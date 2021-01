Giá nông sản hôm nay ghi nhận giá lợn hơi tăng lên từng ngày nhưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vẫn khẳng định nguồn cung thịt lợn cho Tết sẽ không thiếu, giá cũng sẽ không sốt như trước.

Giá lợn hơi tại miền Bắc hôm nay tiếp tục điều chỉnh tăng tại một số địa phương, dao động trong khoảng từ 78.000 - 82.000 đồng/kg. Hai tỉnh Thái Nguyên và Thái Bình cùng ghi nhận mức 80.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Nam Định nhích nhẹ 1.000 đồng/kg lên mốc 79.000 đồng/kg. Hà Nội và Hưng Yên giao dịch lên ngưỡng cao nhất toàn quốc là 82.000 đồng/kg sau khi tăng 1.000 đồng/kg.

Thị trường lợn hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên cũng tăng ở một số địa phương, dao động trong khoảng 75.000 - 80.000 đồng/kg. Bình Định tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện thu mua với giá 76.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay cũng nằm trong đà tăng của cả nước, giao dịch lên mốc 78.000 đồng/kg và 79.000 đồng/kg.

Các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Vũng Tàu, Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg, ghi nhận khoảng giá từ 75.000 - 76.000 đồng/kg. Cùng tăng 2.000 đồng/kg, hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Nai lần lượt

Giá nông sản hôm nay: Giá cà phê tiếp tục giảm

Theo ghi nhận, giá cà phê hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm có phiên giảm thứ 4 liên tiếp từ đầu năm 2021.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 31.500 đồng/kg, huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) ở mức 31.900 đồng/kg, huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê thu mua cùng mức 31.800 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê thu mua ở mức 31.700 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 31.800 đồng/kg ở Đắk R'lấp. Tại tỉnh Gia Lai, thu mua ở mức 31.700 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 31.800 đồng/kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 31.600 đồng/kg.

Nguyên nhân khiến giá cà phê liên tục giảm tại các thị trường trọng điểm trong nước được giới chuyên môn giải thích là do nguồn cung dồi dào.

Giá nông sản hôm nay: Giá tiêu ổn định

Theo ghi nhận, giá tiêu hôm nay tại các vùng trồng trọng điểm giữ ổn định sau phiên giảm nhẹ hôm qua.

Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 53.000. Tại tỉnh Gia Lai giữ nguyên ở mức 52.000 đồng/kg, tại Đồng Nai giá ở mức 52.500. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giá tiêu ở mức 54.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 53.500 đồng/kg.

Giá nông sản hôm nay: Giá lúa gạo biến động trái chiều

Thị trường lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có sự biến động trái chiều. Giá lúa quay đầu giảm nhẹ 100 - 150 đồng/kg, trong khi đó giá gạo duy trì ổn định.

Cụ thể, tại An Giang, giá lúa IR 504 ở mức 6.800 đồng/kg; giảm 150 đồng/kg; Đài thơm 8 7.100 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg; OM 5451 6.900 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg; OM 6976 6.900 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg; lúa Jasmine 7.000 đồng/kg; OM 9577 7.000 đồng/kg; OM 9582 7.000 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo hôm nay chững lại sau phiên điều chỉnh tăng. Cụ thể, gạo nguyên liệu NL IR 504 ở mức 9.850 đồng/kg; gạo NL OM 5451 ở mức 10.300 đồng/kg; gạo OM 18 ở mức 10.250 đồng/kg; gạo thành phẩm xuất khẩu TP IR 504 ở mức 11.600 đồng/kg.

Theo các thương lái, hôm nay lượng gạo về ít. Thương lái và nhà máy mua lúa cầm chừng. Giá cọc lúa Đông Xuân vẫn tiếp tục ở mức cao. Hiện tại, thời vụ sản xuất lúa vẫn diễn biến theo đúng kế hoạch, dự kiến, ngay trong tháng 1/2021 sẽ thu hoạch được 1,2 triệu tấn thóc của vụ đông xuân sớm.

Giá chào bán gạo 5% tấm của Việt Nam trêm thị trường thế giới ổn định ở mức 500-505 USD/tấn. Năm 2020, lượng gạo xuất khẩu giảm khoảng 3,5% so với năm 2019, chủ yếu vì mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, nhưng trị giá xuất khẩu lại tăng tới 9,3%. Giá xuất khẩu bình quân cả năm ước đạt 499 USD/tấn, tăng 13,3% so với năm 2019.