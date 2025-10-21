Tập đoàn Sơn Hải đề xuất treo biển "Bảo hành 10 năm" trên cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn?

Trước đó, thông tin Tập đoàn Sơn Hải có công văn gửi UBND tỉnh Gia Lai, đề nghị được cắm bảng thông báo “Bảo hành 10 năm” cho đoạn tuyến cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn được chia sẻ rộng rãi.

Theo đó, đoạn đường đề xuất treo biển từ vị trí Km23+500 đến Km50+465 là phần công trình do doanh nghiệp trực tiếp thi công. 1 bảng nằm đầu tuyến bên phải tại Km23+500 thuộc thôn Lạc Sơn, xã Phù Mỹ Tây, và 1 bảng cuối tuyến tại Km50+447 thuộc thôn Thuận Hiệp, xã Bình Hiệp.

Tấm biển "Bảo hành 10 năm" của Tập đoàn Sơn Hải ở một tuyến cao tốc khác. Ảnh: VGP/Quang Thương.

Được biết, vị trí Tập đoàn Sơn Hải đề xuất treo biển bảo hành 10 năm nằm trong gói thầu số 12-XL, do Ban QLDA 85 (Bộ GTVT cũ) phê duyệt chỉ định thầu ngày 9/2/2023. Cùng với Tập đoàn Sơn Hải, Liên danh thi công gói 12-XL còn bao gồm 5 nhà thầu khác, cùng là những tên tuổi lớn trong ngành hạ tầng giao thông.

Theo Quyết định, giá đề nghị chỉ định thầu là 5.480 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp thực hiện theo đơn giá điều chỉnh, tiến độ 1.020 ngày (khoảng 2 năm 8 tháng).

Thông tin từ đại diện Ban điều hành Dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn (Ban QLDA 85) cho hay, đến nay gói thầu 12XL đã cơ bản hoàn thành các công trình cầu, cống, hầm chui, nền và mặt đường.

Đến này, Phần lớn hạng mục an toàn giao thông đã được triển khai, chỉ còn một số vị trí đường dẫn đang được hoàn thiện, dự kiến trong tháng 10 sẽ hoàn tất. Lũy kế giá trị thực hiện đến nay đạt tương đương 95% khối lượng hợp đồng, vượt tiến độ phê duyệt 1,58%.

Liên quan đến việc Tập đoàn Sơn Hải đề xuất UBND tỉnh Gia Lai cho phép treo biển bảo hành 10 năm, phóng viên đã liên hệ với chủ tịch của Tập đoàn Sơn Hải là ông Nguyễn Viết Hải giữa lúc ông Hải đang tổ chức đám cưới cho con trai Nguyễn Viết Vương với hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Ông Hải không phủ nhận việc Tập đoàn có đề xuất nêu trên, tuy nhiên Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải cũng chỉ trả lời ngắn gọn “mọi việc vẫn diễn ra bình thường”.

Với Tập đoàn Sơn Hải, đề xuất này không phải là lần đầu khi trước đó từ năm 2022, Tập đoàn cũng từng đề xuất Bộ trưởng Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) về việc bảo hành 10 năm đối với các gói thầu trên tuyến cao tốc do tập đoàn thực hiện.

Nội dung cam kết là mặt đường không hằn lún, không bong bật, bằng phẳng, êm thuận kể cả đoạn tiếp giáp vào cầu. Trong mọi trường hợp xe quá tải, quá lưu lượng, thời tiết bất lợi cũng không làm thay đổi nội dung cam kết bảo hành 10 năm. Nhà nước không phải chi bất cứ một khoản tiền gì trong quá trình duy tu bảo dưỡng trong 10 năm công ty bảo hành.



Về tuyến cao tốc Hoài Nhơn – Quy Nhơn là một phần quan trọng trong hệ thống cao tốc Bắc – Nam phía Đông, có vai trò chiến lược trong việc kết nối vùng Nam Trung Bộ với Tây Nguyên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm tải cho Quốc lộ 1 và tăng cường khả năng vận chuyển hàng hóa, du lịch.

Dự án có tổng chiều dài hơn 70km, tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công ngày 1/1/2023 và dự kiến hoàn thành, thông xe kỹ thuật vào tháng 12/2025.

Dự án gồm hai gói thầu chính gồm Gói 11-XL và 12-XL, trong đó như vừa nêu, Gói 12-XL do Liên danh của Tập đoàn Sơn Hải dự kiến sẽ về đích sớm trước thời hạn. Trong khi Gói 11-XL trước đó gặp một số khó khăn vướng mắc, nhưng nhà thầu thi công đã cố gắng cải thiện để hoàn thành kịp với tiến độ thông xe.