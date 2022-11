Nhu cầu tiêu thụ cà phê sẽ khó hồi phục trong năm tới?

Giá cà phê trong nước tuần qua chốt ở 40.000 – 40.600 đồng/kg sau khi tăng 300 đồng trong phiên cuối tuần và giữ vững khi sang phiên 28/11. Hai sàn giao dịch cà phê thế giới đảo chiều hồi phục so với tuần trước do hoạt động mua bù bán của các quỹ và đầu cơ.

Giá cà phê hôm nay 28/11: Đi ngang trong ngày đầu tuần

Tại thị trường nội địa, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên đứng vững trên ngưỡng 40.000 đồng/kg.

Trong đó, mức giá thấp nhất là 40.000 đồng/kg được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng. Hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk lần lượt giao dịch cà phê với giá 40.400 đồng/kg và 40.500 đồng/kg. Tương tự, giá thu mua tại Đắk Nông cũng ổn định tại mức cao nhất là 40.600 đồng/kg.

Tại cảng TP.HCM, Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% ngày chốt tại 1.917 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn London tăng 15 USD, tương đương 0,81% lên mức 1.857 USD/tấn. Thị trường Robusta được hỗ trợ bởi mưa ở Việt Nam làm gián đoạn vụ thu hoạch. Giá Arabica kỳ hạn tháng 03/2023 trên sàn New York cộng 2,3 cent, tương đương 1,41% chốt tại 165,05 US cent/lb.

Giá cà phê trên hai sàn kỳ hạn trở lại xu hướng tăng do các Quỹ và đầu cơ quay lại các thị trường mua vào khi báo cáo của USDA điều chỉnh giảm sản lượng niên vụ cà phê 2022/23 của nhiều nước sản xuất chính vì thời tiết bất lợi.

USDA điều chỉnh giảm sản lượng Brazil giảm 2,6% xuống mức 62,6 triệu bao và sản lượng Colombia giảm 3,1% xuống mức 12,6 triệu bao.

Theo nhận định của chuyên gia phân tích, giá cà phê trên hai sàn tuần qua đều tăng trưởng, nhưng ở mức độ vừa phải do các nhà đầu tư tài chính còn chờ đợi vào quyết định tăng lãi suất của Fed tại cuộc họp tháng 12/2022.

Trong tuần này, báo cáo thất nghiệp của Mỹ sẽ được công bố. Đây là cơ sở quan trọng để Fed quyết định điều chỉnh lãi suất thời gian tới. Do đó, đây cũng là thông tin ảnh hưởng nhất đến thị trường tài chính và các sàn hàng hóa (trong đó có cà phê).

USDA cũng điều chỉnh giảm sản lượng cà phê của Việt Nam giảm 2,2% xuống mức 30,22 triệu bao (gồm 29,20 triệu bao Robusta và 1,02 triệu bao arabica). USDA không thay đổi sản lượng cà phê của Indonesia, chốt ở 11,35 triệu bao (gồm 10 triệu bao Robusta và 1,35 triệu bao Arabica).

Dự báo thời tiết vùng cà phê Tây Nguyên có nhiều mây và những cơn mưa rải rác kéo dài gây cản trở việc thu hoạch và phơi sấy cà phê vụ mới ở Việt Nam, khiến nguồn cung cho thị trường xuất khẩu bị chậm lại.

Dự báo trong năm 2023, các ngân hàng trung ương lớn vẫn quyết định theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm đưa lạm phát về mức mục tiêu. Bức tranh kinh tế thế giới sẽ tiếp tục ảm đạm và kéo theo nhu cầu tiêu thụ cà phê khó có thể hồi phục, thậm chí là sụt giảm mạnh.

Giữa tháng 11/2022, giá cà phê giảm chậm lại nhờ một số thông tin hỗ trợ thị trường. Dự báo thời tiết về vùng trồng cà phê Tây Nguyên của Việt Nam sẽ có mưa trên diện rộng, làm cản trở việc thu hoạch và phơi sấy. Trong khi đó, thị trường cà phê Arabica vẫn chịu sức ép giảm giá do nguồn cung vụ mới từ Brazil và báo cáo tồn kho tháng 10/2022 tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2021 (theo Hiệp hội Cà phê Hạt Bắc Mỹ).

Trên sàn giao dịch London, ngày 18/11/2022, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 1/2023 ổn định so với ngày 9/11/2022, ở mức 1.831 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 3/2023, tháng 5/2022 và tháng 7/2023 giảm lần lượt 0,4%, 0,5% và 1,1% so với ngày 9/11/2022, xuống còn 1.808 USD/tấn; 1.797 USD/tấn và 1.780 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 18/11/2022, giá cà phê Arabica giao kỳ tháng 12/2022, tháng 3/2023, tháng 5/2023 và tháng 7/2023 giảm lần lượt 6,2%, 3,0%, 2,3% và 1,4% so với ngày 9/11/2022, xuống còn 156,05 Uscent/lb; 159,3 Uscent/lb; 159,7 Uscent/lb và 160,35 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 18/11/2022, giá cà phê Arabica giao kỳ tháng 12/2022, tháng 3/2023, tháng 5/2023 và tháng 7/2023 giảm lần lượt 4,2%, 2,4%, 4,3% và 3,4% so với ngày 9/11/2022, xuống còn 190,75 Uscent/lb; 193,25 Uscent/lb; 189 Uscent/lb và 192,8 Uscent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 1.878 USD/ tấn, chênh lệch +55 USD/tấn, giảm 13 USD/ tấn (tương đương mức giảm 0,7%) so với ngày 9/11/2022.

Những ngày giữa tháng 11/2022, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tiếp tục giảm. Ngày 18/11/2022, giá cà phê Robusta trong nước giảm từ 700 - 800 đồng/kg so với ngày 9/11/2022; Mức giá thấp nhất 39.200 đồng/kg tại tỉnh Lâm Đồng; mức cao nhất 39.700 đồng/kg tại tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông; tại tỉnh Gia Lai là 39.600 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 10/2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 79,83 nghìn tấn, trị giá 206,85 triệu USD, giảm 13,7% về lượng và giảm 8,5% về trị giá so với tháng 9/2022, giảm 19,6% về lượng và giảm 4,8% về trị giá so với tháng 10/2021. Tính chung 10 tháng năm 2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt xấp xỉ 1,42 triệu tấn, trị giá 3,28 tỷ USD, tăng 10,8% về lượng và tăng 33,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu cà phê của Việt Nam có nhiều khởi sắc, khi giá cà phê thế giới tăng trở lại và nhu cầu tiêu thụ cà phê cũng tăng cao, nhờ các nền kinh tế lớn phục hồi sau đại dịch.

Thị trường cà phê được mở rộng với nhiều mặt hàng đa dạng. Đây chính là triển vọng để gia tăng xuất khẩu của ngành cà phê Việt Nam.

Một trong những nguyên nhân giúp xuất khẩu cà phê tăng trưởng tích cực đó là ngành hàng này đã chú trọng vào tăng tỷ trọng xuất khẩu cà phê qua chế biến, thay vì đa phần là xuất thô như trước.

Tuy nhiên, theo VICOFA, niên vụ cà phê 2022-2023 đã bước vào mùa thu hoạch, tức là bắt đầu một năm kinh doanh mới giữa những biến động phức tạp trên thị trường toàn cầu. Chính phủ Trung Quốc vẫn áp dụng chính sách “zero Covid”, lạm phát cao tại các thị trường xuất khẩu cà phê trọng điểm, logictics chưa thật sự ổn định sẽ gây khó khăn cho ngành cà phê tới đây.

Dự báo giá cà phê thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm giá. Lo ngại kinh tế toàn cầu suy thoái, trong khi các nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới đang hướng tới một vụ mùa kỷ lục trong năm 2023.

Những yếu tố nào được dự đoán tác động trực tiếp đến giá cà phê tuần này? Trong nước : Mặc dù giá cà phê đang giữ giá ổn định ở trên 40.000 đồng/kg, tuy nhiên, những động thái về chính sách tín dụng của các ngân hàng gần đây khiến người trồng cà phê, đơn vị thu mua và doanh nghiệp xuất nhập khẩu cà phê lo lắng. Siết room tín dụng là thông tin gây nhiều chú ý trong tuần qua, các ngân hàng đồng loạt công bố và thực hiện siết khoản vay, tăng lãi suất cho vay. Đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp trồng, chế biến cà phê thì các khoản vay đi liền với lãi suất tăng cao là một nỗi lo hiện hữu. Thế giới : Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp tháng 11/2022 trong đó cho biết vẫn có khả năng duy trì tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, tuy nhiên, kỳ tăng và mức độ tăng sẽ giảm hơn. Chỉ số đồng USD giảm ngay sau công bố này. Liên minh Châu Âu (EU) cho biết đã cơ bản đáp ứng đáp ứng được nhu cầu khí đốt, chất đốt trong mùa đông khắc nghiệt năm nay. Tuy nhiên, khu vực này vẫn đang đối mặt với nỗi lo hiện hữu là thiếu hụt nhiên liệu đốt trong giai đoạn 2023 – 2026. Một diễn biến khác, Trung Quốc đang tiếp tục duy trì và siết chặt hơn chính sách Zero Covid khi số ca mắc Covid – 19 tại nước này hầu như tăng mỗi ngày kể từ cuối tháng 10/2022.