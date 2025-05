Giá vàng hôm nay 19/5: Rủi ro thương mại khiến vàng tăng trở lại

Giá vàng hôm nay thế giới 19/5: Rủi ro thương mại khiến vàng tăng trở lại

Trong phiên giao dịch sáng thứ Hai tại thị trường châu Á, giá vàng thế giới (XAU/USD) đã phục hồi mạnh, giao dịch quanh ngưỡng 3.230 USD/ounce. Động lực chính thúc đẩy đà tăng của vàng là nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao sau khi Moody’s bất ngờ hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Mỹ, cùng với những tín hiệu tiêu cực từ kinh tế Mỹ làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Cụ thể, Moody’s mới đây đã hạ xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Mỹ từ mức Aaa xuống Aa1, dẫn lý do là mức nợ liên bang ngày càng tăng và gánh nặng lãi vay ngày càng lớn. Đây là cơ quan xếp hạng cuối cùng trong “bộ ba quyền lực” vẫn giữ Mỹ ở mức tín nhiệm cao nhất trước đó, sau khi Fitch và Standard & Poor’s lần lượt hạ bậc vào các năm 2023 và 2011. Moody’s dự báo nợ công của Mỹ sẽ tăng vọt lên khoảng 134% GDP vào năm 2035, so với mức 98% trong năm 2023, trong khi thâm hụt ngân sách có thể đạt gần 9% GDP do chi phí lãi vay tăng, chi tiêu phúc lợi mở rộng và nguồn thu thuế sụt giảm.

Tâm lý thị trường đang dần chuyển hướng thận trọng hơn sau khi vàng có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 11 năm ngoái, mất hơn 3% giá trị. Nguyên nhân chính là sự lạc quan mới về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung, trong đó Washington đồng ý giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc từ 145% xuống 30%, trong khi Bắc Kinh cũng cắt giảm thuế nhập khẩu từ 125% xuống 10%. Bên cạnh đó, hy vọng về một thỏa thuận hạt nhân Mỹ - Iran và cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Ukraine cũng góp phần làm giảm nhu cầu vàng như tài sản trú ẩn.

Tuy nhiên, chuỗi dữ liệu kinh tế kém tích cực từ Mỹ trong tuần qua đã khiến kỳ vọng về việc Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ ngày càng được củng cố. Chỉ số niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM) trong tháng 5 đã giảm bất ngờ xuống 50,8 điểm, thấp hơn so với mức 52,2 của tháng 4 và là mức thấp nhất kể từ tháng 6/2022. Đây cũng là tháng giảm thứ năm liên tiếp, trái ngược hoàn toàn với dự báo của giới phân tích là tăng lên 53,4 điểm.

Trong bối cảnh nợ công tăng cao, chi tiêu chính phủ bị giám sát chặt chẽ và tâm lý tiêu dùng yếu đi, vai trò trú ẩn của vàng lại được củng cố. Mặc dù giá vàng vẫn chịu nhiều sức ép từ kỳ vọng phục hồi kinh tế toàn cầu và lợi suất trái phiếu Mỹ, nhưng các yếu tố bất ổn dài hạn vẫn là bệ đỡ quan trọng giúp vàng duy trì sức hấp dẫn trong trung và dài hạn.

Với những diễn biến hiện tại, giới phân tích dự báo giá vàng có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp quanh mốc 3.200 USD/ounce trong tuần này, trong khi thị trường chờ đợi thêm các tín hiệu chính sách từ Cục Dự trữ Liên bang cũng như các chỉ số kinh tế vĩ mô mới từ Mỹ.

Giá vàng hôm nay trong nước ngày 19/5: SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng theo vàng thế giới

Thị trường vàng trong nước mở cửa tuần mới với xu hướng đi lên khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng so với phiên cuối tuần trước.



Cụ thể, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội và TP.HCM ở mức 116,8 – 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, và 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra với phiên trước. Mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán được thu hẹp xuống 2,5 triệu đồng/lượng.



Tại Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC cũng giảm tương tự, giao dịch quanh mức 115,5 – 118,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở 116,8 – 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Mức chênh lệch mua – bán tại đây cũng là 2,5 triệu đồng/lượng.



Ở phân khúc vàng nhẫn, diễn biến giá có phần trái chiều. Giá vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng, giữ mức 114,3 – 117,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Trong khi đó, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của Doji hiện giao dịch tại mức 111,5 – 114,5 triệu đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn 999,9 của Phú Quý lại tăng nhẹ 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 112,3 – 115,3 triệu đồng/lượng.



Theo các chuyên gia và đơn vị kinh doanh vàng, diễn biến giá trong nước phần nào phản ánh theo biến động của giá vàng thế giới. Dự báo trong tuần này, nếu xu hướng phục hồi của thị trường vàng quốc tế tiếp tục được củng cố bởi những bất ổn kinh tế và địa chính trị, giá vàng trong nước nhiều khả năng sẽ bật tăng mạnh trở lại ngay trong những phiên đầu tuần.



Hiện tại, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới quy đổi vẫn ở mức rất cao, dao động khoảng 15 – 17 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí. Điều này cho thấy thị trường trong nước vẫn chịu tác động mạnh từ yếu tố cung – cầu nội địa, đặc biệt là nhu cầu nắm giữ vàng vật chất của người dân trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.