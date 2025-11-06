Petrolimex đào tạo nội bộ về chuyển đổi nhiên liệu hóa thạch truyền thống sang nhiên liệu xanh, nhiên liệu sinh học

Toàn cảnh lễ khai giảng lớp thứ nhất tại Đà Nẵng.

Lớp thứ hai trong chương trình này sẽ tổ chức tại Cần Thơ từ ngày 13 – 14/11/2025.

Dự lễ khai giảng, phía Trung tâm đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng (QTC) có Phó giám đốc Đặng Thanh Tùng cùng Giảng viên cao cấp chuyên ngành Hóa dầu – Nhiên liệu Đinh Thị Ngọ - giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, Trưởng ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 28 về Sản phẩm dầu mỏ, Ủy Ban Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Quốc Gia; Trưởng ban Tiêu chuẩn - Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc Gia Nguyễn Văn Khôi.

Ban tổ chức lớp có Phó trưởng Ban Kỹ thuật - Công nghệ và An toàn Bùi Quang Minh; Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Xăng dầu, Ban Kỹ thuật - Công nghệ và An toàn Nguyễn Hồng Tuấn; Phó Trưởng phòng An toàn, Ban Kỹ thuật - Công nghệ và An toàn Vũ Thị Thu cùng toàn thể các học viên là lãnh đạo, CBNV đến từ Văn phòng Tập đoàn và 20 đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Trong bối cảnh thế giới đẩy mạnh mục tiêu giảm phát thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ XXI, chuyển đổi năng lượng – đặc biệt là hướng tới nhiên liệu xanh, nhiên liệu sinh học – trở thành yêu cầu tất yếu và nhiệm vụ trọng tâm cho phát triển bền vững. Nhằm cập nhật các quy định pháp luật mới, nâng cao hiểu biết về dầu mỏ, quy trình chế biến, cũng như nhận thức về tác động môi trường của nhiên liệu hóa thạch, khóa đào tạo được tổ chức còn giúp học viên nắm bắt xu hướng, công nghệ sản xuất và tiềm năng phát triển của nhiên liệu sinh học, nhiên liệu xanh tại Việt Nam và trên thế giới.

Chương trình đào tạo gồm tám chuyên đề: (1) Phổ biến Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa và Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và các thông tin của Nhà nước liên quan đến xăng sinh học tại Việt Nam; (2) Khái niệm chung về bản chất dầu mỏ. Sơ lược về các loại nhiên liệu chủ đạo; (3) Khái quát chung về nhiên liệu sinh học, nhiên liệu xanh; (4) Xăng sinh học; (5) Nhiên liệu Kerosen và Diesel sinh học; (6) Nhiên liệu xanh trong lĩnh vực hàng không - Nhiên liệu hàng không bền vững (SAF); (7) Giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu đạt Cacbon Net Zero; (8) Giới thiệu về các nhà máy Lọc – Hóa dầu ở Việt Nam.



Phó trưởng Ban Kỹ thuật - Công nghệ và An toàn Tập đoàn Bùi Quang Minh phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu khai giảng, Phó trưởng Ban Kỹ thuật - Công nghệ và An toàn Tập đoàn Bùi Quang Minh tin tưởng sự tham gia nhiệt tình của các học viên kết hợp với sự hỗ trợ chuyên môn từ đội ngũ giảng viên, chuyên gia, khóa đào tạo sẽ mang lại những giá trị thiết thực, giúp nâng cao năng lực chuyên môn và nhận thức về chuyển đổi năng lượng xanh – một nhiệm vụ vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính nhân văn trong hành trình phát triển và vươn xa của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Phó giám đốc QTC Đặng Thanh Tùng phát biểu tại lễ khai giảng.

Phó Giám đốc QTC Đặng Thanh Tùng khẳng định tính cấp thiết của khóa đào tạo trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức to lớn về biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Đồng thời gửi lời chúc các học viên sẽ tích lũy được nhiều kiến thức giá trị, nâng cao kiến thức chuyên môn nhằm hỗ trợ quá trình công tác.

Một số hình ảnh tại chương trình đào tạo:

Giảng viên Nguyễn Văn Khôi - Trưởng ban Tiêu chuẩn - Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc Gia truyền đạt kiến thức.

Giảng viên cao cấp chuyên ngành Hóa dầu – Nhiên liệu Đinh Thị Ngọ - giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, Trưởng ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 28 về Sản phẩm dầu mỏ, Ủy Ban Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Quốc Gia truyền đạt kiến thức.