua ở ĐHĐCĐ thường niên. Lợi nhuận trước thuế thống nhất điều chỉnh là 25 tỷ đồng, giảm 64% so với kế hoạch được thông qua ở ĐHĐCĐ thường niên và giảm 57% so với thực hiện 2021.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, Angimex ghi nhận doanh thu đạt 1.019,7 tỷ đồng tăng 174,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 80,39 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9,99 tỷ đồng, lần lượt tăng 148,7% và 285,7% so với cùng kỳ. So với kế hoạch sau điều chỉnh năm 2022 thì kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 12,5 tỷ đồng, công ty hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận năm.

Việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh nhằm thích ứng với sự biến động của thị trường. Tuy nhiên, Angimex khẳng định vẫn nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng để tạo đà hồi phục mạnh mẽ trong các giai đoạn tiếp theo.

Trước đó, công ty cũng đã hoàn thành chào bán lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng, toàn bộ số tiền sẽ được đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH MTV Chế biến lương thực Angimex, công ty do Angimex sở hữu 100% vốn điều lệ. Đây là giải pháp giúp Angimex đảm bảo ổn định sản lượng tiêu thụ, để tập trung đẩy mạnh mảng kinh doanh gạo nội địa nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh trong giai đoạn 2022 - 2023 và trung hạn đến 2025.

Ngoài ra, Angimex sẽ xúc tiến việc thương mại hóa các sản phẩm mới đã được nghiên cứu trong thời gian qua như: hộp đựng thực phẩm và pallet làm từ vỏ trấu. Đây được kỳ vọng là sản phẩm giúp Angimex vừa tăng thêm nguồn thu, tận dụng phụ phẩm, phế phẩm từ quá trình sản xuất lúa vừa góp phần bảo vệ môi trường, phục vụ mục tiêu xây dựng và phát triển nền nông nghiệp bền vững mà công ty theo đuổi.

Cũng tại kỳ họp bất thường này, Angimex đã thông qua danh sách HĐQT và Ban kiểm soát mới. Các thành viên HĐQT bao gồm các ông: Vũ Ngọc Long, Nghiêm Hải Anh, Hồ Đăng Dân, Lê Tiến Thịnh và Võ Kim Nguyên. Ban kiểm soát bao gồm: ông Lâm Trường, bà Huỳnh Thị Kim Oanh và ông Dương Thanh Bình. Trong đó, ông Vũ Ngọc Long đảm nhận Chủ tịch HĐQT thay ông Trịnh Văn Bảo đã từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Mở rộng vùng nguyên liệu tại An Giang, đảm bảo sản lượng xuất khẩu các đơn hàng lớn

Về hoạt động xuất khẩu, tổng sản lượng xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 2022 của Angimex đạt gần 140 ngàn tấn và doanh thu hơn 1.600 tỷ đồng. Trong đó, tháng 4 và tháng 5, đơn vị có sản lượng xuất khẩu luôn cao hơn 20 ngàn tấn, nằm trong Top 10 Doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam. Động lực tăng trưởng chính và đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch điều chỉnh của năm 2022 chính là các đơn hàng xuất khẩu lớn đã được ký kết và vẫn đang tích cực thực hiện.

Để đảm bảo ổn định sản lượng đầu vào, ngày 24/6 vừa qua, Angimex đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở NN&PTNT tỉnh An Giang về việc phối hợp thực hiện xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa, gạo trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2022-2025.

Theo thỏa thuận hợp tác, Angimex sẽ triển khai kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ cụ thể hàng vụ, hàng năm về nhu cầu diện tích, sản lượng liên kết, chính sách thu mua, tiêu chuẩn chất lượng, chủng loại giống và phương thức thu mua với các hộ nông dân, HTX trên địa bàn tỉnh.

Việc hợp tác này sẽ giúp Angimex mở rộng và phát triển vùng nguyên liệu trồng lúa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường đòi hỏi cao về mặt số lượng lẫn chất lượng, nâng cao năng suất và giá trị hạt gạo của An Giang nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.

Angimex đặt mục tiêu mở rộng diện tích liên kết canh tác sản xuất tăng luỹ tiến qua từng năm. Cụ thể, năm 2022 sẽ đạt 15.000 ha, năm 2023 sẽ đạt 30.000 ha, năm 2024 sẽ đạt 35.000 ha và năm 2025 sẽ đạt 40.000 ha.