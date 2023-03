Giá cà phê ngày 17/3/2023 đột ngột tăng vọt

Giá cả hàng hóa, trong đó có cà phê đã tăng vọt sau sự giải cứu các ngân hàng đang bên bờ vực phá sản. Giá cà phê hôm nay (17/3) tăng 500 đồng/kg trên thị trường nội địa. Theo đó, mức giao dịch cao nhất là 47.200 đồng/kg đang được ghi nhận tại Đắk Lắk.

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đảo chiều tăng vọt. Kỳ hạn giao ngay tháng 5 tăng 35 USD, lên 2.104 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 tăng 34 USD, lên 2.093 USD/tấn, các mức tăng khá mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 5 tăng 7,45 cent, lên 180,05 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 7 tăng 7,00 cent, lên 178,75 cent/lb, các mức tăng rất mạnh. Khối lượng giao dịch rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên tăng 500 đồng, lên dao động trong khung 46.800 - 47.200 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 46.800 đồng/kg. Kế đến là Đắk Nông với mức 47.000 đồng/kg. Tỉnh Gia Lai ghi nhận mức giao dịch là 47.100 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk duy trì ở mức 47.200 đồng/kg. Đây là mức giao dịch cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Thị trường toàn cầu vừa trải qua một phiên giao dịch điên cuồng vì lo ngại sức khỏe của Credit Suisse với gói giải cứu lên tới 50 tỷ franc (54 tỷ USD) và đề nghị mua lại các khoản nợ của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ (SNB). Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng mạnh tay nâng lãi suất đồng Euro kỳ này lên thêm 0,5% đúng như dự đoán đã góp phần khiến thị trường toàn cầu biến động dữ dội. Cũng không chịu kém cạnh, 30 tỷ USD được tung ra ở Mỹ nhằm hỗ trợ thanh khoản và vực First Republic Bank sống lại đã khiến các sàn giao dịch bao trùm một màu xanh.

Giá cà phê kỳ hạn đảo chiều tăng vọt, thoát khỏi đợt suy thoái kéo dài kể từ đầu năm nay, cho dù thị trường đã có lo ngại giá cà phê sẽ lao dốc do hoảng loạn ban đầu khi các gói giải cứu chưa được tung ra.

Sau 5 phiên sụt giảm liên tiếp, đồng Reais – Brazil đã lấy lại sức mạnh khi tỷ giá tăng 1,05% lên ở mức 1 USD = 5,2380 R$ cũng góp phần hỗ trợ xu hướng giá tăng, bất chấp báo cáo tồn kho ICE – London ngày 16/3 đã tăng mạnh thêm 1.050 tấn, tức tăng 1,41% so với ngày trước đó, lên ở mức 75.380 tấn.

Được biết, Việt Nam sẽ tiếp tục là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới trong giai đoạn 2023-2033. Nguồn cung từ các quốc gia xuất khẩu lớn khác như Brazil và Indonesia đang có dấu hiệu thu hẹp do thời tiết bất lợi, giúp Việt Nam có cơ hội mở rộng thị phần xuất khẩu.

Theo Viện Địa lý và Thống kê Brazil, sản lượng cà phê robusta của nước này trong năm 2023 có thể sẽ sụt giảm gần 9% so với năm ngoái và Indonesia được Volcafe dự đoán sản lượng sẽ giảm về mức thấp nhất trong gần 1 thập kỷ.

Về dài hạn, dự báo nhu cầu hạt cà phê trong năm nay sẽ còn tăng mạnh, thậm chí cao hơn năm 2022.

Những ngày đầu tháng 3/2023, giá cà phê Robusta tăng mặc dù báo cáo tồn kho của sàn London ngày 8/3/2023 tăng 550 tấn, lên mức đăng ký 74.260 tấn (tương đương 1.237.667 bao, bao 60 kg). Trên sàn giao dịch London, ngày 9/3/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 tăng lần lượt 1,8%, 2,3% và 2,8% so với ngày 28/2/2023, lên mức 2.159 USD/ tấn; 2.148 USD/tấn và 2.125 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica giảm do nguồn cung trong ngắn hạn được cải thiện ở Brazil, Columbia và Hondurat. Trên sàn giao dịch New York, ngày 9/3/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 giảm lần lượt 4,1%, 3,3% và 3,0% so với ngày 28/2/2023, xuống mức 177,35 Uscent/ lb, 176,8 Uscent/lb và 175,3 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 9/3/2023, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 giảm lần lượt 6,3%, 2,7%, 4,7% và 4,1% so với ngày 28/2/2023, xuống còn 218,35 Uscent/lb; 226,6 Uscent/lb; 218,45 Uscent/lb và 216,65 Uscent/lb.

Những ngày đầu tháng 3/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tiếp tục tăng, song tốc độ tăng đã chậm lại. Ngày 9/3/2023, giá cà phê Robusta tăng từ 800 – 900 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 28/2/2023. Tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông và Đắk Lắk, giá cà phê Robusta cùng tăng 800 đồng/kg, lên mức 47.900 – 48.000 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê Robusta tăng 900 đồng/kg, lên mức 47.600 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 2/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt trên 200 nghìn tấn, trị giá 434,9 triệu USD, tăng 40,3% về lượng và tăng 40,1% về trị giá so với tháng 01/2023, so với tháng 2/2022 tăng 43,5% về lượng và tăng 35,3% về trị giá. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 342,3 nghìn tấn, trị giá 745,28 triệu USD, giảm 7,8% về lượng và giảm 9,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Diễn biến giá: Tháng 2/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.174 USD/tấn, giảm 0,2% so với tháng 01/2023 và giảm 5,7% so với tháng 2/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 2.177 USD/tấn, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ cấu thị trường: Tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang hầu hết các thị trường truyền thống tăng, ngoại trừ Bỉ, Nhật Bản. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê sang một số thị trường ghi nhận tốc độ tăng trưởng từ 2 đến 3 con số, gồm: Angieria, Hà Lan, Mehico, Nga,…