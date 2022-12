Giá cà phê hai sàn đảo chiều tăng, cà phê trong nước đi lên vững

Giá cà phê hôm nay (6/12) tăng trở lại với mức điều chỉnh là 200 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê hai sàn cũng đảo chiều tăng. Lo ngại rủi ro tăng cao trước khả năng Fed sẽ thắt chặt tiền tệ kéo dài để đạt mục tiêu đẩy lùi lạm phát đã tác động mạnh đến giá cà phê…

Giá cà phê ngày 06/12/2022: Hai sàn đảo chiều tăng

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 1 tăng 11 USD, lên 1.899 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 3 tăng 10 USD, lên 1.856 USD/tấn, các mức tăng đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 không thay đổi, vẫn ở mức 162,60 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 tăng 0,05 cent, lên 163,25 cent/lb, các mức tăng rất nhẹ. Khối lượng giao dịch dưới mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 100 – 200 đồng/kg, lên dao động trong khung 41.000 – 41.700 đồng/kg. Ghi nhận cho thấy, khu vực Tây Nguyên đang thu mua cà phê trong khoảng 40.700 - 41.300 đồng/kg.

Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 40.700 đồng/kg. Tiếp đến là hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai với chung mức giá 41.200 đồng/kg. Tương tự, giá thu mua tại tỉnh Đắk Nông cũng tăng lên mức 41.300 đồng/kg trong hôm nay.

Giá cà phê hôm nay (6/12) tăng trở lại với mức điều chỉnh là 200 đồng/kg so với hôm qua.

Giá cà phê hai sàn kỳ hạn đảo chiều tăng thận trọng khi dữ liệu báo cáo tồn kho được chứng nhận tại hai sàn đã có sự cải thiện đáng kể.

Theo chuyên gia, tồn kho cà phê đạt chuẩn sàn ICE London cũng ghi nhận mức thấp nhất từ 4 năm nay (tính tới hết ngày 30/11), đạt 85.260 tấn. Yếu tố này đã hỗ trợ kiềm hãm đà giảm của giá cà phê Robusta. Dự kiến trong ngắn hạn, giá Robusta có thể kiểm định lại vùng 1925-1935 trước khi tiến tới vùng giá cao hơn là 1950-1970. Ở chiều ngược lại, 1840 – 1850 đang là vùng hỗ trợ gần của giá Robusta.

Theo báo cáo của Safras & Mercados, từ dữ liệu của Ban Thư ký Ngoại thương (Secex) cho thấy Brazil xuất khẩu cà phê hạt trong tháng 11 đạt 3.607.395 bao, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Điều này đã làm đà tăng trên sàn cà phê Arabica ở New York bị chững lại do sự thận trọng của giới đầu cơ.

Lo ngại rủi ro tăng cao hơn nữa sau báo cáo Bảng lương tháng 11 của Mỹ có phần lạc quan, với khả năng Fed sẽ duy trì chính sách thắt chặt kinh tế kéo dài để đạt mục tiêu đẩy lùi lạm phát đã khiến lợi suất Trái phiếu kho bạc Mỹ dài hạn tăng vọt trở lại và thị trường chứng khoán tiếp tục sụt giảm.

Theo dự báo mới nhất của Viện Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Inmet), xu hướng mưa sẽ tiếp tục ở phần lớn vườn cà phê tại Brazil trong những ngày tới. Điều này khiến thị trường trở nên tích cực hơn với triển vọng nguồn cung trong niên vụ tới, bất chấp việc mưa đá lại xuất hiện tại Minas Gerais vào cuối tuần trước. Bên cạnh đó, đồng Real suy yếu, thúc đẩy lực bán từ phía nông dân Brazil, từ đó gây áp lực lên giá và góp phần vào lực giảm của giá Arabica.

Theo ước tính, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 11/2022 đạt 110 nghìn tấn, trị giá 267 triệu USD, tăng 37,8% về lượng và tăng 29% về trị giá so với tháng 10/2022, so với tháng 11/2021 tăng 2,6% về lượng và tăng 9,9% về trị giá. Tính chung 11 tháng năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam ước tính đạt 1,53 triệu tấn, trị giá 3,54 tỷ USD, tăng 10,2% về lượng và tăng 31,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 11/2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước đạt mức 2.425 USD/tấn, giảm 6,4% so với tháng 10/2022, nhưng tăng 7,2% so với tháng 11/2021. Tính chung 11 tháng năm 2022, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 2.309 USD/tấn, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Cơ cấu chủng loại 10 tháng năm 2022, xuất khẩu hầu hết các chủng loại cà phê tăng về lượng so với cùng kỳ năm 2021, ngoại trừ cà phê Excelsa. Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu cà phê Robusta trong 10 tháng năm 2022 đạt 1,26 triệu tấn, trị giá 2,51 tỷ USD, tăng 12,2% về lượng và tăng 35,7% về trị giá; xuất khẩu cà phê chế biến tăng 15,9%, đạt trên 541 triệu USD; xuất khẩu cà phê Arabica tăng 8,0% về lượng và tăng 70% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 49,75 nghìn tấn, trị giá 219,4 triệu USD. Trong khi đó, xuất khẩu cà phê Excelsa giảm 17,9% về lượng, nhưng tăng 9,8% về trị giá, đạt 1,78 nghìn tấn, trị giá 4,38 triệu USD.