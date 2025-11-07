Lưu ý quan trọng khi mua, bán bạc ngày 7/11: Giá bạc bất ngờ tăng mạnh, lý do người trẻ "ham" đầu tư mua bạc

Giá bạc hôm nay 7/11 ghi nhận thị trường thế giới lúc sáng sớm 5h30 niêm yết ở ngưỡng 47,78 USD/ounce; tăng 0,14 USD so với sáng 6/11. Đến thời điểm 7h55, giá bạc thế giới lên ngưỡng 48,202 USD/ounce; tăng 0,61 USD so với sáng 6/11.

Giá bạc thế giới hôm nay tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.264.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.269.000 đồng/ounce (bán ra).

Giá bạc hôm nay 7/11 ghi nhận tăng giá. Nguồn ảnh: Trading Economics.

Chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire cho biết, bạc phục hồi bất chấp đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu gần như không đổi. Lợi suất trái phiếu 10 năm duy trì ở 4,083%, còn kỳ hạn 2 năm ở 3,572%. Xu hướng tăng của bạc trong ngắn hạn vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ từ FED.



Ở thị trường trong nước, tại thời điểm sáng 7/11, bạc Phú Quý đảo chiều tăng mạnh, niêm yết ở mức 1.863.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.921.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Theo đó, bạc Phú Quý tăng 42.000 đồng/lượng (mua vào) và tăng 44.000 đồng/lượng (bán ra) so sáng 6/11.

Bạc Phú Quý loại 1kg mua vào giá 49,679 triệu đồng/kg (tăng 800.000 đồng/kg), bán ra 51,226 triệu đồng/kg (tăng 887.000 đồng/kg).

Trong khi thương hiệu bạc miếng Kim Phúc Lộc SBJ của Sacombank niêm yết mua vào 1,839 triệu đồng/lượng (tăng 12.000 đồng/lượng) còn bán ra là 1,887 triệu đồng/lượng (tăng 15.000 đồng/lượng).

Ghi nhận mua bán tại thị trường "chợ đen" trong nước, không khí cũng đang trở nên thận trọng khi giá bạc lên xuống thất thường.

Trong vài tháng trở lại đây giá của sản phẩm này tăng giá xấp xỉ 50% - mức tăng cao nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Tuy nhiên nhiều người đặt câu hỏi trong gần 10 năm ấy tại sao bạc không tăng giá? Câu trả lời có lẽ nằm ở việc vì bạc không có chức năng dự trữ, nghĩa là không có giá trị thanh toán kiểu như vàng.

Một cuộc khảo sát nhanh của PV Etime cho thấy, đa số người đầu tư bạc còn rất trẻ, khoản tiền ban đầu bỏ ra không lớn, hoặc coi bạc như một kênh trải nghiệm đầu tư đơn thuần. Đặc điểm chung của nhóm người này đều thiếu một chỗ chơi theo cách gọi của dân trong nghề. Cụ thể hơn nữa thì khi mà vàng, chứng khoán hay bất động sản trở nên bấp bênh, người trẻ, vốn mỏng, không còn lựa chọn nào khác.

Theo chuyên tài chính TS Nguyễn Trí Hiếu, đầu tư vào bạc cũng chịu sự rủi ro từ các yếu tố thị trường, đặc biệt ở thời điểm này, khi mà giá cả của các loại kim loại quý nói chung, đều bất ổn như nhau.

Trong khi ông Hoàng Việt Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán LP Bank đưa ra góc nhìn: “Càng ngày bạc càng giống một cái gọi là kim loại công nghiệp nhiều hơn là kim loại quý hay mang tính chất tiền như trong quá khứ, cái duy nhất còn lại là bạc được dùng trong các đồ nữ trang.

Đối với bạc vật chất rất đau đầu là cất giữ như thế nào, chẳng hạn với một bạn trẻ lại ở nhà cho thuê thì cất giữ một số lượng lớn bạc kiểu gì”.