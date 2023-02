Giá gạo tăng tại Ấn Độ và Việt Nam, giảm tại Thái Lan

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức 397-404 USD/tấn, tăng so với 395-402 USD/tấn cách đây 1 tuần. Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam tăng lên 457 USD/tấn, so với 455-460 USD/tấn cách đây 1 tuần. Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm thay đổi nhẹ ở mức 460 USD/tấn, trong bối cảnh nhu cầu yếu.

Giá gạo tăng trở lại...

Giá gạo xuất khẩu từ Ấn Độ và Việt Nam tăng, với gạo Ấn Độ tăng lên mức cao nhất gần 2 năm, do nhu cầu đối với mặt hàng thiết yếu tăng mạnh, ngay cả khi rủi ro nguồn cung toàn cầu kéo dài.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức 397-404 USD/tấn, tăng so với 395-402 USD/tấn cách đây 1 tuần.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam tăng lên 457 USD/tấn, so với 455-460 USD/tấn cách đây 1 tuần.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm thay đổi nhẹ ở mức 460 USD/tấn, trong bối cảnh nhu cầu yếu.

Theo các quan chức chính phủ và ngành công nghiệp, xuất khẩu năm 2022 của Ấn Độ đã tăng kỷ lục bất chấp các biện pháp hạn chế của chính phủ khi người mua tiếp tục giành được các đề nghị cạnh tranh từ nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới.

Để kiềm chế giá trong nước, Ấn Độ có kế hoạch tiếp tục cấm xuất khẩu gạo tấm và đánh thuế 20% đối với các lô hàng gạo trắng xuất khẩu.

Giá gạo Bangladesh tiếp tục tăng cao, mặc dù được mùa và có dự trữ tốt. Bangladesh gần đây cũng cho phép các thương nhân tư nhân nhập khẩu gạo để hạ giá gạo trong nước.

Các chuyến hàng ngũ cốc từ Biển Đen vẫn tiếp tục theo một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn, nhưng thỏa thuận đó sẽ được đàm phán lại và có nguy cơ xung đột Nga-Ukraine sẽ leo thang.

Nguồn cung mới dự kiến vào đầu tháng 3 đến tháng 4/2023 có thể làm giá gạo sẽ còn biến động mạnh hơn nữa, một thương nhân cho biết.

Giá lúa gạo hôm nay 26/2 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng trở lại sau nhiều phiên giảm.

Hiện giá gạo nguyên liệu, thành phẩm ở mức 9.100 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; gạo thành phẩm 10.000 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm biến động trái chiều. Hiện giá cám khô ở mức 8.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tấm điều chỉnh tăng 100 đồng/kg lên mức 9.100 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá điều duy trì ổn định. Cụ thể, tại kho An Giang, lúa Đài thơm 8 đang được thương lái thu mua ở mức 6.700 – 6.900 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Trong khi đó, lúa OM 18 điều chỉnh tăng 100 đồng/kg lên mức 6.800 – 6.900 đồng/kg.

Với các chủng loại lúa còn lại, giá đi ngang. Hiện lúa OM 5451 6.400 – 6.600 đồng/kg; nàng hoa 9 6.800 – 7.100 đồng/kg; nếp khô Long An 9.000 – 9.200 đồng/kg, nếp khô An Giang giá dao động 8.400 – 8.600 đồng/kg; lúa Nhật 7.800 – 7.900 đồng/kg; lúa IR 504 ở mức 6.400 – 6.600 đồng/kg; lúa IR 504 khô duy trì ở mức 6.500 đồng/kg; nếp tươi An Giang đang được thương lái thu mua ở mức 7.000 – 7.200 đồng/kg; nếp Long An tươi 7.850 – 8.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, hôm nay lượng gạo về nhiều hơn, giá gạo đã tăng trở lại sau nhiều phiên giảm. Với thị trường lúa, giao dịch lúa trên đồng ít, giá chững.

Tại chợ lẻ, giá gạo thường 11.500 đồng/kg – 12.500 đồng/kg; gạo thơm Jasmine 15.000 – 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 14.000 đồng/kg; nếp ruột 14.000 – 15.000 đồng/kg; Gạo Nàng Nhen 20.000 đồng/kg; Gạo thơm thái hạt dài 18.000 – 19.000 đồng/kg; Gạo Hương Lài 19.000 đồng/kg; Gạo trắng thông dụng 14.000 đồng/kg; Nàng Hoa 17.500 đồng/kg; Sóc Thái 18.000 đồng/kg; Gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; Gạo Nhật 20.000 đồng/kg; Cám 7.000 – 8.000 đồng/kg.

Dự báo của cơ quan chức năng, xuất khẩu gạo vẫn tiếp tục thuận lợi. Trong ngắn hạn, giá gạo vẫn ở mức tốt do những bất ổn về kinh tế, chính trị toàn cầu khiến nhu cầu dự trữ lương thực tăng lên. Đây là yếu tố giúp các doanh nghiệp gạo được hưởng lợi trong thời gian tới.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1, xuất khẩu gạo Việt Nam đạt hơn 359.300 tấn gạo, mang về 186,6 triệu USD, giá xuất khẩu trung bình 519,3 USD/tấn. So với tháng 1/2022, con số này giảm 29% về số lượng, giảm 24,2% trị giá nhưng tăng 6,8% về giá xuất khẩu.

Theo báo cáo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo xuất khẩu của Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng từ những tháng cuối năm 2022 và duy trì ở mức cao trong tháng 1 và tháng 2/2023, nhiều thời điểm trong các tháng, giá gạo xuất khẩu 5% tấm đứng đầu thế giới, cao hơn giá gạo cùng chủng loại của Thái Lan và Ấn Độ.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 1 tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm có nhu cầu tiêu thụ lớn về sản lượng. Trong đó, Philippines vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 35% tổng lượng xuất khẩu của cả nước.

Trong khi đó, Trung Quốc chiếm trên 13,2% trong tổng lượng với số lượng hơn 47.400 tấn, tăng 13,2% với cùng kỳ năm 2022 do hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đã trở lại bình thương tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc khi Trung Quốc mở cửa biên giới phía Bắc từ 8/1/2023.

Cũng trong tháng 1, ghi nhận tăng trưởng 100% sang thị trường Indonesia trong khi cùng kỳ tháng 1/2022 Indonesia không phát sinh hoạt động nhập khẩu từ Việt Nam. Ngoài ra, xuất khẩu gạo sang thị trường Indonesia chiếm 24% tổng xuất khẩu của cả nước tương đương gần 86.000 tấn, chủ yếu là chủng loại gạo trắng cao cấp và gạo thơm.

Nhiều thị trường lớn đang để ý, xuất khẩu gạo dự báo khả quan

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến giữa tháng 2/2023, Việt Nam đã xuất khẩu được 579.793 tấn gạo, trị giá 304,8 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2022, xuất khẩu gạo giảm 10% về lượng và gần 3% về giá trị.

Giá xuất khẩu gạo trung bình trong tháng 1/2023 đạt 519,3 USD/tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2022, đây chính là tín hiệu tích cực cho xuất khẩu gạo trong năm 2023.

Một số chủng loại gạo xuất khẩu trong tháng 1/2023 vẫn được ưa chuộng trên thị trường: Gạo thơm các loại (ST24, ST 25, ĐT8, Hàm Châu, Nàng Hoa…), gạo jasmine, gạo japonica, gạo trắng 5%...

Theo các chuyên gia, một số yếu tố tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu gạo năm 2023 của Việt Nam. Cụ thể, tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán tại các nước Mỹ, châu Âu, Trung Quốc đang đặt nguồn cung gạo vào tình trạng thiếu hụt.

Trong khi đó, Ấn Độ áp dụng lệnh cấm xuất khẩu gạo tấm và áp dụng thuế 20% với chủng loại gạo trắng và các thị trường truyền thống như Indonesia, Bangladesh… đang quay trở lại.

Đặc biệt là việc Trung Quốc mở cửa thị trường sau dịch Covid-19 khiến nhu cầu nhập khẩu dự báo sẽ trở lại như các năm. Cùng với đó, chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam ngày càng được nâng cao, các nước đều có nhu cầu nhập khẩu từ Việt Nam.

Các cơ quan chức năng đang dự báo, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2023 sẽ đạt khoảng 6,5 - 7 triệu tấn.

Nhiều doanh nghiệp cho biết giá gạo dự kiến sẽ vẫn ở mức cao do nhiều quốc gia đang mua để tăng dự trữ quốc gia, trong đó, có cả Trung Quốc và Indonesia. Mặt bằng chung chắc chắn sẽ tăng lên. Bởi, nhu cầu tiêu dùng trên thế giới tiếp tục tăng do những bất ổn về kinh tế, chính trị, xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có hồi kết. Các quốc gia có nhu cầu dự trữ lương thực nhiều hơn. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu vẫn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều nước. Với việc đạt giá cao vào cuối vụ, đặc biệt là cuối năm 2022 sẽ giúp doanh nghiệp xuất khẩu gạo có lợi thế để đàm phán hợp đồng của năm 2023.

Trước đó, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) nhận định ngành xuất khẩu gạo đã xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực trong năm 2023.

Diễn biến thời tiết bất lợi khiến các nhà xuất khẩu lớn như Ấn Độ, Pakistan giảm sản lượng xuất khẩu, trong khi nhà nhập khẩu lớn như Trung Quốc vẫn tăng cường nhập khẩu gạo trước kỳ vọng mở cửa nền kinh tế. Trong bối cảnh cầu tăng, doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng sẽ được hưởng lợi từ chênh lệch tỷ giá.

Ngoài ra, Việt Nam và Thái Lan dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán để tăng giá gạo xuất khẩu trong bối cảnh giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vndirect thì cho rằng các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ việc Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo. Giá gạo Ấn Độ có vị thế cạnh tranh yếu hơn do chịu mức thuế cao hơn sẽ thúc đẩy người mua chuyển hướng sang gạo của Thái Lan và Việt Nam. Do vậy, biên lợi nhuận của các nhà sản xuất gạo sẽ cao hơn trong 2023 nhờ giá bán tăng.

Theo VFA, năm 2023 nhu cầu tiêu thụ gạo của thế giới không biến động nhiều, khoảng 1%, nhưng Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi khi Trung Quốc mở cửa giao thương bình thường trở lại. Những thị trường khó tính như châu Âu, Hàn Quốc, Australia, Trung Đông... đang rất chuộng các loại gạo chất lượng cao của Việt Nam.

Chỉ đơn cử với Tập đoàn Lộc Trời, việc xuất khẩu gạo không chỉ đạt được sự hấp dẫn về giá mà đã có được những đơn hàng đến quý III/2023. Sau đơn hàng đầu tiên xuất khẩu gạo sang thị trường EU, từ tháng 10/2022, Tập đoàn Lộc Trời đã nhận được đơn đặt hàng lên đến 400.000 tấn gạo cho thị trường EU vào năm 2023. Nhằm đảm bảo chất lượng và tính bền vững trong chuỗi sản xuất lúa gạo, sau khi nhận đơn, Lộc Trời mới bắt tay vào quy trình sản xuất từ giống đến canh tác, thu hoạch, chế biến. Thời gian để thực hiện hết quy trình và cho ra sản phẩm khoảng 6-7 tháng. Như vậy, các đơn hàng đã ký với EU hiện nay sẽ được giao trong quý II/2023.

