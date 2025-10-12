Trọn vẹn danh sách 68 doanh nghiệp nhà nước phải báo cáo tình hình hoạt động vào cuối tháng 10

Tại Công điện 191/CĐ-TTg ngày 8/10 về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả đối với doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị triển khai 2 nhiệm vụ chính.

Thứ nhất, trước ngày 25/10/2025, báo cáo Bộ Tài chính về kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3 quý đầu năm 2025, ước thực hiện đến hết năm 2025 (tập trung vào một số chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận sau thuế, sử dụng lao động, thu nhập bình quân của người lao động, tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp...), những vướng mắc, khó khăn, tồn tại cần giải quyết và các kiến nghị, đề xuất để doanh nghiệp hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu tăng trưởng đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu giao, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả đối với doanh nghiệp nhà nước.

Trên cơ sở các báo cáo nêu trên, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ các nội dung cần chỉ đạo bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của khu vực doanh nghiệp nhà nước, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước năm 2025 trên 8%, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2025.

Thứ hai, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước khẩn trương rà soát hiện trạng đất đai có nguồn gốc nông lâm trường, trong đó phân loại đất sử dụng đúng mục đích, đất sử dụng chưa đúng mục đích, đất không dùng, đất khoán, cho thuê, đất tranh chấp, lấn chiếm.. hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/10/2025.

Trên cơ sở các báo cáo nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ các nội dung cần chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả công ty nông, lâm nghiệp, trong đó lưu ý các nội dung liên quan đến đất đai, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2025.

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (Kèm theo Công điện số: 191/CĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ):