Kênh Pharmacy giúp Dược Hậu Giang tăng tốc lợi nhuận quý III/2025

CTCP Dược Hậu Giang (mã DHG) vừa công bố tình hình kinh doanh quý III năm 2025. Kỳ này, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.145,7 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước; giá vốn giảm nhẹ xuống 584 tỷ đồng; lãi gộp kỳ này tăng 21,7% lên 561,7 tỷ đồng.



Doanh thu hoạt động tài chính gần 36 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Chi phí bán hàng ở mức 254,3 tỷ đồng, tăng 11%; chi phí quản lý 82 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả, trong quý III/2025, Dược Hậu báo lãi sau thuế đạt 209,6 tỷ đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả này, DHG cho biết, trong quý III/2025, doanh thu thuần của Công ty đạt 1.146 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 235 tỷ đồng và 210 tỷ đồng, tăng tương ứng 35% và 34%.

Kết quả tăng trưởng tích cực chủ yếu nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của kênh Pharmacy, cùng với việc tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.



Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, DHG mang về 5.524,5 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ, lãi trước thuế đạt 800 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 712,8 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.



Năm 2025, DHG đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 5.210 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 940 tỷ đồng, tăng lần lượt 7% và 4% so với thực hiện 2024.

Như vậy, sau 9 tháng doanh nghiệp thực hiện được 106% kế hoạch doanh thu và 85% kế hoạch lãi trước thuế.

Tổng tài sản của DHG tính tới 30/9/2025 đạt 5.600 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 306 tỷ đồng, tăng 387% so với đầu năm; đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức 2.260 tỷ đồng, giảm 19,6% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng nhẹ lên 1.138 tỷ đồng.



Bên kia bảng cân đối, nợ phải trả giảm 14% xuống 1.603 tỷ đồng, tổng nợ vay 879,2 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu giảm nhẹ xuống còn 3.997,6 tỷ đồng.

Kỳ này, thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc ở mức gần 15 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, bà Đặng Thị Thu Hà - Chủ tịch HĐQT có thu nhập 650 triệu đồng, ông Jun Kuroda 520 triệu đồng, ông Toshiyuki Ishii - Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc gần 4,3 tỷ đồng, ông Maki Kamijo- Thành viên HĐQT có thu nhập 455 triệu đồng, ông Đỗ Lê Hùng là 585 triệu đồng, ông TRương Anh Hùng 520 triệu đồng, ông Oshamu Fujimori - Tổng giám đốc điều hành gần 1,7 tỷ đồng; bà Nguyễn Ngọc Diệp - Phó Tổng Giám đốc có thu nhập 3,8 tỷ đồng, ông Tomoyuki Kawata hơn 2,2 tỷ đồng.