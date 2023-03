Giá cà phê lao dốc, cà phê nội mất hơn 1.000 đồng/kg trong tuần qua

Giá cà phê thế giới chốt phiên cuối tuần bằng phiên đảo chiều rũ bỏ mọi "cố gắng" trong cả tuần qua. Giá cà phê nội hôm nay (19/3) dao động trong khoảng 46.000 - 46.400 đồng/kg. Trong 6 ngày qua, thị trường cà phê tiếp tục có xu hướng đi xuống. Vào cuối tuần, các địa phương ghi nhận giảm 1.400 - 1.500 đồng/kg so với đầu tuần.

Giá cà phê hôm nay 19/3: Giảm hơn 1.000 đồng/kg trong tuần qua

Giá cà phê thế giới chốt phiên cuối tuần bằng phiên đảo chiều rũ bỏ mọi "cố gắng" trong cả tuần qua. Tâm lý lo ngại rủi ro tăng mạnh, các tài sản trú ẩn đảo chiều trở lại. Đáng kể nhất là các thị trường hàng hóa phái sinh với giá vàng tăng vọt, giá dầu thô giảm khá, trong khi giá cà phê lao dốc.

Trong khi đó, số liệu tồn kho tăng mạnh đã trở thành yếu tố có tác động lớn đến giá cả thị trường, khiến giá cà phê Arabica sàn New York đảo chiều giảm xuống ở mức thấp 6 tuần và giá cà phê Robusta sàn London xuống đứng ở mức thấp nhất trong 1 tháng.

Dữ liệu báo cáo tồn kho do ICE – London quản lý, tính đến thứ sáu ngày 17/3 đã tăng thêm 2.190 tấn, tức tăng 2,97% so với một tuần trước đó, lên đăng ký ở mức 75.960 tấn (khoảng 1.266.000 bao, bao 60 kg), mức cao mới trong tháng 3. Báo cáo tồn kho của Hiệp hội Cà phê hạt (GCA) ở Mỹ cho biết mức tồn kho tính đến cuối tháng 2 đã tăng thêm 5,9% so với tháng trước, lên ở mức 6,105 triệu bao. Trong khi tỷ giá đồng Real của Brazil giảm xuống mức thấp 2,5 tháng cũng góp phần hỗ trợ người Brazil đẩy mạnh bán hàng cà phê xuất khẩu.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần (17/3), giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London giảm mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 5/2023 giảm 40 USD (1,9%), giao dịch tại 2.064 USD/tấn. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 7/2023 giảm 39 USD (1,86%), giao dịch tại 2.054 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York cũng giảm mạnh. Kỳ hạn giao tháng 5/2023 giảm 3,45 Cent/lb (1,92%), giao dịch tại 176,6 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 7/2023 giảm 3,3 Cent/lb (1,85%), giao dịch tại 175,45 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình cao.

Kể từ tuần sau, các thị trường cà phê kỳ hạn chuyển sang giao dịch theo giờ mùa hè, sớm hơn 1 giờ so với giờ hiện tại.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 19/03/2023 lúc 13:54:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trong nước chốt phiên giao dịch cuối tuần (18/3) đồng loạt giảm mạnh 800 đồng/kg tại các địa điểm thu mua tại Tây Nguyên, mất ngưỡng 47.000 đồng/kg, giá giao dịch dao động trong khoảng 46.000 - 46.400 đồng/kg.

So với đầu tuần, các tỉnh thành đã ghi nhận giảm 1.400 - 1.500 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh giá giảm 1.400 đồng/kg xuống còn 46.000 đồng/kg - mức thấp nhất ở thời điểm hiện tại. Sau khi giảm 1.500 đồng/kg, tỉnh Đắk Nông thu mua với giá 46.200 đồng/kg. Hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum đang ghi nhận cùng mức 46.300 đồng/kg, cùng giảm 1.400 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại Đắk Lắk giảm 1.400 đồng/kg xuống còn 46.400 đồng/kg vào cuối tuần này.

Thị trường cà phê tháng 2 sôi động hơn bởi những lo ngại về thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn. Theo đó, yếu tố thời tiết không thuận lợi tại Brazil và báo cáo tồn kho giảm đã tác động tích cực lên thị trường cà phê thế giới.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York đã phục hồi trong thời gian gần đây, nhưng vẫn thấp hơn thị trường nội địa Brazil. Trong khi đó, lượng tồn kho xuống thấp sau hai vụ mùa yếu kém khiến người nông dân không muốn bán ra ở mức giá hiện tại.

Thống kê của ICO cho thấy, xuất khẩu cà phê toàn cầu trong tháng 1 chỉ đạt 9,7 triệu bao, giảm 10,2% so với tháng trước và giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 4 tháng đầu niên vụ 2022-2023 (tháng 10/2022 đến tháng 1/2023) xuất khẩu cà phê toàn cầu đã giảm 6% so với cùng kỳ niên vụ trước, xuống còn 39,9 triệu bao.

Tháng 2, giá cà phê Robusta và Arabica ở thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh do lo ngại thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn. Ở thị trường Việt Nam, trong tháng 2 xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 200.056 tấn, trị giá 435 triệu USD, so với tháng trước tăng 40% về lượng và trị giá. Luỹ kế 2 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này đạt 342.352 tấn, trị giá 745,3 triệu USD, giảm 7,8% về lượng và 9,5% về trị giá.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê trong 2 tháng đạt 2.177 USD/tấn, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong hai tháng đầu năm giá cà phê trong nước tăng mạnh khoảng 20% (tương đương khoảng 8.000 đồng/kg).

Tính đến cuối tháng 2, giá cà phê dao động trong khoảng 46.700 - 47.100 đồng/kg. Đây là mức giá giao dịch cao nhất trong 5 tháng trở lại đây và chỉ kém khoảng 2.500 đồng/kg so với mức đỉnh 50.700 đồng/kg đạt được vào cuối tháng 8 năm ngoái.

Các chuyên gia cho rằng đà tăng giá cà phê thế giới sẽ chậm lại trong ngắn hạn, điều này sẽ ảnh hưởng giá cà phê trong nước. Tuy nhiên, về dài hạn, một số doanh nghiệp xuất khẩu cho rằng nhu cầu hạt cà phê trong năm nay sẽ còn tăng mạnh, thậm chí cao hơn năm 2022.

Đặc biệt, nếu thị trường Brazil tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình hình thời tiết xấu thì giá sẽ có thể bằng với cao của năm ngoái thậm chí hơn. Chiến lược của các nhà mua lớn là bắt đầu gom hàng ngay từ đầu vụ. Hiện tại nguồn cung Arabica ở Việt Nam gần như đã được mua hết.

Được biết, sản lượng niên vụ cà phê năm nay của Việt Nam cũng được dự báo giảm. Theo Hiệp hội Cà phê – Cacao Việt Nam (VICOFA), sản lượng niên vụ 2022 - 2023 dự kiến giảm khoảng 10 - 15% so với niên vụ 2021 - 2022 xuống khoảng 1,47 triệu tấn. Nguyên nhân chủ yếu đến từ diện tích trồng cà phê có xu hướng giảm do người dân chuyển sang các cây trồng khác có hiệu quả hơn như sầu riêng, bơ, hoặc trồng xen canh trong vườn.

Diện tích cà phê năm 2022 của Việt Nam đạt khoảng 710.000 ha, năng suất đạt 28,2 tạ/ha cho sản lượng hơn 1,84 triệu tấn. Trong đó, 5 tỉnh Tây Nguyên chiếm 91,2% về diện tích cà 93,2% về sản lượng cà phê cả nước. Gia Lai có khoảng 99.000 ha cà phê, trong đó có 46.000 ha cà phê theo các tiêu chuẩn 4C, organic, áp dụng công nghệ tưới tiêu cho cà phê. Tỉnh Gia Lai cũng định hướng tới năm 2030 tiếp tục ổn định diện tích khoảng 100.000 ha. Toàn bộ diện tích này sẽ áp dụng tưới tiêu tiên tiến, tiết kiệm nước để bảo đảm năng suất và chất lượng, sản lượng.

Với Đắk Nông, tỉnh chiếm 23% diện tích cà phê cả nước, theo thống kê sơ bộ đến hết năm 2022, tổng diện tích ước đạt 139.932 ha, năng suất bình quân đạt 2,8 tấn/ha, tổng sản lượng ước đạt 356.612 tấn. Các huyện có diện tích cà phê lớn hiện nay là Đắk Song, Tuy Đức, Đắk Mil, Krông Nô, Đắk R’Lấp, Đăk G’Long. Cà phê được trồng tại Đắk Nông chủ yếu là cà phê vối Robusta (chiếm 99% diện tích).

Theo VICOFA ngành cà phê Việt Nam còn nhiều thách thức về cán cân cung cầu cà phê; sự thịnh vượng của người trồng cà phê; trách nhiệm giải trình; tiêu dùng nội địa; biến đổi khí hậu và các quy định mới của các nước nhập khẩu. Đắk Lắk được xem là thủ phủ cà phê của Việt Nam, với diện tích khoảng 213.000 ha (chiếm trên 30% diện tích cả nước), sản lượng đạt khoảng 558.000 tấn cà phê nhân. Tuy nhiên, tỉnh vẫn đang gặp nhiều thách thức như ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, diện tích sản xuất nhỏ lẻ manh mún; khai thác đất quá mức, lạm dụng phân vô cơ, chưa được xử lý triệt để chất thải; sản phẩm chủ yếu chế biến thô, thiếu chế biến sâu nên chưa nâng cao được giá trị gia tăng cho ngành hàng cà phê…