Giá lợn hơi chưa có sự xoay chuyển nhất định, người chăn nuôi vẫn hy vọng

Thị trường lợn hơi chưa có sự xoay chuyển nhất định, người chăn nuôi vẫn hy vọng sẽ có đột phá mới cho tuần tới.

Giá lợn hơi hôm nay 10/6: Biến động trong phạm vi hẹp

Giá lợn hơi hôm nay 10/06/2023, tăng giảm không đáng kể. Vài tỉnh có giá lợn hơi giảm như tại Quảng Bình, Cần Thơ; trong khi đó Hưng Yên, Thanh Hóa, Đồng Nai tăng 1 giá. Mức giá lợn hơi trung bình cả nước vẫn xoay quanh 57.000-58.000 đồng/kg. Thị trường lợn hơi chưa có sự xoay chuyển nhất định, người chăn nuôi vẫn hy vọng sẽ có đột phá mới cho tuần tới.

Ngày 10/6, giá lợn của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam đứng ở mức 61.500 đồng/kg, ổn định từ giữa tháng 5 đến nay. Giá lợn Trung Quốc hôm nay đứng ở mức 45.800 đồng/kg, giảm nhẹ so với hôm qua.

Trước đó, tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi ghi nhận tăng nhẹ trong phạm vi hẹp và dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Cụ thể, giá lợn hơi tại Hưng Yên tăng lên mức cao nhất khu vực là 59.000 đồng/kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại một loạt các địa phương gồm Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nội.

Các tỉnh thành còn lại trong khu vực không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá thấp nhất khu vực 57.000 đồng/kg được ghi nhận tại Yên Bái, Nam Định. Các địa phương còn lại trong khu vực ghi nhận giá lợn hơi ở mưc 58.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi tăng - giảm không đồng nhất và dao động trong khoảng 56.000 - 59.000 đồng/kg. Theo đó, giá lợn hơi tại Thanh Hóa lên mức 59.000 đồng/kg, ngang bằng với tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là mức giá cao nhất khu vực. Giá lợn hơi tại Quảng Bình hiện đứng ở mức 57.000 đồng/kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại một loạt các địa phương như Hà Tĩnh, Quảng Nam, Khánh Hòa, Ninh Thuận.

Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, mức giá thấp nhất khu vực 56.000 đồng/kg được ghi nhận tại Quảng Trị, Đắk Lắk. Các địa phương còn lại trong khu vực ghi nhận giá lợn hơi ở mức 58.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi biến động không đồng nhất và dao động trong khoảng 56.000 - 60.000 đồng/kg. Trong đó, tại Đồng Nai giá lợn hơi ở mức 60.000 đồng/kg, ngang bằng với Long An. Lợn hơi tại tỉnh Cần Thơ được mua ở mức 58.000 đồng/kg. Mức giá này cũng được ghi nhận tại một loạt các địa phương gồm: Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Vũng Tàu, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh.

Các địa phương khác trong khu vực không ghi nhận sự biến động về giá, trong đó, Vĩnh Long hiện là địa phương ghi nhận mức giá lợn hơi thấp nhất khu vực 56.000 đồng/kg. Ngoại trừ Cà Mau, Bến Tre cùng ghi nhận mức giá 59.000 đồng/kg, các địa phương còn lại trong khu vực ghi nhận mức giá lợn hơi 57.000 đồng/kg.

Mới đây, Trung Quốc tuyên bố sẽ dự trữ thịt lợn để tái bổ sung vào kho dự trữ quốc gia, do chỉ số giám sát giá thịt lợn đã giảm xuống mức cảnh báo. Đây là lô thịt lợn đông lạnh thứ hai trong năm 2023 được thu mua và đưa vào kho dự trữ quốc gia. Sản xuất và nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng trong năm 2023.

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 4 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc nhập khẩu 662,75 nghìn tấn thịt lợn (HS 0203), với trị giá 1,6 tỷ USD, tăng 20,3% về lượng và tăng 45,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Các thị trường cung cấp thịt lợn lớn nhất cho Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 2023 gồm: Tây Ban Nha, Brazil, Đan Mạch, Hà Lan, Canada, Hoa Kỳ... Lượng thịt lợn nhập khẩu của Trung Quốc từ các thị trường này đều tăng khá so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Tây Ban Nha là thị trường lớn nhất cung cấp thịt lợn cho Trung Quốc, chiếm 25,34% trong tổng lượng thịt lợn nhập khẩu của Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 2023, với 167,91 nghìn tấn, trị giá 410,95 triệu USD, tăng 2,3% về lượng và tăng 18,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Hiện nhu cầu thịt lợn tại Trung Quốc có dấu hiệu tích cực.

Nhu cầu nhập khẩu thịt lợn của Trung Quốc dự báo sẽ tiếp tục tăng trong quý II/2023 nhờ nhu cầu của người tiêu dùng tăng mạnh.

Tháng 5/2023, giá lợn hơi trên cả nước có xu hướng tăng mạnh

Tháng 5/2023, giá lợn hơi trên cả nước có xu hướng tăng mạnh, hiện giá ở các tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 55.000 - 61.000 đồng/kg. Cụ thể, giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc tăng 5.000 - 7.000 đồng/kg so với tháng trước, hiện dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg. Giá lợn hơi miền Trung, Tây Nguyên tăng 4.000 - 7.000 đồng/kg so với tháng trước, hiện dao động trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg. Giá lợn hơi miền Nam tăng 5.000 - 7.000 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 56.000 - 61.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong gần một năm trở lại đây.

Giá lợn hơi tăng lên chủ yếu do sản lượng lợn bán tháo ra thị trường do ảnh hưởng từ dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã giảm dần, đồng thời lo ngại về vấn đề dư thừa nguồn cung đã lắng xuống khi các hộ nông dân ngừng hoạt động tái đàn và các doanh nghiệp chăn nuôi lớn chưa có kế hoạch mở rộng quy mô đàn lợn.

Tuy nhiên, thị trường chưa có dấu hiệu thiếu nguồn cung thịt lợn do tổng đàn lợn cả nước vẫn tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2022, đạt mức tương đương so với giai đoạn trước khi dịch ASF xảy ra. Trong khi đó, sức mua thịt lợn trên thị trường hiện vẫn yếu, sản lượng tiêu thụ không tăng nên giá lợn hơi khó trụ ở mức cao trong thời gian dài. Ước tính tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 5/2023 tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2022; tổng số bò tăng 1,2%; tổng số trâu giảm 2%; tổng số gia cầm tăng 1,3%.

Trong tháng 4/2023, Việt Nam nhập khẩu 6,39 nghìn tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh, với trị giá 16,24 triệu USD, giảm 24,7% về lượng và giảm 7,4% về trị giá so với tháng 4/2022; Giá nhập khẩu trung bình đạt 2.540 USD/tấn, tăng 23,1% so với tháng 4/2022.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh đạt 20,88 nghìn tấn, trị giá 50,92 triệu USD, giảm 29,4% về lượng và giảm 19,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh được nhập khẩu từ 13 thị trường, trong đó chủ yếu nhập khẩu từ Nga, Brazil, Đức, Hà Lan…

Thời gian qua, nhập khẩu thịt lợn liên tục giảm do tiêu thụ thịt lợn trong nước chậm, trong khi nguồn cung trong nước vẫn đáp ứng được nhu cầu. Thời gian tới, dự báo nhu cầu tiêu thụ thịt lợn sẽ hồi phục trở lại, nhưng vẫn chưa phục hồi như trước khi có dịch tả lợn châu Phi năm 2018.