Giá cao su hôm nay 15/10: Giá cao su tăng yếu ớt

Giá cao su kỳ hạn hôm nay (15/10) tăng giảm trái chiều, xu hướng phục hồi yếu ớt tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản).

Giá cao su hôm nay 15/10: Giá cao su tăng giảm trái chiều, xu hướng phục hồi yếu ớt

Giá cao su kỳ hạn hôm nay (15/10) tăng giảm trái chiều tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE) và tại Sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản).

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (Tocom), giá cao su kỳ hạn giao tháng 10/2022 ghi nhận mức 221 yen/kg, giảm 0,50%, giảm 1,1 yen/kg. Các kỳ hạn cao su tháng 11 giảm và kỳ hạn tháng 12, kỳ hạn 1/2023, 2/2023 tăng trở lại với mức tăng trên dưới 1%.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 11/2022 đứng ở mức 11.835 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,47%, tăng 55 nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thượng Hải hôm nay tăng ở các kỳ hạn tháng 1/2023, tháng 3/2023, tháng 4/2023, tháng 5/2023 ở mức tăng gần 1%.

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 15/10/2022 lúc 16:24:01

GIÁ CAO SU TRỰC TUYẾN SÀN TOCOM, THƯỢNG HẢI, THÁI LAN Cập nhật lúc: 15/10/2022 lúc 16:24:01

Từ đầu tháng 10/2022 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á tăng nhẹ do giá dầu tăng, tuy nhiên giao dịch vẫn yếu do đợt nghỉ lễ kéo dài ở Trung Quốc. Giá cao su những ngày gần đây lại quay đầu giảm và giảm rất sâu. Dự báo, giá cao su có thể vẫn duy trì ở mức thấp trong thời gian tới.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), giá cao su tăng nhẹ đầu tháng. Ngày 07/10/2022, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần giao dịch ở mức 226,8 yen/kg (tương đương 1,56 USD/kg), tăng 0,4% so với cuối tháng 9/2022 và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021. Giá cao su trên thị trường Nhật Bản tăng hồi đầu tháng do được hỗ trợ bởi thị trường chứng khoán trong nước, tuy nhiên đà tăng bị hạn chế do đợt nghỉ lễ ở Trung Quốc.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), thị trường Trung Quốc nghỉ lễ từ ngày 01 đến 07/10/2022 và giao dịch trở lại vào ngày 10/10/2022.

Tại Thái Lan, giá cao su cũng tăng từ đầu tháng 10/2022. Ngày 07/10/2022, giá cao su RSS 3 giao dịch ở mức 54,93 Baht/kg (tương đương 1,46 USD/kg), tăng 5,5% so với cuối tháng 9/2022, nhưng giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng cao su tại Thái Lan có thể bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và cảnh báo lũ lụt ở khắp quốc gia này.

Tại Malaysia, những người khai thác cao su ở bang Kedah (Malaysia) đang gặp khó khăn khi giá cao su giảm. Trong bối cảnh này, tình hình thời tiết không thể đoán trước càng tạo thêm áp lực lên hoạt động khai thác của họ.

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), trong tháng 8 và tháng 9/2022, tổng sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu đạt khoảng 2,693 triệu tấn, tăng 71 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2021; trong khi đó, nhu cầu toàn cầu tăng lên 2,456 triệu tấn, tăng 85 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2021. Nguồn cung dư thừa trong giai đoạn này đã góp phần vào biến động của giá cao su trên thị trường thế giới, ngoài các yếu tố như giá dầu thô giảm và triển vọng kinh tế toàn cầu suy yếu.

Tại Thái Lan: Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Thái Lan, trong 8 tháng đầu năm 2022, Thái Lan xuất khẩu được 3,52 triệu tấn cao su (HS 4001; 4002; 4003; 4005), trị giá 202,28 tỷ Baht (tương đương 5,41 tỷ USD), tăng 8,6% về lượng và tăng 20% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Trung Quốc, Malaysia, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 5 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Thái Lan trong trong 8 tháng đầu năm 2022. Xuất khẩu cao su sang Trung Quốc chiếm 49,7% tổng lượng cao su xuất khẩu của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2022 với 1,75 triệu tấn, trị giá 97,32 tỷ Baht (tương đương 2,6 tỷ USD), tăng 6% về lượng và tăng 21,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. (Tỷ giá 1 Baht = 0,02676 USD).

Về cơ cấu chủng loại xuất khẩu: Trong 8 tháng đầu năm 2022, cao su tự nhiên chiếm 64,7% tổng lượng cao su xuất khẩu của nước này. Trong 8 tháng đầu năm 2022, Thái Lan xuất khẩu được 2,28 triệu tấn cao su tự nhiên (HS 4001), trị giá 127,55 tỷ Baht (tương đương 3,41 tỷ USD), tăng 5,6% về lượng và tăng 15,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, Malaysia, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 30,1% tổng lượng cao su tự nhiên xuất khẩu của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2022 với 686,68 nghìn tấn, trị giá 36,53 tỷ Baht (tương đương 977,63 triệu USD), giảm 8% về lượng, nhưng tăng 0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2022 có sự thay đổi khi tỷ trọng xuất khẩu sang các thị trường lớn là Trung Quốc và Malaysia giảm; trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ lại tăng.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, Thái Lan cũng xuất khẩu được 1,11 triệu tấn cao su tổng hợp (HS 4002), trị giá 66,81 tỷ Baht (tương đương 1,78 tỷ USD), tăng 15,8% về lượng và tăng 33% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản và Indonesia. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 89,9% tổng lượng cao su tổng hợp xuất khẩu của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2022, với trên 1 triệu tấn, trị giá 59,28 tỷ Baht (tương đương 1,58 tỷ USD), tăng 18,9% về lượng và tăng 41,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su tổng hợp của Thái Lan trong 8 tháng đầu năm 2022 có sự thay đổi khi tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Indonesia và Ấn Độ tăng; trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang Malaysia, Nhật Bản, Việt Nam giảm.