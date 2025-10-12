Xác định nguyên nhân dự án cầu sông Đuống mới chậm tiến độ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa đề nghị Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống.

Dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống do Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt đầu tư, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2025 nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giảm ùn tắc cho khu vực, đây là công trình quan trọng, có tính cấp bách.

Dự án cầu sông Đuống chậm tiến đô.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, dự án cầu sông Đuống đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu dưới - các trụ cầu chính dưới sông.

Tuy nhiên, phía Long Biên mới bàn giao mặt bằng của 16 hộ dân trong hành lang đê, trong khi trạm đo đếm điện của Điện lực Long Biên chưa được di dời, khiến chưa thể thi công các mố M1, trụ T1 và T2.

Ngoài ra, các hạng mục còn lại, gồm đường dẫn hai đầu cầu, trụ 1, 2, 6 và hai mố cầu, đều nằm trong phạm vi đất chưa được giải phóng.

Theo kế hoạch, việc thi công nhịp dầm cầu chính sẽ được triển khai sau khi hoàn thành trụ T6 ở bờ Bắc, dự kiến quý 4/2024.

Đến nay, mặt bằng vẫn chưa được bàn giao, dẫn đến chậm khoảng 9 tháng. Công tác giải ngân vốn giải phóng mặt bằng cũng rất thấp, mới đạt khoảng 4% (25/567 tỷ đồng).

Bộ Xây dựng đánh giá, tiến độ chậm khiến dự án có nguy cơ không thể hoàn thành trong năm 2025, thậm chí phải tạm dừng hoặc giãn tiến độ, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Để tháo gỡ vướng mắc, Bộ Xây dựng đề nghị thành phố Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng (UBND phường Việt Hưng và xã Phù Đổng) cùng các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, ưu tiên các điểm vướng mắc tiến độ của dự án.

Các chủ đầu tư giải phóng mặt bằng sớm giải ngân toàn bộ nguồn vốn năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ bố trí. Trong đó, phường Việt Hưng hơn 297 tỷ đồng, xã Phù Đổng hơn 269,5 tỷ đồng.