Giá lợn hơi quay đầu đi xuống, giảm rải rác cả 3 miền

Giá lợn hơi đã chững lại và quay đầu đi xuống sau khi tăng mạnh vào tuần trước. Diễn biến này cho thấy giá lợn hơi vẫn chưa có nhiều động lực để hồi phục.

Giá lợn hơi ngày 25/4: Thị trường sụt giảm

Giá lợn hơi hôm nay 25/04/2023, quay đầu đi xuống. Cả nước giảm rải rác ở cả 3 miền: Hạ nhiệt 1.000-3.000 đồng/kg, mức giá cao nhất nước ghi nhận ở mức 54.000 đồng/kg. Thị trường tăng trưởng ngắn chưa bền vững, người dân vẫn chỉ giao dịch quanh mức giá đầu số 5.

Ngày 25/4, giá lợn của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam giữ mức 56.500 đồng/kg. Giá lợn Trung Quốc nhích lên mức 48.900 đồng/kg nhưng vẫn ở mức thấp so với đầu tháng 4.

Trước đó, tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi ghi nhận mức giảm cao nhất 2.000 đồng/kg và dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Theo đó, sau khi hạ nhẹ một giá, thương lái tại Yên Bái và Lào Cai đang cùng thu mua lợn hơi chung mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Còn tại Bắc Giang, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá lợn hơi tại địa phương này đang được thương lái thu mua ở mức 52.000 đồng/kg. Tại Thái Bình, giá lợn hơi hôm nay giảm 2.000 đồng/kg xuống còn 53.000 đồng/kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá cao nhất khu vực 54.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hưng Yên.

Tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, giá lợn hơi điều chỉnh tăng – giảm trái chiều so với ngày hôm qua và dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg. Cụ thể, cùng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, giá lợn hơi tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cùng điều chỉnh lên mức 53.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá lợn hơi tại tỉnh Bình Thuận được điều chỉnh xuống mức thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá cao nhất khu vực 55.000 đồng/kg được ghi nhận tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi hôm nay tăng giảm không đồng nhất 1.000 - 2.000 đồng/kg và dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg. Trong đó, sau khi tăng nhẹ một giá, 52.000 đồng/kg là mức giá được ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng. Ở chiều ngược lại, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá lợn hơi tại tỉnh Đồng Tháp đang được thu mua ở mức 54.000 đồng/kg. Còn tại TP.Hồ Chí Minh, sau khi giảm 2.000 đồng/kg, giá lợn hơi tại đây đang được thương lái thu mua với giá thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá cao nhất khu vực 55.000 đồng/kg được ghi nhận tại Long An và Bến Tre.

Giá lợn hơi tăng thời gian gần đây chủ yếu do sản lượng lợn bán tháo ra thị trường giảm bớt kéo theo lo ngại về dư thừa nguồn cung giảm xuống. Dấu hiệu thiếu nguồn cung thịt lợn do tổng đàn lợn cả nước vẫn tăng 6,2% so với cùng kỳ - tương đương với giai đoạn trước dịch ASF và sản lượng thịt lợn hơi tăng 7,5% so với cùng kỳ trong quý I/2023. Do đó, kỳ vọng giá lợn hơi tăng nhẹ trong quý II/2023 và sẽ cải thiện rõ rệt hơn trong quý III/2023 khi nhu cầu tiêu dùng phục hồi.

Trong kịch bản cơ sở, giá lợn hơi sẽ tăng 5% so với cùng kỳ lên 59.000 đồng/kg vào năm 2023, nhờ giá thịt lợn Trung Quốc phục hồi khi nền kinh tế mở cửa trở lại, điều này có thể ảnh hưởng một phần đến giá trong nước, và nguồn cung từ các hộ chăn nuôi giảm do giá lợn giảm trong thời gian gần đây.

Giá thành sản xuất trung bình của hộ chăn nuôi vào khoảng 55.000 đồng đến 60.000 đồng/kg thịt lợn, do đó với mặt bằng giá lợn hơi hiện tại, không kỳ vọng hộ chăn nuôi sẽ tái đàn mạnh trong ngắn hạn. Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam, hiện có khoảng 45 - 50% trang trại lớn treo chuồng, 70 - 75% gia trại và số hộ chăn nuôi tạm ngừng tái đàn. Nguyên nhân do chi phí đầu vào tăng, trong khi giá bán ra thấp.

Với mức giá như hiện nay, chăn nuôi nông hộ vẫn giảm mạnh vì yếu thế cạnh tranh với các trang trại lớn tham gia vào chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ. Theo báo cáo của Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai, đến nay tổng đàn heo của tỉnh hơn 2,5 triệu con. Những năm trước, chăn nuôi nông hộ chiếm tỷ lệ cao trong tổng đàn chăn nuôi nhưng hiện nay, chăn nuôi nông hộ chỉ chiếm khoảng 10% tổng đàn với gần 6.300 hộ chăn nuôi. Trước tình hình chăn nuôi vẫn khó khăn, chăn nuôi nông hộ có thể sẽ tiếp tục thu hẹp do khó cạnh tranh được với chăn nuôi công nghiệp.