Lượng cung vẫn đang ghi nhận bị thiếu hụt, dự kiến giá lợn hơi sắp cán mốc 65.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 21/6: Giá lợn hơi tiếp đà tăng trưởng

Giá lợn hơi hôm nay 21/06/2023, theo chiều đi lên. Miền Bắc đã cán mốc 63.000 đồng/kg tại một số tỉnh: Phú Thọ, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình - nâng mức giá trung bình vùng đạt 61.700 đồng/kg. Các tỉnh miền Trung và miền Nam cùng đà leo dốc tăng thêm 1-2 giá ở nhiều nơi. Lượng cung vẫn đang ghi nhận bị thiếu hụt, dự kiến sẽ cán mốc 65 vào cuối tuần.

Ngày 21/6, giá lợn của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam đứng ở mức 62.500 đồng/kg, nhích 1 giá so với mức giá từ cuối tháng 5 đến nay. Giá lợn Trung Quốc hôm nay đứng ở mức 46.200 đồng/kg, cũng tăng nhẹ so với hồi đầu tháng 6.

Hiện nhu cầu thịt lợn tại Trung Quốc có dấu hiệu tích cực. Nhu cầu nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc dự báo sẽ tiếp tục tăng trong quý III/2023 nhờ nhu cầu của người tiêu dùng tăng mạnh, theo Cục Xuất – Nhập khẩu.

Trong khi đó, USDA cho biết sản xuất thịt lợn của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng nhẹ do nhu cầu của người tiêu dùng vẫn mạnh mẽ. Và xuất khẩu của nước này được dự báo tăng do việc nới lỏng kiểm soát biên giới ở thị trường Nhật Bản và Hong Kong được dự đoán sẽ kích thích nhu cầu từ khách sạn, nhà hàng và khu vực thể chế đối với các sản phẩm thịt lợn chế biến từ Trung Quốc.

Trước đó, giá lợn hơi cũng đã đi lên. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi dao động trong khoảng 60.000 - 63.000 đồng/kg. Theo đó, giá lợn hơi tại các địa phương bao gồm Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình cùng lên mức 60.000 đồng/kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại Yên Bái và Lào Cai.

Lợn hơi tại tỉnh Thái Bình tiếp tục được giao dịch với mức cao nhất khu vực là 63.000 đồng/kg. Các địa phương khác trong khu vực, ghi nhận giá lợn hơi dao động trong khoảng 61.000 – 62.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động trong khoảng 57.000 - 62.000 đồng/kg. Theo đó, lợn hơi tại hai tỉnh Quảng Ngãi và Khánh Hòa được thu mua với giá 58.000 đồng/kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại Quảng Bình, Đắk Lắk và Ninh Thuận.

Còn tại Hà Tĩnh, thương lái tại địa phương này đang thu mua lợn hơi với giá 59.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại duy trì thu mua với giá trong khoảng 57.000 - 62.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi dao động trong khoảng 57.000 - 60.000 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thu mua lợn hơi với giá 57.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Các địa phương còn lại ghi nhận giá lợn hơi dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi trung bình cả nước tăng mạnh ở cả ba miền trong tháng 5, với giá hiện dao động trong khoảng 55.000 – 61.000 đồng/lượng. Cụ thể, giá đã tăng 10,2 – 13,1% trong giai đoạn này, trong đó miền Bắc là khu vực ghi nhận giá tăng mạnh nhất.

Giá lợn hơi tăng lên chủ yếu nhờ sản lượng lợn bán tháo ra thị trường do ảnh hưởng từ dịch ASF đã giảm dần, đồng thời lo ngại về vấn đề dư thừa nguồn cung đã lắng xuống khi các hộ nông dân ngừng hoạt động tái đàn và các doanh nghiệp chăn nuôi lớn chưa có kế hoạch mở rộng quy mô đàn lợn.

Tuy nhiên, thị trường chưa có dấu hiệu thiếu nguồn cung thịt lợn do tổng đàn lợn cả nước vẫn tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2022, đạt mức tương đương so với giai đoạn trước khi dịch ASF xảy ra. Trong khi đó, sức mua thịt lợn trên thị trường hiện vẫn yếu, sản lượng tiêu thụ không tăng nên giá lợn hơi khó trụ ở mức cao trong thời gian dài, theo Cục Xuất nhập khẩu.

VNDirect dự báo giá lợn hơi quý II tăng 10% so với quý I và tiếp tục cải thiện rõ rệt trong quý III và quý IV, lên mức 62.000-65.000/kg, thậm chí cao hơn nhờ nhu cầu tiêu thụ phục hồi và nguồn cung từ các hộ nông dân nhỏ lẻ còn hạn chế.

“Trong năm 2023, chúng tôi kỳ vọng giá heo hơi bình quân tăng 5% so với năm 2022, lên mức 59.000/kg”, bộ phận phân tích của VNDirect nhận định.

Trong bối cảnh tổng đàn giảm mạnh do dịch ASF và người chăn nuôi nhỏ lẻ bỏ chuồng vì thua lỗ, CTCP Tập đoàn Dabaco, cho rằng giá lợn hơi có thể quay về thời kỳ đỉnh cao của năm 2020, đạt kỷ lục 100.000 đồng/kg.

VNDirect cũng nhận thấy nguy cơ giá nông sản toàn cầu có thể tăng trở lại do căng thẳng Nga-Ukraine leo thang cũng như điều kiện thời tiết không thuận lợi ở một số quốc gia xuất khẩu chính.

Công ty này ước tính chi phí sản xuất bình quân của các doanh nghiệp sản xuất thịt vào khoảng 50.000-52.000/kg lợn hơi. Với mức giá hiện tại, các nhà sản xuất thịt đã bắt đầu có lãi. Do vậy, bộ phận phân tích kỳ vọng các biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp ngành thịt cải thiện 1-1,5 điểm phần trăm trong năm 2023.