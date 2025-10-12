Trọn vẹn danh sách 68 doanh nghiệp nhà nước phải báo cáo tình hình hoạt động vào cuối tháng 10
Tại Công điện 191/CĐ-TTg ngày 8/10 về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả đối với doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị triển khai 2 nhiệm vụ chính.
Thứ nhất, trước ngày 25/10/2025, báo cáo Bộ Tài chính về kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3 quý đầu năm 2025, ước thực hiện đến hết năm 2025 (tập trung vào một số chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận sau thuế, sử dụng lao động, thu nhập bình quân của người lao động, tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp...), những vướng mắc, khó khăn, tồn tại cần giải quyết và các kiến nghị, đề xuất để doanh nghiệp hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu tăng trưởng đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu giao, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả đối với doanh nghiệp nhà nước.
Trên cơ sở các báo cáo nêu trên, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ các nội dung cần chỉ đạo bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của khu vực doanh nghiệp nhà nước, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước năm 2025 trên 8%, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2025.
Thứ hai, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước khẩn trương rà soát hiện trạng đất đai có nguồn gốc nông lâm trường, trong đó phân loại đất sử dụng đúng mục đích, đất sử dụng chưa đúng mục đích, đất không dùng, đất khoán, cho thuê, đất tranh chấp, lấn chiếm.. hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/10/2025.
Trên cơ sở các báo cáo nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ các nội dung cần chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả công ty nông, lâm nghiệp, trong đó lưu ý các nội dung liên quan đến đất đai, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2025.
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (Kèm theo Công điện số: 191/CĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ):
|STT
|Doanh nghiệp
|Tỷ lệ vốn nhà nước tại doanh nghiệp
|Địa chỉ
|I. Bộ Tài chính
|1
|Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PETROVIETNAM)
|100%
|Số 18 Láng Hạ, Hà Nội
|2
|Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
|100%
|Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.
|3
|Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
|76%
|Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
|4
|Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem)
|100%
|Số 01A Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, T.P Hà Nội, Việt Nam
|5
|Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG)
|96%
|177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
|6
|Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)
|100%
|226 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội
|7
|Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)
|100%
|Tòa nhà VNPT, số 57 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
|8
|Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
|100%
|Tầng 23, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng
|9
|Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba)
|100%
|83a P. Lý Thường Kiệt, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
|10
|Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA)
|86%
|Số 200 Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội
|11
|Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC)
|99%
|Tòa nhà Trung tâm Thương mại Hàng hải Quốc tế (OCEAN PARK BUILDING). Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
|12
|Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR)
|100%
|Số 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
|13
|Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)
|100%
|Tòa nhà Central Point, số 219 Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Hanoi, Vietnam
|14
|Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)
|95%
|Tòa nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
|15
|Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1)
|100%
|Số 6 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
|16
|Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2)
|81%
|333 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
|17
|Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor)
|51%
|Tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
|18
|Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe)
|100%
|211-213-213A Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
|19
|Tập đoàn Bảo Việt
|Trên 50%
|Số 8 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
|20
|Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC)
|100%
|51 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|21
|Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam
|100%
|Tòa nhà Corner Stone Building, P. Phan Chu Trinh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
|II. Bộ Quốc phòng
|22
|Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)
|100%
|Lô D26, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
|23
|Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng (GAET)
|100%
|102 P. Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
|24
|Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipec)
|100%
|33B, Phạm Ngũ Lão, Hà Nội
|25
|Tổng công ty Đông Bắc
|100%
|Cột 5, Hải Phượng, Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
|26
|Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn
|100%
|722 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố HCM
|27
|Tổng công ty Ba Son
|100%
|02 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
|28
|Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô
|100%
|Km6+500 Đại lộ Thăng Long, P. Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
|29
|Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn
|100%
|Km6+500 Đại lộ Thăng Long, P. Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
|30
|Tổng công ty Thành An
|100%
|Số 141 Hồ Đắc Di - Phường Nam Đồng - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội.
|31
|Tổng công ty Thái Sơn
|100%
|Số 3, Đường 3/2, P. 11, Quận 10, Tp.HCM
|32
|Tổng công ty 319
|100%
|Số 63 Lê Văn Lương - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
|33
|Tổng công Sông Thu
|100%
|96 YẾT KIÊU, QUẬN SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
|34
|Ngân hàng TMCP Quân đội
|Trên 50%
|18 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
|III. Bộ Công an
|35
|Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông toàn cầu GTEL (GTEL)
|100%
|103-105, Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
|36
|Tổng công ty viễn thông MobiFone (MobiFone)
|100%
|Số 01 phố Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
|IV. Bộ Công Thương
|37
|Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP
|Trên 50%
|Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
|38
|Tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp - CTCP
|Trên 50%
|Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
|V. Bộ Xây dựng[1]
|39
|Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem)
|100%
|228 Lê Duẩn - P.Trung Phụng - Q.Đống Đa - Hà Nội
|40
|Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA)
|Trên 50%
|124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
|41
|Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)
|100%
|Toà nhà HUDTOWER, Số 37, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
|42
|Tổng công ty cổ phần xây dựng Hà Nội
|Trên 50%
|57 Quang Trung - P.Nguyễn Du - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội
|VI. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
|43
|Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam
|100%
|178 Nguyễn Văn Thương, phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM
|44
|Công ty TNHH MTV DV KT Hải sản Biển Đông
|100%
|Số 115 đường Vườn Chuối, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
|VII. Bộ Giao thông vận tải
|45
|Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc
|100%
|Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng
|46
|Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam
|100%
|6/200 Nguyễn Sơn - Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội
|VIII. Bộ Thông tin và Truyền thông
|47
|Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
|100%
|Số 05 đường Phạm Hùng - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội - Việt Nam
|IX. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
|48
|Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank)
|100%
|số 2 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
|49
|Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV)
|Trên 50%
|Tháp BIDV, số 194 đường Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
|50
|Ngân hàng TMCP Công Thương VN (Vietinbank)
|Trên 50%
|số 108 phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
|51
|Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank)
|Trên 50%
|198, Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
|52
|Công ty Quản lý tài sản (VAMC)
|100%
|22 P. Hàng Vôi, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
|X. UBND thành phố Hà Nội
|53
|Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC)
|100%
|27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
|54
|Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội
|100%
|34 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hà Nội
|55
|Tổng công ty Du lịch Hà Nội
|100%
|18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
|XI. UBND tỉnh Bình Dương
|56
|Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp
|95,44%
|Tầng 9, tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
|XII. UBND thành phố Hồ Chí Minh
|57
|Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn
|100%
|23 Lê Lợi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
|58
|Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn
|100%
|275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
|59
|Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn
|100%
|41 Sương Nguyệt Ánh P.Bến Thành Q.1 TP HCM
|XIII. UBND tỉnh Khánh Hòa
|60
|Cty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa
|100%
|248 Thống Nhất, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
|61
|Tổng Công ty Khánh Việt
|100%
|118 Hùng Vương - Nha Trang - Khánh Hòa
|XIV. UBND tỉnh Đồng Nai
|62
|Tổng công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp SONADEZI
|Trên 50%
|Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
|63
|Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
|100%
|WV42+JGR, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
|XV. Một số DN lớn thuộc SCIC
|64
|Tổng công ty Sông Đà-CTCP
|Trên 50%
|Tòa nhà Sông Đà, 493 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
|65
|Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP
|Trên 50%
|12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
|66
|Tập đoàn Dệt may Việt Nam
|Trên 50%
|Tòa nhà Leadvisors Place 41 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
|67
|Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP
|Trên 50%
|91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
|68
|Tổng công ty cổ phần Bảo Minh
|Trên 50%
|26 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh.