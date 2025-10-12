Lãnh đạo TP Huế cam kết kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh minh bạch cho doanh nghiệp

UBND thành phố Huế đã tổ chức Hội nghị lãnh đạo UBND thành phố gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Phan Quý Phương phát biểu tại Hội nghị lãnh đạo UBND thành phố gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế thành phố Huế tăng trưởng 9,06%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng mạnh mẽ (14,5 - 15%), dịch vụ tiếp tục khởi sắc (9 - 9,5%), xuất khẩu đạt 1,13 tỷ USD, tăng 25,6%. Hàng hóa của thành phố đã có mặt ở gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thu ngân sách 9 tháng của thành phố đạt 10.649 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Thành phố có 819 doanh nghiệp được thành lập mới trong 9 tháng đầu năm với tổng vốn đăng ký gần 9.000 tỷ đồng, tăng 36% về số lượng và gấp 3,5 lần về vốn.

Trong số gần 6.400 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm 65,7%, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm 31%, lĩnh vực nông – lâm - ngư nghiệp 2,3%.

Khu vực kinh tế tư nhân chiếm tỷ trọng khoảng 48% trong GRDP , đóng góp khoảng 40% tổng thu ngân sách địa phương và giải quyết việc làm cho gần 115.000 lao động.

Khu vực kinh tế này góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập người dân và tham gia giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương khẳng định, chính quyền thành phố luôn xem doanh nghiệp là trung tâm của phát triển, là đối tượng phục vụ chứ không phải đối tượng quản lý.

UBND thành phố Huế tuyên dương các tập thể, cá nhân doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh.

“Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn kịp thời, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và minh bạch nhất để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững”, ông Phan Quý Phương nhấn mạnh.

Ông Phan Quý Phương cũng cho hay, hiện UBND thành phố duy trì hoạt động 4 tổ công tác đặc biệt do các Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp làm tổ trưởng để xử lý nhanh vướng mắc cho doanh nghiệp.



Bên cạnh đó, thành phố cũng triển khai hỗ trợ chữ ký số, hóa đơn điện tử, máy tính tiền cho hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp; tổ chức đào tạo, tư vấn quản trị, tài chính, nhân sự, thiết kế bao bì, sở hữu trí tuệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các tham luận đều nhấn mạnh doanh nghiệp Huế cần tiên phong trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững trong giai đoạn Huế trở thành đô thị trực thuộc Trung ương...