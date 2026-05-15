Khánh Hòa: Đề xuất bổ sung thủy điện Phước Hòa công suất 1.200MW vào danh mục các dự án phải thu hồi đất

Công Tâm
15/05/2026 14:09 GMT +7
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi HĐND tỉnh về việc đăng ký bổ sung dự án Nhà máy thủy điện tích năng Phước Hòa vào danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa có tờ trình HĐND tỉnh về việc đăng ký bổ sung dự án Nhà máy thủy điện tích năng Phước Hòa vào danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo tờ trình, hiện nay dự án Nhà máy thủy điện tích năng Phước Hòa thuộc Danh mục các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng theo Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 2 tháng 12 năm 2025.

Thủy điện tích năng Bác Ái sử dụng nước từ hồ Sông Cái thuộc hệ thống thủy lợi Tân Mỹ ở Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường

Tuy nhiên, qua rà soát Dự án chưa có trong Danh mục các dự án trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký bổ sung dự án Nhà máy thủy điện tích năng Phước Hòa vào Danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, tên dự án đăng ký bổ sung là dự án Thủy điện tích năng Phước Hòa và Đường dây 500kV thuỷ điện tích năng Phước Hòa. Chủ dự án là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Trường Thành.

Diện tích thu hồi đất 91,33 ha, trong đó diện tích nhà máy điện tích năng là 87,49 ha và diện tích Đường dây 500kV là 3,84 ha.

Dự án phù hợp Quy hoạch điện VIII (Số thứ tự 2 Bảng 7 Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ) và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh tại (Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ).

