Hà Nội công khai danh sách 89 doanh nghiệp nợ thuế: Lĩnh vực xây dựng, bất động sản chiếm đa phần

Lý do công khai: Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Các doanh nghiệp đứng đầu danh sách nợ thuế đều là những đơn vị có khoản nợ hàng chục tỷ đồng. Các doanh nghiệp nợ lớn nhất đều thuộc lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

Trong đó, doanh nghiệp có số tiền nợ lớn nhất bị công khai là Công ty cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn (địa chỉ: số 62 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân) với tổng số nợ gần 185 tỷ đồng.



Loạt doanh nghiệp bất động sản lớn bị “bêu tên” trong danh sách nợ thuế tại TP. HCM

Xếp thứ hai là Công ty cổ phần Hải Bình (Habico) tại số 288 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh với tổng số nợ gần 83 tỷ đồng.



Một số doanh nghiệp nợ thuế lớn khác như Công ty cổ phần Lilama Hà Nội (Số 8, ngõ 5 Chu Huy Mân, phường Long Biên) với hơn 76 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Việt Tiến (24 Quang Trung, phường Cửa Nam) nợ khoảng 51,3 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp còn lại có số nợ từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng như Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và bất động sản Khánh An nợ 18 tỷ đồng; Công ty cổ phần Bất động sản AIC nợ 6,5 tỷ đồng; Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xây dựng Đô thị Hà Nội nợ 1,7 tỷ đồng.

Việc công bố danh tính các đơn vị nợ thuế là một trong những biện pháp mạnh mẽ của cơ quan thuế nhằm thu hồi nợ, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và kiến tạo một môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính.