Lộ diện liên danh nhà thầu tham gia dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (HoSE: CII) đã công bố thông tin về việc Bộ Xây dựng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Theo đó, tổng mức đầu tư dự Án 36.172,41 tỷ đồng. Hình thức đầu tư BOT, thu phí hoàn vốn tuyến cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cầu Mỹ Thuận. Đồng thời, 100% vốn đầu tư do Nhà Đầu Tư huy động và triển khai thực hiện.

Công trình khởi công ngày 19/12, hoàn thành năm 2028; thời gian thu phí hoàn vốn 17 năm 3 tháng.

Theo quyết định phê duyệt, dự án có tổng chiều dài hơn 96km, kéo dài từ nút giao Chợ Đệm (TP.HCM) đến khu vực phía bắc cầu Mỹ Thuận 2 (Đồng Tháp). Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần giải quyết tình trạng quá tải trên các đoạn TP.HCM - Trung Lương và Trung Lương - Mỹ Thuận, đồng thời tạo trục kết nối đồng bộ từ miền Đông Nam Bộ đến toàn bộ vùng Tây Nam Bộ.

Quy mô đầu tư của dự án được xác định theo hướng mở rộng đáng kể so với hiện nay. Đoạn từ TP.HCM - Trung Lương sẽ được quy hoạch hoàn chỉnh từ 10 - 12 làn xe, tốc độ thiết kế 120km/h.

Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, đoạn này sẽ được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe để đáp ứng nhu cầu lưu thông trước mắt. Từ Trung Lương - Mỹ Thuận, cũng như đoạn An Thái Trung - Mỹ Thuận 2, tuyến cao tốc sẽ được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe với vận tốc thiết kế 100km/h.

Trên toàn tuyến sẽ có 66 cầu được xây dựng hoặc mở rộng, bao gồm 61 cầu trên tuyến chính và 5 cầu tại các nút giao liên thông. Hệ thống nút giao cũng được bổ sung và nâng cấp. Tám nút giao hiện hữu như Chợ Đệm, vành đai 3, Bến Lức, Tân An, Thân Cửu Nghĩa, Cai Lậy, Cái Bè và An Thái Trung sẽ được mở rộng theo quy mô mới, đồng thời hai nút giao mới sẽ được hình thành để kết nối với cao tốc An Hữu - Cao Lãnh và tuyến ĐT.818.

Dự án còn đầu tư hệ thống quản lý giao thông thông minh ITS, bao gồm thu phí không dừng, hệ thống kiểm soát tải trọng, trạm điều hành và hai trạm dừng nghỉ đặt tại Km28+200 và Km78+220. Việc áp dụng công nghệ hiện đại được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng vận hành, bảo đảm an toàn giao thông và tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Liên danh nhà đầu tư được tham gia Dự Án bao gồm: Liên Danh CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, CTCP Tập đoàn Đèo Cả, CTCP Tasco, Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long – CTCP, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII.

Thông tin từ Bộ Xây dựng, đây là dự án hạ tầng chiến lược, được kỳ vọng gia tăng năng lực kết nối vùng, giảm ùn tắc kéo dài nhiều năm qua và hoàn thiện mạng lưới giao thông huyết mạch từ TP.HCM về Đồng bằng sông Cửu Long.