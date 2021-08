Giá nông sản hôm nay 11/8: Hồ tiêu vẫn nối dài đà tăng, lợn hơi điều chỉnh trái chiều

Giá nông sản hôm nay ghi nhận, giá tiêu vẫn nối dài đà tăng, đạt 77.800 đồng/kg, cà phê giao dịch trong khoảng 36.800 - 37.700 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay: Sắp đạt ngưỡng 80.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tăng nhẹ, giao dịch ở mức từ 74.000 - 78.500 đồng/kg tại các địa phương.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai thấp nhất thị trường khi ở mức 74.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Gia Lai (75.000 đồng/kg); Đắk Nông, Đắk Lắk (77.000 đồng/kg); Bình Phước (77.500 đồng/kg) và Bà Rịa - Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 78.500 đồng/kg.

Trên thế giới, Phnom Penh Post đưa tin, trong 7 tháng đầu năm 2021, Campuchia đã xuất khẩu hơn 22.580,68 tấn hạt tiêu, gồm cả tiêu được cấp chỉ dẫn địa lý (GI) mang nhãn hiệu Kampot và loại không gắn GI, tăng 558,19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, hạt tiêu Campuchia được xuất khẩu đến 19 quốc gia, trong đó Việt Nam là quốc gia thu mua hàng đầu (22.217 tấn), tiếp theo là Đức (244,57 tấn), Pháp (20,14 tấn) và Bỉ (15,98 tấn).

Ông Mak Ny, Chủ tịch Liên đoàn Hồ tiêu và Gia vị Campuchia (CPSF), nhận định, xuất khẩu hạt tiêu không gắn GI của Campuchia hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường Việt Nam.

Nguyên nhân là do các công ty địa phương không thể tìm được đơn vị giao thương. Chính vì vậy, họ chỉ có thể dựa vào các công ty lớn có trụ sở tại Việt Nam để thu mua và chế biến hồ tiêu của họ,

Thị trường trong nước tiếp tục có những diễn biến sôi động. Các công ty xuất khẩu, đại lý tích cực gom hàng đẩy giá tiêu liên tục tăng trong 1 tuần gần đây.

Một số địa phương ở Tây Nguyên nới lỏng giãn cách xã hội giúp hoạt động giao thương được thuận lợi và dễ dàng hơn. Sau khoảng thời gian bình lặng trong tháng 7, lượng tiêu dự trữ giảm dần buộc các công ty phải tăng mua.

Tuy vậy, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (Gia Lai) Thái Như Hiệp cho biết, hoạt động xuất khẩu hàng nông sản của Gia Lai gặp khó ngay từ đầu tháng 7, khi mà dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. “Lượng hàng xuất khẩu của đơn vị chủ yếu thông qua các cảng lớn ở phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh, trong khi dịch bệnh xảy ra đã làm cho các hãng tàu và container vốn đã khó gặp nhau, giờ càng khó hơn.

Bên cạnh đó, nhân viên giao nhận, làm chứng từ và đội ngũ lái xe cũng gặp khó khi đi từ vùng dịch về, buộc phải cách ly”.

Cũng theo ông Hiệp, Công ty đang tồn khoảng 20 ngàn tấn sản phẩm gồm cà phê và hồ tiêu chưa xuất khẩu được. Nguyên nhân do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên nhiều nước phải thực hiện các biện pháp chống dịch.

Ngoài ra, còn do thiếu tàu, container, xe vận chuyển, nhân công… “Hiện các khu công nghiệp lớn có chi nhánh của Công ty như Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh gần như bị tê liệt do dịch bệnh. Do vậy, việc xuất khẩu hàng của Công ty đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn”, ông Hiệp chia sẻ.

Tình trạng của Vĩnh Hiệp cũng là tình cảnh chung của các đơn vị xuất khẩu hồ tiêu hiện nay. Buộc tăng mua để gom hàng nhưng xuất khẩu liên tục bị ách tác.

Dù các cấp, các ngành, các doanh nghiệp đã có nhiều kiến nghị, giải pháp nhưng tương lai của hồ tiêu xuất khẩu vẫn rất khó do Covid-19. Các đơn vị xuất hàng ngày càng nóng ruột, bởi càng lâu độ rủi ro càng tăng, dẫn đến chi phí càng nhiều, nguy cơ lỗ càng nặng hơn.

Giá cà phê hôm nay: Tăng từ 500 - 600 đồng/kg

Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tăng 500 - 600 đồng/kg với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 36.800 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 37.700 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 37.600 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 37.600 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 37.500 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 37.600 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 37.500 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 37.500 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9/2021 tăng 73 USD/tấn ở mức 1.858 USD/tấn, giao tháng 11/2021 tăng 66 USD/tấn ở mức 1.863 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2021 tăng 2,65 cent/lb ở mức 182 cent/lb, giao tháng 12/2021 tăng 2,65 cent/lb ở mức 185,1 cent/lb.

Giá heo hơi hôm nay: Tăng giảm trái chiều

Giá heo hơi khu vực miền Bắc hôm nay tăng - giảm trái chiều 1.000 đồng/kg ở một vài nơi.

Cụ thể, Bắc Giang tăng 1.000 đồng/kg lên mức 55.000 đồng/kg. Trong khi đó, Thái Nguyên thu mua heo hơi ở mức 54.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tuyên Quang tiếp tục giao dịch tại mốc thấp nhất khu vực là 52.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành còn lại duy trì giá giao dịch trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg, không ghi nhận biến động mới trong hôm nay.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 52.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi đi ngang ở tất cả các địa phương trong hôm nay.

Theo đó, một loạt các tỉnh thành tiếp tục neo tại mốc 53.000 đồng/kg, gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk và Bình Thuận.

Nhỉnh hơn một giá gồm có ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, hiện đang thu mua với giá 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay điều chỉnh từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg ở một vài nơi.

Trong đó, tỉnh Đồng Tháp tăng 2.000 đồng/kg lên mức 53.000 đồng/kg, ngang bằng với Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Tiền Giang, Trà Vinh và Bến Tre.

Trái lại, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng và Hậu Giang điều chỉnh giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg trong hôm nay, thu mua chung mức 52.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại tiếp tục thu mua với giá từ 51.000 đồng/kg đến 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg.