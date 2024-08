Kiểm toán nêu 3 vấn đề cần nhấn mạnh tại báo cáo tài chính của Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC)

CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC; UPCoM: HPI) đã công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024. Trong đó, đáng chú ý là loạt vấn đề cần nhấn mạnh của Kiểm toán AFC Việt Nam.

6 tháng đầu năm, HIPC ghi nhận tổng doanh thu đạt 16,84 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, doanh nghiệp lãi 29,4 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm 2023.



Lý giải về kết quả kinh doanh trên, HIPC cho biết, tổng doanh thu giảm 48 tỷ đồng, tương ứng 74% so với cùng kỳ năm trước.

Xét cơ cấu doanh thu cho thấy, doanh thu hoạt động cho thuê lại đất tăng 76% lên 2,1 tỷ đồng do trong 6 tháng đầu năm nay, HIPC phát sinh khoản phí quản lý hợp đồng của một số công ty trong khu công nghiệp.

Thêm vào đó, HIPC ghi nhận khoản giảm trừ doanh thu liên quan đến thanh lý một số hợp đồng cho thuê đất trị giá 44,9 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác giảm lần lượt 25% và 6%, chủ yếu do lãi suất giảm. Trong năm, HIPC cũng tất toán một số hợp đồng tiền gửi để thực hiện hoàn tiền thuê đất cho một số khách hàng.

Trong kỳ, tổng chi phí giảm 127% so với cùng kỳ năm 2023, chủ yếu do giá vốn của hoạt động cho thuê lại đất giảm 3621%, tương ứng 58,5 tỷ đồng; các chi phí giảm 17% so với cùng kỳ năm 2023.

Mặt khác, nguyên nhân nữa dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng vọt so với cùng kỳ là do thanh lý các hợp đồng đã ghi nhận khoản lỗ những năm trước.

Ảnh minh họa.

Kiểm toán nêu 3 vấn đề cần nhấn mạnh

Đáng chú ý, tại Báo cáo soát xét bán niên năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam, đơn vị kiểm toán đã đưa ra 3 vấn đề cần nhấn mạnh:

Thứ nhất, đơn vị kiểm toán cho biết, như đã nêu tại mục 5.2.2 của Thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 30/6/2024, HIPC đã trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư vào Công ty TNHH Khu kỹ nghệ Việt Nhật căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty TNHH Khu kỹ nghệ Việt Nhật cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Theo đó, số trích lập dự phòng sẽ thay đổi khi HIPC nhận được BCTC hợp nhất cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2024 của Công ty TNHH Khu kỹ nghệ Việt Nhật.

Thuyết minh BCTC cho thấy, tại ngày 30/6/2024, HIPC dự phòng 158,8 triệu đồng đối với khoản đầu tư 47,33 tỷ đồng vào Công ty TNHH Khu kỹ nghệ Việt Nhật (tương ứng 45% vốn).

Phía HIPC cho biết, doanh nghiệp này chưa xác định được giá trị hợp lý của các khoản đầu tư này để thuyết minh trong BCTC. Nguyên nhân do không có giá niêm yết trên thị trường và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Trích Thuyết minh BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2024.

Thứ hai, Kiểm toán AFC Việt Nam nhấn mạnh tại mục 5.15, mục 6,2 của Thuyết minh BCTC, HIPC đã trích trước giá vốn cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và chi phí hoàn thành dự án theo ngân sách đầu tư.

Trong đó bao gồm trích trước tiền thuê đất trị giá là 1.168,6 tỷ đồng được xác định trên đơn giá thuê tạm tính là 1,76 triệu đồng/m2 theo hồ sơ thẩm định phương án giá đất đã được Sở Tài nguyên và Môi trường đệ trình lên Hội đồng thẩm định giá đất TP. Hồ Chí Minh ngày 22/8/2019, để ghi nhận giá vốn của hoạt động cho thuê lại đất và nghĩa vụ nộp tiền thuê đất cho Nhà nước.

Vào ngày lập BCTC này, HIPC cho biết, doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình làm việc với các cơ quan có thẩm quyền của TP. Hồ Chí Minh để xác định đơn giá thuê chính thức.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đơn giá thuê đất chính thức, HIPC sẽ điều chỉnh giá vốn và cập nhật các số liệu liên quan tương ứng tại thời điểm ban hành.

Trích Thuyết minh BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2024.

Thứ ba, Kiểm toán AFC Việt Nam nhấn mạnh tới mục 6.1, 6.2 và 6.3 của Thuyết minh BCTC. Trong kỳ, HIPC đã thanh lý 4 hợp đồng liên quan đến hoạt động cho thuê đất và ghi nhận các ảnh hưởng đến BCTC giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2024.

Theo đó, HIPC đã ghi nhận một khoản hàng bán bị trả lại và giảm giá vốn hàng bán tương ứng với số tiền lần lượt là 27,2 tỷ đồng và 35,4 tỷ đồng vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Trích Thuyết minh BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2024.

HIPC cho biết, trong kỳ, công ty đã ký phụ lục hợp đồng số 6 ngày 24/4/2024 với Công ty TNHH Honda Logicom (Việt Nam) về việc điều chỉnh diện tích, tiền thuê của hợp đồng thuê lại đất số 17/HĐTĐ/HIPC 16 ngày 18/11/2016.

Theo đó, diện tích thuê được điều chỉnh thành 40.001,8 m2, tiền thuê bao gồm tiền thuê đất hàng năm phải thanh toán cho Nhà nước và tiền sử dụng hạ tầng thanh toán một lần toàn bộ thời gian thuê cho Công ty.

HIPC đã ghi nhận hàng bán bị trả lại với số tiền 17,7 tỷ đồng. Ghi nhận giảm giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu là 22,87 tỷ đồng vào hoạt động kinh doanh trong kỳ này.

Đồng thời, HIPC cho biết đã hoàn tất thủ tục thanh lý 4 hợp đồng thuê đất do các khách hàng này không được Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (Hepza) cấp phép gia hạn triển khai dự án.

Theo đó, HIPC đã ghi nhận một khoản hàng bán bị trả lại và giảm giá vốn hàng bán tương ứng với số tiền lần lượt là 27,2 tỷ đồng và 35,4 tỷ đồng vào hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Cơ cấu cổ đông của HIPC tại ngày 30/6/2024.

Tại BCTC soát xét bán niên, HIPC có 2 cổ đông lớn, bao gồm: CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc chi phối 33% vốn và Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận chi phối 41% vốn.