Giá nông sản hôm nay 12/4: Tiêu đạt ức 74 triệu đồng/tấn, cà phê ổn định

Ghi nhận giá nông sản hôm nay 12/4, cà phê và tiêu phiên đầu tuần không có nhiều biến động so với cuối tuần trước.

Giá nông sản hôm nay 12/4: Tiêu đi ngang

Giá tiêu hôm nay phiên đầu tuần gần như đi ngang. Cụ thể tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 72.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu đứng ở mức 70.500 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, giá tiêu ở mức 71.000 đồng/kg và tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giá tiêu ở mức 74.000 đồng/kg...

Giá tiêu đầu tuần cũng không thay đổi so với cuối tuần qua.

Giá tiêu hôm nay phiên đầu tuần gần như đi ngang.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu giao ngay tại sàn Kochi - Ấn Độ ở mức 40.333,35 Rupee/tạ (cao nhất) và 40.250 Rupee/tạ (thấp nhất).

Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam đối với đồng Rupee Ấn Độ (INR) ngày 10/4/2021 được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu là 308,21 VND/INR.

Giá hồ tiêu hiện vẫn đang ở mức cao gần gấp hơn 1,5 lần so với đầu năm 2021, có những đợt lên xuống thất thường khiến cả đại lý và nông dân sản xuất rất khó đoán định.

Theo nông dân trồng tiêu tại huyện Cư Kuin, Đắk Lắk, giá tiêu tăng cao, mặc dù nông dân rất mừng, nhưng không nhiều người bán được với giá tiêu này. Vì đợt giá tăng cao là khoảng thời gian đầu vụ, tiêu cũ đã bán hết, trong khi vụ mới thì đang thu lác đác, một phần do tiêu chưa chín, một phần thuê nhân công khó nên tiến độ thu hoạch có chậm hơn.

Người trồng tiêu vui mừng vì mong muốn giá tiêu lại tăng cao đã thành hiện thực, dù không phải nông dân nào cũng được hưởng lợi từ đợt tăng giá này.

Trong khi đó, các đại lý cũng đau đầu, vì nhiều lúc việc thu gom ngưng trệ là do người dân có tâm lý giữ hàng lại. Hồ tiêu được giá, nông dân tiếc, chưa vội bán, chỉ một số người bán rải rác để có tiền trả công thuê hái hoặc trang trải sinh hoạt.

Đặc biệt, cuối mùa thu hoạch là thời điểm nhạy cảm về giá, người trồng và các doanh nghiệp xuất khẩu, các đại lý đua nhau gom hàng. Ai cũng muốn giao dịch được giá tốt, tuy nhiên, lời khuyên cho nông dân là không nên lao theo đám đông đổ xô bán.

Giá nông sản hôm nay: Cà phê cao nhất 32.400 đồng/kg

Sáng nay giá cà phê tại các địa phương tiếp tục giữ ổn định. Tổng hợp tuần trước, giá cà phê tăng trung bình 400 đồng/kg.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 31.600 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 32.400 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 32.300 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 32.300 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 32.200 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 32.200 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 32.300 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 32.300 đồng/kg.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 5/2021 giảm 2 USD/tấn giao dịch ở mức 1.343 USD/tấn, giao tháng 7/2021 giảm 6 USD/tấn ở mức 1.363 USD/tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2021 giảm 0,6 cent/lb ở mức 127,15 cent/lb, giao tháng 7/2021 giảm 0,6 ở mức 129,15 cent/lb.

Giá cà phê hôm nay 12/4, khởi đầu tuần này từ xu hướng giảm nhẹ của tuần vừa qua. Nguyên nhân giảm của giá cà phê là do đồng Real của Brazil giảm mạnh sau những lo lắng về mức trần chi tiêu ngân sách năm 2021 sẽ bị phá vỡ đã gây áp lực lên tỷ giá hối đoái và tác động đến việc phòng hộ trên thị trường.

Đặc biệt, giá cà phê suy yếu phiên cuối tuần còn do sự cân đối, điều chỉnh vị thế đầu cơ trên cả 2 sàn phái sinh khi đáo hạn hợp đồng quyền chọn kỳ hạn tháng 5 cũng cận kề.

Hiện các tổ chức cũng đang đưa ra những dự báo khác nhau về sản lượng cà phê thời gian tới. Trước đó, theo Blomberg đưa tin, thế giới sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt cà phê chưa từng có, do nhu cầu tiêu thụ hồi phục mạnh sau khi việc tiêm chủng được tăng tốc trên toàn cầu. Công ty Volcafe của Tập đoàn ED&F Man Holdings Ltd. cho biết, nguồn cung trong niên vụ cà phê 2021/2022 sẽ thiếu hụt khoảng 11,6 triệu bao do sản lượng của Brazil sụt giảm.

Tuy nhiên, nhìn chung tuần vừa qua, giá cà phê 2 sàn tăng nhẹ, nguyên nhân một phần do thời tiết bất lợi tại Brazil. Các chuyên gia cảnh báo, hiện thị trường cà phê thế giới đang bước vào thời kỳ kinh doanh theo "thời tiết". Bất kỳ một thông tin thời tiết nào tại các vùng trồng trọng điểm đều ảnh hưởng đến giá cà phê.