Giá cà phê tiếp tục điều chỉnh giảm, dự báo nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất

Giá cà phê trong nước hôm nay 18/1/2023 xuống ở mức 40.300 – 40.900 đồng/kg. Sau kỳ nghỉ lễ, thông tin mạnh nhất ảnh hưởng đến giá cà phê sẽ là đợt tăng hoặc giảm lãi suất mới của Fed, dự kiến đầu tháng 2/2023. Giá cà phê nội địa hôm nay duy trì đà giảm với mức điều chỉnh là 200 đồng/kg so với hôm qua.

Các thị trường cà phê tiếp tục điều chỉnh giảm do dòng vốn đầu cơ được dịch chuyển sang các thị trường khác vì có mức lợi nhuận hấp dẫn hơn…

Giá cà phê ngày 18/1/2023: Hai sàn tiếp tục điều chỉnh giảm

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London tiếp tục điều chỉnh giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 giảm thêm 12 USD, xuống 1.895 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 5 giảm thêm 9 USD, còn 1.862 USD/tấn, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York cùng xu hướng giảm. Kỳ hạn giao ngay tháng 3 giảm 0,60 cent, xuống 151,10 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 5 giảm 0,75 cent, còn 151,80 cent/lb, các mức giảm nhẹ. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên giảm thêm 200 đồng, xuống dao động trong khung 40.300 - 40.900 đồng/kg.

Tại cảng TP.HCM, Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% chốt ở 1.925 USD/tấn (FOB), trừ lùi +30 USD/tấn.

Giá cà phê kỳ hạn tiếp tục sụt giảm sau báo cáo thời tiết tại các vùng trồng cà phê chính ở miền Nam Brazil có mưa rất thuận lợi, hỗ trợ cho quả cà phê vụ mới tăng trưởng tốt, hứa hẹn sản lượng sẽ đạt kỷ lục.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) báo cáo xuất khẩu cà phê hạt trong tháng 12 đạt tổng cộng 2,86 triệu bao, giảm 16,57% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 2,81 triệu bao cà phê Arabica, giảm 14,62% và 55.490 bao cà phê Conilon Robusta, giảm 61,32% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, thị trường tiếp tục chờ đợi kết quả báo cáo khảo sát vụ mùa lần I của Conab – Brazil sẽ chính thức công bố trong tuần này, với dự đoán sẽ xoay quanh con số 62 – 65 triệu bao đã được giới thương nhân quốc tế đưa ra.

Theo các nhà quan sát, thị trường chứng khoán hồi phục nhờ hàng hóa và việc Trung Quốc mở cửa trở lại đã thu hút dòng vốn đầu cơ chảy về các mặt hàng nguyên liệu đã góp phần khiến giá cà phê bị chùng lại trong ngắn hạn.

Thương mại tại thị tường nội địa Việt Nam hiện khá trầm lắng do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão kéo dài đã bắt đầu, trong khi giới thương nhân địa phương thiếu vốn tín dụng cần thiết để mua cà phê và hạt tiêu của nhà nông vào lúc này.

Theo Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO), tổng sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2021/22 vào khoảng 167,2 triệu bao (60kg/bao), trong khi nhu cầu vào khoảng 170,83 triệu bao.

Thực tế thời gian qua, sự chênh lệch cán cân cung - cầu cùng những yếu tố khác đã làm tăng đáng kể giá cà phê trên toàn cầu cũng như giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2022. Giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam trong năm qua bình quân đạt 2.282 USD/tấn, tăng 11,6% so với năm 2021.

Niên vụ năm nay, diện tích sản xuất của Việt Nam nhìn chung không thay đổi với hơn 95% sản lượng vẫn là cà phê Robusta. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2022/23 cũng được dự báo giảm 1,5 triệu bao, xuống còn 24,5 triệu bao do nguồn cung thấp hơn và tồn kho cuối vụ dự kiến giảm 200.000 bao xuống còn 3,1 triệu bao.

Một dự báo khác về năm 2023, ngành cà phê Việt Nam sẽ vẫn được hưởng lợi nhờ nhu cầu thế giới có khả năng phục hồi và nguồn cung trong nước được đảm bảo cả về sản lượng lẫn chất lượng, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Tính đến ngày 4/1/2023, tồn kho cà phê Robusta được sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát giảm thêm 250 tấn (giảm 0,4%) so với tuần trước, xuống mức 64.010 tấn (tương đương 1.066.833 bao, loại 60kg), kéo dài chuỗi giảm 10 tuần liên tiếp. Dự trữ cà phê được sàn ICE chứng nhận đạt mức cao nhất trong 6 tháng, là 850.724 bao tính đến ngày 13/1. Có 139.161 bao đang chờ phân loại.

Thời tiết không thuận lợi cho việc thu hoạch và phơi sấy cà phê cuối vụ ở vùng cà phê Tây Nguyên Việt Nam.

Trước đó, những ngày đầu tháng 01/2023, giá cà phê thế giới biến động theo xu hướng giảm, theo báo cáo mới nhất từ Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương).

Trên sàn giao dịch London, ngày 9/1/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng tháng 3/2023 ổn định so với ngày 30/12/2022, ở mức 1.825 USD/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 giảm lần lượt 0,3%, 0,6% và 0,7% so với ngày 30/12/2022, xuống mức 1.797 USD/ tấn; 1.777 USD/tấn và 1.763 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 9/1/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 giảm lần lượt 6,9%, 6,6%, 6,2% và 5,9% so với ngày 30/12/2022, xuống còn 158,3 US cent/lb, 160,5 US cent/lb, 158,8 US cent/lb và 159,05 US cent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 9/1/2023, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 3/2023, tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 giảm lần lượt 4,5%, 4,9%, 6,7% và 6,4% so với ngày 30/12/2022, xuống còn 208,4 US cent/lb, 204 US cent/lb, 194,7 US cent/lb và 192,8 US cent/lb.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở mức giá 1.855 USD/tấn, chênh lệch +30 USD/ tấn, tăng 1 USD/tấn (tương đương mức tăng 0,05%) so với ngày 30/12/2022.

Những ngày đầu tháng 1, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa giảm. Ngày 9/1, giá cà phê Robusta giảm 200 - 300 đồng/ kg so với ngày 30/12/2022: Mức giá giảm 300 đồng/kg tại tỉnh Đắk Lắk, xuống còn 39.400 đồng/kg; mức giảm 200 đồng/kg tại các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Nông, xuống còn 38.900 – 39.600 đồng/kg.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo giá cà phê nhiều khả năng sẽ phục hồi nhờ các thông tin hỗ trợ như báo cáo tồn kho ICE – London tiếp tục giảm sâu xuống ở mức thấp 4,5 năm.

Tính đến ngày 4/1, tồn kho cà phê robusta được sàn London chứng nhận và theo dõi cấp phát giảm thêm 250 tấn (giảm 0,4%) so với tuần trước, xuống mức 64.010 tấn (tương đương 1.066.833 bao, bao 60 kg), kéo dài chuỗi giảm 10 tuần liên tiếp.

Theo dữ liệu của Liên đoàn Cà phê Quốc gia Colombia (FNC), nước sản xuất cà phê lớn thứ 2 thế giới đã kết thúc năm 2022 với sản lượng cà phê Arabica giảm 12%; xuất khẩu năm 2022 đạt 11,4 triệu bao, giảm 8% so với năm 2021.