Dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ bộc lộ nhiều tồn tại cần khắc phục

Cục Đường bộ Việt Nam vừa tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu quá trình thi công Dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và TP.Cần Thơ.

Dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ dài gần 29km, tổng mức đầu tư khoảng 950 tỷ đồng được khởi công từ ngày 10/4/2024, dự kiến hoàn thành vào 31/12/2025. Nhà thầu đặt mục tiêu rút ngắn thời gian, phấn đấu cán đích vào tháng 10/2025.

Dự án gồm một gói thầu xây lắp, do liên danh Công ty CP Cầu 7 Thăng Long, Công ty CP Tổng công ty Xây dựng Nghệ An, Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Trường Thành, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 703 (Coinco 703) và Công ty TNHH Thi Sơn đảm nhận.

Dự án nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ. (Ảnh: Báo Xây dựng)

Quá trình kiểm tra, Cục Đường bộ đánh giá, liên danh nhà thầu đã có những chuyển biến tích cực, áp dụng giải pháp bù tiến độ, tuy nhiên, dự án vẫn chậm khoảng 0,58% so với kế hoạch.

Tại nút giao Lộ Tẻ, nhiều bất cập trong thi công vẫn tồn tại. Nhà thầu Trường Thành để thép tập kết ngoài trời không che chắn, gây gỉ sét; một số vị trí thiếu lưới chắn vật rơi trên cầu vượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cùng đó, công tác thi công đường dẫn, tường chắn cũng ì ạch, trong khi hệ thống báo hiệu, rào chắn tại cổng công trường chưa đầy đủ, xe máy phục vụ thi công ra vào không được điều tiết đảm bảo giao thông; Lớp cấp phối đá dăm có hiện tượng phân tầng, dây chuyền thi công thiếu lu theo quy định.

Ngoài ra, nhà thầu Cầu 7 Thăng Long cũng chậm tiến độ bản mặt cầu, lan can; nhân công ít trong khi khối lượng còn nhiều; một số dầm cầu lắp đặt nhưng neo giữ sơ sài, cốt thép chờ có dấu hiệu han gỉ.

Kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng, Cục Đường bộ phát hiện nhiều có hạng mục đã thi công ngoài hiện trường nhưng chưa cung cấp biên bản nghiệm thu; hồ sơ quản lý gối cầu chưa đầy đủ dù đã lắp đặt...

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn giao thông tại hiện trường chưa đạt yêu cầu. Ở một số cầu đang thi công bản mặt, gờ lan can, chưa có biện pháp ngăn ngừa vật liệu rơi xuống đường dân sinh. Hệ thống biển báo, cảnh báo dưới đường gom vẫn thiếu, gây lo ngại về an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận trương phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công đối với các hạng mục chậm tiến độ; chỉ đạo tư vấn thiết kế tăng cường giám sát tác giả, khắc phục kịp thời các hạn chế.

Đồng thời, rà soát năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia dự án; tăng cường kiểm soát nhân sự, hệ thống quản lý chất lượng của tư vấn giám sát, nhà thầu; huy động đầy đủ nhân lực theo hợp đồng; tăng cường giám sát hiện trường, đặc biệt là công tác thi công nền đường.

Các bên liên quan cần tổ chức triển khai nghiêm công tác quản lý chất lượng theo quy định pháp luật về xây dựng, đồng thời hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục nghiệm thu để dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn.

