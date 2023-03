Tiếp tục giảm, giá cà phê trong nước mất mốc 47.000 đồng/kg

Hôm nay 15/3/2023, giá cà phê trong nước tiếp tục giảm xuống mức 46.500 – 46.900 đồng/kg. Giá cà phê kỳ hạn cũng giảm tại cả hai sàn giao dịch...

Giá cà phê hôm nay 15/3: Tiếp tục giảm 600 đồng/kg

Giá cà phê thế giới đồng loạt giảm mạnh, khi lo ngại rủi ro tăng cao khiến các tiền tệ mới nổi rơi vào thế bất lợi. Sự sụp đổ của các ngân hàng lớn của Mỹ như đang báo hiệu một cuộc khủng hoảng mới sắp xảy ra, khiến các giới đầu tư vội vàng dịch chuyển dòng vốn tìm nơi trú ẩn an toàn làm giá vàng tăng vọt, còn giá các loại hàng hóa nhiều rủi ro giảm mạnh, trong đó có cà phê. Tỷ giá đồng Real giảm mạnh cũng đã khiến giá cà phê trên thị trường xuất khẩu thế giới sụt giảm.

Giá cà phê Robusat tiếp nối đà giảm sau báo cáo xuất khẩu tháng 2 tăng tới 40,35% so với tháng trước của nhà sản xuất lớn nhất thế giới (Việt Nam), đã làm giảm bớt mối lo thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn và báo cáo tồn kho ICE London đang có sự cải thiện đáng kể trong tuần qua. Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu tháng 2 đạt 200.056 tấn (khoảng 3,334 triệu bao), tăng mạnh tới 40,35% so với tháng trước và cao hơn ước tính ban đầu ở mức 3 triệu bao. Thông tin trên đã gây tác động tiêu cực đến giá cà phê Robusta.

Theo phân tích kỹ thuật, các chỉ số kỹ thuật đang cho tín hiệu động lượng giảm vẫn còn với mức hỗ trợ gần là vùng 2100-2105 và xa hơn là mức 2050.

Trong khi giá cà phê Arabica tiếp tục được hỗ trợ sau báo cáo xuất khẩu từ các nước sản xuất chính ở Nam Mỹ sụt giảm. Đặc biệt Brazil xuất khẩu tháng 2 giảm tới 33,3% và có khả năng sẽ còn giảm trong vài tháng nữa, Colombia chỉ còn trông chờ vào vụ thu hoạch giữa năm.

Các chỉ số kỹ thuật hiện cho tín hiệu trung tính. Dự kiến trong ngắn hạn giá Arabica còn giằng co tích lũy trong biên độ 175-180. Giá Arabica cần chinh phục được mức giá 186 mới có thể cất cánh bay xa hơn.

Trên thị trường thế giới sáng nay, giá Robusta kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London giảm 33 USD, tương đương 1,56% xuống 2.080 USD/tấn. Giá Arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York giảm trở lại 3,75 cent, tương đương 2,09% xuống 175,45 US cent/lb.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 15/03/2023 lúc 11:12:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trong nước đồng loạt giảm tiếp 600 đồng/kg tại các địa điểm thu mua tại Tây Nguyên, giá giao dịch dao động trong khoảng 46.500 - 46.900 đồng/kg.

Trước đó, ghi nhận vào 23h00 ngày 14/3, Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures Europe London tiếp tục giảm mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 5/2023 giảm 26 USD (1,23%), giao dịch tại 2.087 USD/tấn. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 7/2023 giảm 26 USD (1,24%), giao dịch tại 2.078 USD/tấn. Khối lượng giao dịch thấp.

Trên sàn ICE Futures US New York cà phê Robusta quay đầu giảm. Kỳ hạn giao tháng 5/2023 giảm 2,65 Cent/lb (1,48%), giao dịch tại 176,55 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 7/2023 giảm 2,5 Cent/lb (1,40%), giao dịch tại 175,75 Cent/lb. Khối lượng giao dịch trung bình thấp.

Giá cà phê trong nước đồng loạt giảm tiếp 600 đồng/kg tại các địa điểm thu mua tại Tây Nguyên, giá giao dịch dao động trong khoảng 46.500 - 46.900 đồng/kg. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 46.500 đồng/kg. Kế đến là Gia Lai và Đắk Nông với cùng mức 46.800 đồng/kg. Cùng thời điểm khảo sát, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk duy trì ở mức 46.900 đồng/kg. Đây là mức cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Đà tăng giá cà phê trong tháng 3/2023 bắt đầu chững lại do tồn kho tăng và do thị trường lo ngại việc nguồn cung sẽ sớm được bổ sung khi Indonesia bắt đầu bước vào vụ thu hoạch mới.

Theo các chuyên gia, nếu thị trường Brazil tiếp tục bị ảnh hưởng bởi tình hình thời tiết xấu thì giá cà phê sẽ có thể bằng hoặc cao hơn giá hồi năm ngoái. Chiến lược của các nhà mua lớn là bắt đầu gom hàng ngay từ đầu vụ. Hiện tại nguồn cung Arabica ở Việt Nam gần như đã được mua hết.

Sản lượng cà phê niên vụ 2023/24 được giới phân tích dự đoán có sự nới lỏng đáng kể so với 2 năm sụt giảm mạnh trước đó.

Thống kê của Cecafe cho thấy, số liệu xuất khẩu tháng 3/2023 đang dần hồi phục với mức tăng 35% trong 10 ngày đầu tháng 3 so với cùng kỳ tháng trước.

Những ngày đầu tháng 3/2023, giá cà phê Robusta tăng mặc dù báo cáo tồn kho của sàn London ngày 8/3/2023 tăng 550 tấn, lên mức đăng ký 74.260 tấn (tương đương 1.237.667 bao, bao 60 kg). Trên sàn giao dịch London, ngày 9/3/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 tăng lần lượt 1,8%, 2,3% và 2,8% so với ngày 28/2/2023, lên mức 2.159 USD/ tấn; 2.148 USD/tấn và 2.125 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Arabica giảm do nguồn cung trong ngắn hạn được cải thiện ở Brazil, Columbia và Hondurat. Trên sàn giao dịch New York, ngày 9/3/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 giảm lần lượt 4,1%, 3,3% và 3,0% so với ngày 28/2/2023, xuống mức 177,35 Uscent/ lb, 176,8 Uscent/lb và 175,3 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 9/3/2023, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 giảm lần lượt 6,3%, 2,7%, 4,7% và 4,1% so với ngày 28/2/2023, xuống còn 218,35 Uscent/lb; 226,6 Uscent/lb; 218,45 Uscent/lb và 216,65 Uscent/lb.

Những ngày đầu tháng 3/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tiếp tục tăng, song tốc độ tăng đã chậm lại. Ngày 9/3/2023, giá cà phê Robusta tăng từ 800 – 900 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát) so với ngày 28/2/2023. Tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Nông và Đắk Lắk, giá cà phê Robusta cùng tăng 800 đồng/kg, lên mức 47.900 – 48.000 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê Robusta tăng 900 đồng/kg, lên mức 47.600 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 2/2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt trên 200 nghìn tấn, trị giá 434,9 triệu USD, tăng 40,3% về lượng và tăng 40,1% về trị giá so với tháng 01/2023, so với tháng 2/2022 tăng 43,5% về lượng và tăng 35,3% về trị giá. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 342,3 nghìn tấn, trị giá 745,28 triệu USD, giảm 7,8% về lượng và giảm 9,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Diễn biến giá: Tháng 2/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 2.174 USD/tấn, giảm 0,2% so với tháng 01/2023 và giảm 5,7% so với tháng 2/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt 2.177 USD/tấn, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ cấu thị trường: Tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang hầu hết các thị trường truyền thống tăng, ngoại trừ Bỉ, Nhật Bản. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê sang một số thị trường ghi nhận tốc độ tăng trưởng từ 2 đến 3 con số, gồm: Angieria, Hà Lan, Mehico, Nga,…