Hạt tiêu được tăng cường mua với những đơn hàng xa, dự báo "nóng" về giá

Hiện các nhà nhập khẩu có dấu hiệu tăng cường mua hạt tiêu với những đơn hàng xa trong quý III và quý IV/2023, tuy nhiên, lượng giao dịch không nhiều. Do vậy, dự báo giá hạt tiêu sẽ không có sự biến động mạnh thời gian tới...

Giá tiêu hôm nay 23/4: Tăng nhẹ 1.000 đồng/kg trong tuần

Giá tiêu hôm nay 23/4 tại thị trường trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng 500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm. Tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay được thương lái thu mua ở mức 63.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 64.500 đồng/kg.

Tương tự, tại Đông Nam bộ, giá tiêu cũng tăng 500 đồng/kg. Hiện giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa Vũng Tàu đang được thương lái thu mua ở mức 66.500 đồng/kg. Tại Bình Phước và Đồng Nai duy trì ổn định ở mức 65.500 đồng/kg.

Thị trường sôi động trở lại nhờ nhu cầu từ các nước nhập khẩu tăng. Trong tuần qua, thị trường tiêu trong nước điều chỉnh tăng 2 phiên liên tiếp với mức tăng 1.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.275 USD/tấn với loại 500 g/l, loại 550g/l mức 3.325 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 4.830 USD/tấn. Các mức giá trên đều tăng 50 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), 17 ngày đầu tháng 4 năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu 14.464 tấn. Trong đó tiêu đen đạt 12.997 tấn, tiêu trắng đạt 1.467 tấn.

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 43,9 triệu USD, giá xuất khẩu trung bình tiêu đen trong tháng đạt 3.379 USD/tấn, tiêu trắng đạt 4.737 USD/tấn.

Thị trường xuất khẩu hàng đầu tiếp tục là Trung Quốc chiếm 43,2% đạt 6.242 tấn, tiếp theo là các thị trường Hoa Kỳ, Ấn Độ, Hong Kong (Trung Quốc), Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Singapore…

Dự báo, hoạt động xuất khẩu tiêu của Việt Nam sẽ diễn ra sôi động hơn trong quý II/2023 nhờ nhu cầu tăng cao từ các thị trường Trung Quốc, Papua New Guinea, ASEAN, Thổ Nhĩ Kỳ..., bù đắp cho nhu cầu nhập khẩu vẫn trầm lắng của thị trường Hoa Kỳ và EU.

Trước đó, trong 10 đầu tháng 4/2023, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia giảm; giá hạt tiêu của các nước sản xuất khác ổn định so với cuối tháng 3/2023.

Tại cảng Lampung ASTA của Indonesia, ngày 10/4/2023, giá hạt tiêu đen xuất khẩu giảm 38 USD/tấn so với ngày 30/3/2023, xuống còn 3.605 USD/tấn; Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu giảm 85 USD/tấn so với ngày 30/3/2023, xuống mức 6.056 USD/tấn.

Tại Brazil, ngày 10/4/2023, giá hạt tiêu đen xuất khẩu ổn định ở mức 2.950 USD/tấn so với ngày 30/3/2023.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, ngày 10/4/2023, giá hạt tiêu đen loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu ổn định so với ngày 30/3/2023, ở mức 3.225 USD/tấn và 3.275 USD/tấn. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu ổn định so với ngày 30/3/2023, ở mức 4.780 USD/tấn.

Dự báo giá hạt tiêu thế giới sẽ không có sự biến động mạnh. Nguồn cung hạt tiêu dồi dào, nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc và một số thị trường khác tăng bù đắp cho sự sụt giảm của thị trường Hoa Kỳ và EU. Hiện các nhà nhập khẩu có dấu hiệu tăng cường mua hàng với những đơn hàng xa trong quý III và quý IV/2023, tuy nhiên, lượng giao dịch không nhiều.

Trong 8 ngày đầu tháng 4/2023, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa nhìn chung khá ổn định so với cuối tháng 3/2023. Tính đến thời điểm cuối tháng 3/2023, vụ thu hoạch hạt tiêu của Việt Nam đã đạt khoảng 70% nên lượng hàng khá dồi dào. Các đại lý, thương lái bắt đầu thu mua hạt tiêu để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Ngày 10/4/2023, giá hạt tiêu đen tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu ổn định so với ngày 30/3/2023, lần lượt ở mức 63.500 đồng/kg, 65.000 đồng/kg, 65.500 đồng/kg. Tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, giá hạt tiêu giảm 500 đồng/kg, xuống còn 63.000 – 64.000 đồng/kg. Giá hạt tiêu trắng ổn định ở mức 97.000 đồng/kg so với cuối tháng 3/2023, nhưng thấp hơn nhiều so với mức 116.000 đồng/kg cùng kỳ năm 2022.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 3/2023 đạt xấp xỉ 35,75 nghìn tấn, trị giá 106,47 triệu USD, tăng 27,6% về lượng và tăng 26,5% về trị giá so với tháng 2/2023; so với tháng 3/2022 tăng 50,6% về lượng, nhưng giảm 4,7% về trị giá. Tính chung quý I/2023, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt xấp xỉ 76,2 nghìn tấn, trị giá 233,45 triệu USD, giảm 6,0% về lượng và giảm 34,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Dự báo, hoạt động xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sẽ diễn ra sôi động hơn trong quý II/2023 nhờ nhu cầu tăng cao từ các thị trường Trung Quốc, Pa-pu-a Niu Ghi-nê, ASEAN, Thổ Nhĩ Kỳ..., bù đắp cho nhu cầu nhập khẩu vẫn trầm lắng của thị trường Hoa Kỳ và EU.

Diễn biến giá: Tháng 3/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 2.978 USD/tấn, giảm 0,9% so với tháng 2/2023 và giảm 36,7% so với tháng 3/2022. Tính chung quý I/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam đạt mức 3.064 USD/tấn, giảm 34,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ cấu thị trường: Tháng 3/2023, xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường Hoa Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Ấn Độ, Đức, Hà Lan, Anh giảm so với cùng kỳ năm 2022. Ngược lại, xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường Xin-ga-po, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập tăng trưởng từ 3 đến 4 con số. Tính chung quý I/2023, xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan, Anh giảm so với cùng kỳ năm 2023. Ngược lại, xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập… tăng mạnh.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam

Về chủng loại xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2023, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu hạt tiêu đen, tỷ trọng chiếm 81,2% tổng lượng và chiếm 74,3% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước. Do đó, tăng trưởng xuất khẩu hạt tiêu đen đóng góp phần lớn vào sự tăng trưởng của toàn ngành. Tương tự, xuất khẩu hạt tiêu trắng xay tăng trưởng 2 con số cho thấy ngành hàng đã chú trọng hơn đến đa dạng sản phẩm. Tuy nhiên, lượng và trị giá xuất khẩu hạt tiêu chế biến vẫn còn ở mức thấp, cần chú trọng đến phân khúc này trong thời gian tới.