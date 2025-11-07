Petrolimex trao 600 bình lọc nước tặng người dân nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn cùng Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển & Marketing Nguyễn Mạnh Hà và Phó Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Petrolimex Nghệ An Thái Bá Nam trao tặng thiết bị lọc nước tại Chương trình.

Dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Lương Hồng cùng lãnh đạo các xã Diễn Châu, Yên Na, Lượng Minh, Nhôn Mai, Minh Châu và đại diện 45 hộ dân trong địa bàn.

Về phía Petrolimex có Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn; Phó Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển & Marketing Nguyễn Mạnh Hà; Phó Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Petrolimex Nghệ An Thái Bá Nam và đại diện lãnh đạo các Ban của Tập đoàn, đại diện lãnh đạo của Petrolimex Nghệ An.

Hướng về người dân nghèo, đặc biệt là những người dân chịu ảnh hưởng của bão lũ vừa qua, Petrolimex đã tặng miễn phí 600 bình lọc nước ECOZEN-25 và phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An trao tặng tới các hộ dân khó khăn, chưa được tiếp cận với nguồn nước sạch có nhu cầu sử dụng Bình lọc nước. Đây là tấm lòng của Petrolimex gửi đến đồng bào, giúp người dân phần nào khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống.

Những chiếc bình lọc nước lõi gốm giúp loại bỏ vi khuẩn, tạp chất tạo ra nguồn nước sạch đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y Tế. Thiết bị nhỏ gọn, dễ lắp đặt và không sử dụng điện, củi, than… Qua đó, hạn chế phát thải khí nhà kính. Nước sau khi lọc có thể uống trực tiếp mà không cần đun sôi, giúp các hộ dân sử dụng tiện lợi.

Chương trình trao tặng bình lọc nước tiếp tục là mục tiêu hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn nước uống an toàn, bảo vệ sức khỏe và phòng tránh dịch bệnh. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực chào mừng cột mốc đặc biệt 70 năm thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (1956 – 2026); khẳng định là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên triển khai chương trình cấp phát thiết bị lọc nước quy mô lớn. Đây là bước cụ thể hóa kế hoạch hành động giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và Net Zero của Tập đoàn theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Xăng dầu Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ sự cảm thông những khó khăn, mất mát mà địa phương và người dân đã phải gánh chịu trong thời gian qua, đặc biệt là nhu cầu thiết yếu về nguồn nước sạch. Những chiếc bình lọc nước là món quà không lớn nhưng là một phần tấm lòng của Petrolimex hỗ trợ bà con có điều kiện sử dụng nguồn nước sạch, an toàn trong sinh hoạt hàng ngày, góp phần bảo vệ sức khỏe, ổn định cuộc sống sau thiên tai. Đồng thời, nhấn mạnh với vị thế là một trong những Tập đoàn năng lượng hàng đầu Việt Nam, Petrolimex luôn đề cao giá trị phát triển bền vững, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng. Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tập đoàn luôn xem trách nhiệm xã hội là yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển dài hạn. Petrolimex không chỉ cung ứng các sản phẩm xanh, sạch thân thiện với môi trường mà còn thường xuyên triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực hướng tới con người và cộng đồng, coi đây là một phần trong sứ mệnh phát triển bền vững của Tập đoàn.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Lương Hồng trân trọng cảm ơn nghĩa cử và tinh thần trách nhiệm xã hội của tập thể cán bộ, người lao động Petrolimex. Những thiết bị lọc nước được trao tặng hôm nay không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên kịp thời giúp người dân vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

Chương trình khẳng định vị thế tiên phong của Petrolimex trong các hoạt động vì khí hậu và cộng đồng khi trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên triển khai chương trình cấp phát thiết bị lọc nước quy mô lớn. Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Chung tay vì cộng đồng”, trong thời gian vừa qua, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã trao tặng 4.100 bình lọc nước tới đồng bào khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai tại các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang (cũ là tỉnh Hà Giang), Lai Châu, Hưng Yên cụ thể:



Ngày 15.11.2024, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai thực hiện chương trình cấp phát 1000 bình lọc nước tới các hộ dân bị ảnh hưởng sau cơn bão số 3 (Yagi) và các hộ dân khó khăn, thiếu nước sạch trên địa bàn 02 huyện Bắc Hà, Bảo Yên của tỉnh Lào Cai.



Ngày 18.12.2024, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phối hợp cùng Mặt trận tổ quốc tỉnh Hà Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang tổ chức Chương trình hỗ trợ xây nhà tặng hộ nghèo và cấp phát 1000 bình lọc nước tặng người dân huyện Bắc Quang, Quảng Bình. Ngày 19.12.2024, tại xã Y Can (Trấn Yên), Petrolimex phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình trao 300 bình lọc nước tặng 300 hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (YAGI).



Ngày 20.2.2025, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu tổ chức cấp phát 700 bình lọc nước tới các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại huyện Than Uyên.



Ngày 07.10.2025, tại UBND xã Đông Hưng tỉnh Hưng Yên, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) phối hợp cùng Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên thực hiện chương trình cấp phát 1.100 bình lọc nước tới các hộ dân khó khăn, thiếu nước sạch trên địa bàn 04 xã Đông Hưng, Thái Thụy, Đức Hợp, Châu Ninh của tỉnh Hưng Yên.

Một số hình ảnh tại chương trình: