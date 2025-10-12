Tiêu điểm

Trọn vẹn danh sách 68 doanh nghiệp nhà nước phải báo cáo tình hình hoạt động vào cuối tháng 10

+ aA -
Vũ Khoa
12/10/2025 09:28 GMT +7
Việc các yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước có báo cáo nhằm quản lý chặt chẽ đất đai, tài sản của Nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại Công điện 191/CĐ-TTg ngày 8/10 về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả đối với doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị triển khai 2 nhiệm vụ chính.

Thứ nhất, trước ngày 25/10/2025, báo cáo Bộ Tài chính về kết quả tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3 quý đầu năm 2025, ước thực hiện đến hết năm 2025 (tập trung vào một số chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận sau thuế, sử dụng lao động, thu nhập bình quân của người lao động, tình hình cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp...), những vướng mắc, khó khăn, tồn tại cần giải quyết và các kiến nghị, đề xuất để doanh nghiệp hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu tăng trưởng đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu giao, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả đối với doanh nghiệp nhà nước.

Trên cơ sở các báo cáo nêu trên, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ các nội dung cần chỉ đạo bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của khu vực doanh nghiệp nhà nước, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng của cả nước năm 2025 trên 8%, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2025.

Thứ hai, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước khẩn trương rà soát hiện trạng đất đai có nguồn gốc nông lâm trường, trong đó phân loại đất sử dụng đúng mục đích, đất sử dụng chưa đúng mục đích, đất không dùng, đất khoán, cho thuê, đất tranh chấp, lấn chiếm.. hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/10/2025.

Trên cơ sở các báo cáo nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ các nội dung cần chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả công ty nông, lâm nghiệp, trong đó lưu ý các nội dung liên quan đến đất đai, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2025.

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (Kèm theo Công điện số: 191/CĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ):

STTDoanh nghiệpTỷ lệ vốn nhà nước tại doanh nghiệpĐịa chỉ
I. Bộ Tài chính
1Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PETROVIETNAM)100%Số 18 Láng Hạ, Hà Nội
2Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)100%Số 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội.
3Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)76%Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
4Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem)100%Số 01A Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, T.P Hà Nội, Việt Nam
5Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG)96%177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
6Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)100%226 Lê Duẩn - Đống Đa - Hà Nội
7Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)100%Tòa nhà VNPT, số 57 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
8Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)100%Tầng 23, tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng
9Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba)100%83a P. Lý Thường Kiệt, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
10Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA)86%Số 200 Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội
11Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC)99%Tòa nhà Trung tâm Thương mại Hàng hải Quốc tế (OCEAN PARK BUILDING). Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
12Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR)100%Số 118 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội
13Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)100%Tòa nhà Central Point, số 219 Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Hanoi, Vietnam
14Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)95%Tòa nhà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
15Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1)100%Số 6 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
16Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2)81%333 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
17Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor)51%Tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
18Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe)100%211-213-213A Trần Huy Liệu, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
19Tập đoàn Bảo ViệtTrên 50%Số 8 phố Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
20Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC)100%51 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
21Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam100%Tòa nhà Corner Stone Building, P. Phan Chu Trinh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
II. Bộ Quốc phòng
22Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)100%Lô D26, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
23Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng (GAET)100%102 P. Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
24Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipec)100%33B, Phạm Ngũ Lão, Hà Nội
25Tổng công ty Đông Bắc100%Cột 5, Hải Phượng, Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
26Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn100%722 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố HCM
27Tổng công ty Ba Son100%02 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
28Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô100%Km6+500 Đại lộ Thăng Long, P. Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
29Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn100%Km6+500 Đại lộ Thăng Long, P. Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
30Tổng công ty Thành An100%Số 141 Hồ Đắc Di - Phường Nam Đồng - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội.
31Tổng công ty Thái Sơn100%Số 3, Đường 3/2, P. 11, Quận 10, Tp.HCM
32Tổng công ty 319100%Số 63 Lê Văn Lương - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
33Tổng công Sông Thu100%96 YẾT KIÊU, QUẬN SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
34Ngân hàng TMCP Quân độiTrên 50%18 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
III. Bộ Công an
35Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông toàn cầu GTEL (GTEL)100%103-105, Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
36Tổng công ty viễn thông MobiFone (MobiFone)100%Số 01 phố Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
IV. Bộ Công Thương
37Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCPTrên 50%Lô D, Khu D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
38Tổng công ty máy và thiết bị công nghiệp - CTCPTrên 50%Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
V. Bộ Xây dựng[1]
39Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem)100%228 Lê Duẩn - P.Trung Phụng - Q.Đống Đa - Hà Nội
40Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (LILAMA)Trên 50%124 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
41Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)100%Toà nhà HUDTOWER, Số 37, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
42Tổng công ty cổ phần xây dựng Hà NộiTrên 50%57 Quang Trung - P.Nguyễn Du - Q.Hai Bà Trưng - Hà Nội
VI. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
43Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam100%178 Nguyễn Văn Thương, phường 25, Bình Thạnh, TP.HCM
44Công ty TNHH MTV DV KT Hải sản Biển Đông100%Số 115 đường Vườn Chuối, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
VII. Bộ Giao thông vận tải
45Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc100%Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng
46Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam100%6/200 Nguyễn Sơn - Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội
VIII. Bộ Thông tin và Truyền thông
47Tổng công ty Bưu điện Việt Nam100%Số 05 đường Phạm Hùng - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội - Việt Nam
IX. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
48Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank)100%số 2 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
49Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN (BIDV)Trên 50%Tháp BIDV, số 194 đường Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
50Ngân hàng TMCP Công Thương VN (Vietinbank)Trên 50%số 108 phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
51Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank)Trên 50%198, Trần Quang Khải, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
52Công ty Quản lý tài sản (VAMC)100%22 P. Hàng Vôi, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
X. UBND thành phố Hà Nội
53Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC)100%27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội
54Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội100%34 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hà Nội
55Tổng công ty Du lịch Hà Nội100%18 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
XI. UBND tỉnh Bình Dương
56Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp95,44%Tầng 9, tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
XII. UBND thành phố Hồ Chí Minh
57Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn100%23 Lê Lợi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
58Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn100%275B Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
59Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn100%41 Sương Nguyệt Ánh P.Bến Thành Q.1 TP HCM
XIII. UBND tỉnh Khánh Hòa
60Cty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa100%248 Thống Nhất, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
61Tổng Công ty Khánh Việt100%118 Hùng Vương - Nha Trang - Khánh Hòa
XIV. UBND tỉnh Đồng Nai
62Tổng công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp SONADEZITrên 50%Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
63Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai100%WV42+JGR, Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
XV. Một số DN lớn thuộc SCIC
64Tổng công ty Sông Đà-CTCPTrên 50%Tòa nhà Sông Đà, 493 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
65Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCPTrên 50%12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
66Tập đoàn Dệt may Việt NamTrên 50%Tòa nhà Leadvisors Place 41 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
67Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCPTrên 50%91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.
68Tổng công ty cổ phần Bảo MinhTrên 50%26 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh.
Tham khảo thêm
Đường sắt tiếp nhận vận chuyển miễn phí hàng hoá cứu trợ đồng bào vùng bão lũ

Đường sắt tiếp nhận vận chuyển miễn phí hàng hoá cứu trợ đồng bào vùng bão lũ

Danh sách chậm đóng BHXH tháng 8/2025: Nhà thầu Công nghệ Xây dựng và Tự động hoá Việt Nam bị 'bêu tên'

Danh sách chậm đóng BHXH tháng 8/2025: Nhà thầu Công nghệ Xây dựng và Tự động hoá Việt Nam bị "bêu tên"

Chính thức có đường bay thẳng giữa Việt Nam tới “thiên đường biển đảo” của Philippines

Chính thức có đường bay thẳng giữa Việt Nam tới “thiên đường biển đảo” của Philippines

Tags:

Cùng chuyên mục

Lãnh đạo TP Huế cam kết kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh minh bạch cho doanh nghiệp

Lãnh đạo TP Huế cam kết kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh minh bạch cho doanh nghiệp

Trọn vẹn danh sách 68 doanh nghiệp nhà nước phải báo cáo tình hình hoạt động vào cuối tháng 10

Trọn vẹn danh sách 68 doanh nghiệp nhà nước phải báo cáo tình hình hoạt động vào cuối tháng 10

Xác định nguyên nhân dự án cầu sông Đuống mới chậm tiến độ

Xác định nguyên nhân dự án cầu sông Đuống mới chậm tiến độ

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu báo cáo kết quả đầu tư 9 tháng trước ngày 15/10

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu báo cáo kết quả đầu tư 9 tháng trước ngày 15/10

Chủ hộ kinh doanh karaoke, quán ốc, cafe bị 'bêu tên' vì nợ thuế

Chủ hộ kinh doanh karaoke, quán ốc, cafe bị "bêu tên" vì nợ thuế

Gia Lai rà soát dự án thoát nước gần 1.094 tỷ đồng, chuẩn bị cho giai đoạn mới

Gia Lai rà soát dự án thoát nước gần 1.094 tỷ đồng, chuẩn bị cho giai đoạn mới

Bài liên quan

Cùng chuyên mục

Lãnh đạo TP Huế cam kết kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh minh bạch cho doanh nghiệp

Lãnh đạo TP Huế cam kết kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường kinh doanh minh bạch cho doanh nghiệp

Trọn vẹn danh sách 68 doanh nghiệp nhà nước phải báo cáo tình hình hoạt động vào cuối tháng 10

Trọn vẹn danh sách 68 doanh nghiệp nhà nước phải báo cáo tình hình hoạt động vào cuối tháng 10

Xác định nguyên nhân dự án cầu sông Đuống mới chậm tiến độ

Xác định nguyên nhân dự án cầu sông Đuống mới chậm tiến độ

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu báo cáo kết quả đầu tư 9 tháng trước ngày 15/10

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu báo cáo kết quả đầu tư 9 tháng trước ngày 15/10