Giá cà phê hai sàn giảm mạnh trước áp lực thanh lý, cà phê nội cũng có tuần giảm

Giá cà phê thế giới giảm mạnh trên cả hai sàn kỳ hạn London và New York khi các quỹ và đầu cơ đẩy mạnh thanh lý trước áp lực của ngày thông báo đầu tiên (FND) của kỳ hạn tháng 7 vào đầu tuần tới. Trong nước, thị trường cà phê tính chung tuần này giảm 1.200 - 1.400 đồng/kg...

Giá cà phê hôm nay 25/6: Giảm cao nhất 1.400 đồng/kg trong tuần qua

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần này (ngày 23/6), giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London giảm mạnh. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao hàng tháng 7/2023 giảm 54 USD, giao dịch tại 2.738 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 9 giảm 73 USD, giao dịch tại 2.676 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Sàn giao dịch cà phê Arabica kỳ hạn tại New York giảm mạnh, giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York kỳ hạn giao tháng 9/2023 giảm 5,4 Cent, giao dịch tại 164,85 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 12/2023 giảm 5,2 Cent, còn 163,85 Cent/lb. Khối lượng giao dịch tăng rất mạnh.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 25/06/2023 lúc 15:18:01 (delay 10 phút)

Thị trường cà phê không chỉ chịu áp lực do USDX đảo chiều tăng, áp lực của đồng Real tiếp tục mạnh thêm trước khả năng Uỷ ban Chính sách tiền tệ Brazil (Copom) xem xét cắt giảm lãi suất đang ở mức rất cao (13,75%/năm) cũng gây tiêu cực lên giá cả hàng hóa nông sản xuất khẩu chủ lực của nước này, trong đó có nguồn cung cà phê.

Trong khi đó, thời tiết khô ráo ở các vùng trồng cà phê miền Nam Brazil đã góp phần hỗ trợ thu hoạch vụ mùa diễn ra thuận lợi, giúp nâng cao chất lượng hạt cà phê năm nay. Giá cà phê hàng thực tại thị trường nội địa Brazil phiên cuối tuần cũng sụt giảm rất đáng kể.

Trong khi USDX đảo chiều tăng trở lại đã gây áp lực lên giá cả của hầu hết thị trường hàng hóa nói chung. Việc chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết khả năng sẽ có những đợt tăng lãi suất mới ở nền kinh tế ảnh hưởng nhất thế giới vào cuối năm, cũng khiến các quỹ và đầu cơ cắt giảm vị thế ròng hiện đang nắm giữ.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 64.600 - 65.300 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 64.600 - 65.300 đồng/kg. Trong 6 ngày qua, thị trường cà phê có xu hướng giảm. Vào cuối tuần, các địa phương ghi nhận giảm trong khoảng 1.200 - 1.400 đồng/kg so với đầu tuần. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận mức giao dịch là 64.600 đồng/kg - mức thấp nhất ở thời điểm hiện tại, giảm 1.400 đồng/kg. Kế đến là hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai ghi nhận mức giao dịch là 64.800 đồng/kg, tương ứng giảm 1.200 đồng/kg và 1.400 đồng/kg.Tỉnh Đắk Lắk đang thu mua cà phê với giá 65.100 đồng/kg vào cuối tuần sau khi giảm 1.400 đồng/kg.Đắk Nông có giá thu mua là 65.300 đồng/kg, giảm 1.400 đồng/kg.

Những ngày đầu tháng 6/2023, giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng. Yếu tố thời tiết không thuận lợi tại các vùng trồng cà phê lớn và nhu cầu mua kỹ thuật từ các quỹ đầu cơ đã thúc đẩy giá mặt hàng tăng.

Trên sàn giao dịch London, ngày 9/6/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 7/2023, tháng 9/2023, tháng 11/2023 và tháng 1/2024 tăng lần lượt 7,2%, 7,8%, 7,0% và 5,6% so với ngày 29/5/2023, lên mức 2.760 USD/tấn; 2.726 USD/tấn; 2.643 USD/ tấn và 2.557 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 9/6/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2023, tháng 9/2023, tháng 12/2023 và tháng 3/2024 tăng lần lượt 7,3%, 6,0%, 5,6% và 5,5% so với ngày 29/5/2023, lên mức 194,85 Uscent/lb; 190,35 Uscent/lb; 187,65 Uscent/lb và 187,2 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn biến động không đồng nhất. Ngày 9/6/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2023, tháng 12/2023 và tháng 3/2024 tăng lần lượt 2,3%, 0,1% và 0,7% so với ngày 29/5/2023, lên mức 223,45 Uscent/lb; 215,75 Uscent/lb và 220,1 Uscent/ lb. Ngược lại, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2023 giảm 0,2% so với ngày 29/5/2023, xuống còn 216 Uscent/lb.

Dự báo thời gian tới, giá cà phê thế giới sẽ được hỗ trợ nhờ các yếu tố thời tiết không thuận lợi tại các nước sản xuất. Dự báo Thời tiết của Trung tâm Khí hậu Quốc gia của Chính phủ Hoa Kỳ, có khả năng 90% xảy ra điều kiện thời tiết El Nino vào cuối năm nay, đe dọa xảy ra khô hạn cục bộ cho các nước sản xuất quanh vành đai Thái Bình Dương và gây mưa nhiều cho các vùng cà phê chính phía Đông Brazil và vùng cà phê Tây Phi. Bên cạnh đó, lo ngại khả năng các ngân hàng trung ương lớn sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất mới trong khi nền kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn khiến đồng USD suy yếu, dòng vốn đầu cơ tiếp tục chảy về các hàng hóa, trong đó có cà phê. Nhu cầu về cà phê Robusta ngày càng tăng do suy thoái kinh tế.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 5/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 149,67 nghìn tấn, trị giá 384,69 triệu USD, giảm 8,5% về lượng và giảm 3,5% về trị giá so với tháng 4/2023, nhưng so với tháng 5/2022 tăng 5,1% về lượng và tăng 18,6% về trị giá. Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 866,1 nghìn tấn, trị giá trên 2 tỷ USD, giảm 3,9% về lượng và giảm 0,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.