Quỹ thành viên Dragon Capital có tân Tổng giám đốc

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) đã công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, Hội đồng quản trị đã quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Lê Anh Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2025.

Việc bổ nhiệm này diễn ra sau khi ông Beat Schuerch (quốc tịch Thụy Sĩ) rời khỏi vị trí điều hành. Ông Beat Schuerch gia nhập Dragon Capital từ năm 2010, ban đầu với vai trò Phó Tổng Giám đốc phụ trách vận hành và được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành vào tháng 12/2017.

Sau khi bàn giao vị trí Tổng Giám đốc, ông Beat Schuerch sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò Thành viên Hội đồng Quản trị của Dragon Capital Group và DCVFM. Ông cũng sẽ tham gia vào quá trình chuyển giao công việc cho ban lãnh đạo mới và đóng góp vào việc hoạch định chiến lược dài hạn của công ty.

Ông Lê Anh Tuấn sẽ là Tổng giám đốc Dragon Capital Việt Nam từ 1/10.

Tân Tổng Giám đốc, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, không phải là một gương mặt xa lạ tại Dragon Capital và với cả giới đầu tư.

Ông gia nhập công ty từ năm 2008 với vị trí Kinh tế trưởng. Quá trình công tác của ông tại đây ghi nhận nhiều dấu ấn ở các vị trí quan trọng như Giám đốc Nghiên cứu (2010), Phó Giám đốc đầu tư (2016), và đồng Giám đốc danh mục đầu tư của nền tảng IPO và chào bán riêng lẻ (2017).

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí cao nhất trong ban điều hành, từ tháng 1/2023, ông Lê Anh Tuấn là Giám đốc Khối đầu tư (CIO). Ở vai trò này, ông chịu trách nhiệm chính cho Ủy ban Đầu tư của tất cả các quỹ cổ phiếu và quỹ thu nhập cố định do Dragon Capital quản lý. Về học vấn, ông Lê Anh Tuấn có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Willamette và bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.

Dragon Capital là một trong những công ty quản lý quỹ có lịch sử hoạt động lâu đời nhất tại Việt Nam, với hơn 30 năm hiện diện trên thị trường, ngay cả trước khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức vận hành. Theo số liệu cập nhật gần nhất, tổng tài sản do công ty quản lý có giá trị khoảng 5,8 tỷ USD.

Về hoạt động gần đây, quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý là Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) đã có những điều chỉnh trong danh mục đầu tư. Tính đến cuối tháng 7 năm 2025, quỹ này đang gia tăng tỷ trọng nắm giữ tại các cổ phiếu thuộc nhóm ngành công nghệ và bán lẻ, trong khi giảm nhẹ tỷ trọng ở một số cổ phiếu ngân hàng để cơ cấu lại danh mục phù hợp với diễn biến thị trường. Kết quả hoạt động của các quỹ do DCVFM quản lý vẫn ghi nhận sự ổn định, bám sát diễn biến chung của chỉ số VN-Index.