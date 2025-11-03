Tập đoàn Đèo Cả báo lãi lớn, sẵn sàng tham gia đường sắt tốc độ cao

Báo cáo tài chỉnh của Đèo Cả cho thấy, trong quý III/2025, doanh nghiệp có doanh thu đạt hơn 913 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu của các trạm thu phí BOT chiếm 61% tỷ trọng, tăng 18% đến từ các dự án: Hầm Hải Vân, Đèo Cả, Cù Mông, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo…

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu đạt hơn 2.595 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 476 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái.



Tính đến ngày 30/9/2025, Tổng vốn chủ sở hữu của Đèo Cả ở mức 11.977 tỷ đổng, trong đó, vốn chủ sở hữu ở mức 7.804 tỷ đồng, vốn góp của chủ sở hữu ở mức 4.974 tỷ đồng; Tổng tài sản đạt hơn 40.049 tỷ đồng.



Nợ phải trả của Đèo Cả ở mức 28.072 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn là 3.559 tỷ đồng, nợ dài hạn là 24.512 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của Tập đoàn Đèo Cả. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đáng chú ý, cuối kỳ, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của Đèo Cả ở mức 1.153 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước; Vay và nợ thuê tài chính dài hạn ở mức 17.454 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Trong đó, tính đến ngày 30/9/2025, nợ thuê tài chính ngắn hạn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hà Nội là 652 tỷ đồng, nợ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Đà Nẵng là 197 tỷ đồng...; Vy và nợ thuê tài chính dài hạn đối với Công ty TNHH Cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam lên tới 8.227 tỷ đồng...

Năm 2025, Đèo Cả đặt mục tiêu doanh thu khoảng 3.585 tỷ đồng, tăng 8%; Lợi nhuận sau thuế khoảng 555 tỷ đồng, tăng 12%. Sau 9 tháng, Đèo Cả đã hoàn thành gần 86% kế hoạch của cả năm.

Hiện nay, Đèo Cả thực hiện thi công một số dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam. Cụ thể, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 (hơn 14.000 tỷ đồng); Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (hơn 20.400 tỷ đồng) dài 88km,

Mới đây, Đèo Cả tiếp tục thực hiện một phần công việc tại cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (dài gần 72km) để đẩy tiến độ, nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án trước ngày 19/12/2025.

Giai đoạn 2026 - 2030, Tập đoàn Đèo Cả (công ty mẹ) chuẩn bị nguồn lực đề xuất mở rộng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông (hơn 1.100km) theo phương thức PPP; Tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

