Lộ diện "nhóm" doanh nghiệp trúng gói thầu số 23 dự án hầm đường bộ Hoàng Liên nối Lai Châu - Lào Cai

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã hoàn tất thủ tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 23 xây lắp và thiết bị toàn bộ công trình (bao gồm khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công) thuộc Dự án 1 hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa cũ (tỉnh Lào Cai), xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu).

Tuyến đường qua dãy nối Hoàng Liên Sơn địa phận tỉnh Lai Châu. (Ảnh: TA)

Theo Quyết định số 256/QĐ-BQLDA ngày 4/11/2025, gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, với giá gói thầu hơn 2.759 tỷ đồng.

Liên danh Hầm Hoàng Liên (gồm các doanh nghiệp như Tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP Xây dựng và Thương mại 299, Công ty TNHH MTV Thanh Tuyền, Công ty TNHH Xây dựng số 10 Lai Châu, Công ty TNHH MTV Xây dựng & Thương mại Khánh Hưng…) là đơn vị trúng thầu với giá trị 2.628 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 720 ngày (24 tháng).

Sau khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, Ban Quản lý dự án đang hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng, chuẩn bị đầy đủ nhân lực vật lực để khởi công ngày 19/12/2025, phấn đấu hoàn thành, thông xe kỹ thuật theo lộ trình dự án đề ra.

Trước đó, ngày 14/3/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 523/QĐ-UBND phê duyệt dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên với tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng, trong đó phần thuộc địa phận tỉnh Lai Châu chiếm 3.210 tỷ đồng.

Dự án được phân chia làm hai hợp phần: Dự án 1 do Lai Châu làm chủ đầu tư và Dự án 2 do tỉnh Lào Cai triển khai giải phóng mặt bằng.

Hầm đường bộ Hoàng Liên có tổng chiều dài tuyến khoảng 8,8km, gồm hầm chính dài 2,63km, hầm phụ dài 2,65km, cùng 11 cây cầu và nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Hầm chính được thiết kế với hai làn xe cơ giới, bề rộng 9,75m, kết cấu bê tông cốt thép vĩnh cửu, đáp ứng tiêu chuẩn hầm xuyên núi cấp đặc biệt.

