Huế đấu thầu lại dự án hơn 114 tỷ đồng sau khi cắt hợp đồng nhà thầu chậm tiến độ

Ngày 9/5, Sở Tài chính TP.Huế cho biết, sau khi có quyết định chấm dứt hợp đồng đối với Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình, cơ quan này đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II TP.Huế (viết tắt là Ban QLDA) xây dựng kế hoạch để tổ chức đấu thầu lại các hạng mục còn dang dở thuộc gói thầu số 28 của dự án Nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối khu A và B khu đô thị An Vân Dương.

Huế sắp đấu thầu lại dự án Nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối khu A và B khu đô thị An Vân Dương sau khi cắt hợp đồng với nhà thầu chậm tiến độ. Ảnh: Trí Đức.

Theo Sở Tài chính TP.Huế, đến thời điểm hiện tại, Ban QLDA đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục liên quan để triển khai quy trình đấu thầu theo quy định. Tuy nhiên, do dự án sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đơn vị này phải thực hiện thêm bước xin ý kiến và chờ phản hồi từ phía ADB trước khi triển khai các thủ tục tiếp theo.

Sở Tài chính TP.Huế cho hay, sau khi nhận được phản hồi của ADB, dự kiến trong tháng 6 tới sẽ tổ chức đấu thầu lại các hạng mục của gói thầu số 28. Đây là dự án trọng điểm nên TP.Huế đang phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.

Trước đó, vào tháng 4/2026, Ban QLDA đã ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng thi công đối với Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình do vi phạm nghiêm trọng tiến độ và nghĩa vụ hợp đồng.

Theo chủ đầu tư, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 1 đến tháng 3/2026, nhà thầu gần như không huy động nhân lực, vật tư để triển khai các hạng mục chính tại cầu Vỹ Dạ cũng như các hạng mục lan can, biển báo tại cầu Như Ý. Việc thi công cầm chừng khiến công trình tiếp tục chậm tiến độ kéo dài.

Đến hết tháng 3/2026, giá trị giải ngân lũy kế của gói thầu mới đạt gần 79,8 tỉ đồng, tương đương gần 70% tổng giá trị hợp đồng hơn 114 tỉ đồng. Theo đánh giá của chủ đầu tư, tiến độ thực hiện không đáp ứng yêu cầu hợp đồng cũng như các cam kết mà nhà thầu đã ký kết trước đó.

Trong quá trình triển khai dự án, Ban QLDA đã nhiều lần có văn bản đôn đốc, cảnh báo nhà thầu. Cụ thể, chủ đầu tư đã ban hành hơn 10 văn bản cảnh báo chậm tiến độ và 4 văn bản cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng, yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục tồn tại. Tuy nhiên, các yêu cầu này không được thực hiện hiệu quả.

Sau khi chấm dứt hợp đồng với Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình, phần khối lượng công việc còn lại sẽ được xử lý theo các điều khoản đã ký kết giữa các bên. Chủ đầu tư sẽ tổ chức đấu thầu lại nhằm đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án.

Dự án Nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100m nối khu A và B khu đô thị An Vân Dương thuộc Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) tại TP.Huế. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương.

Gói thầu số 28 được khởi công từ tháng 7/2021 và theo kế hoạch sẽ hoàn thành vào tháng 6/2024. Tuy nhiên, dù đã được gia hạn đến cuối năm 2025, công trình đến nay vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án, mỹ quan đô thị cũng như việc đi lại, sinh hoạt của người dân khu vực…