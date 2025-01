NCB triệu tập Đại hội cổ đông vào cuối tháng 3/2025

Theo thông báo, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là ngày 28/2.

Dù các tờ trình chưa được công bố chi tiết nhưng Đại hội dự kiến họp bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2025-2030 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội.



Năm 2024 NCB thông báo đã hoàn thành vượt mức mục tiêu đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức hồi tháng 4/2024.

Cụ thể tổng tài sản đạt 118.562 tỷ đồng, tăng 23,2% so với 2023 và vượt 12% so với kế hoạch. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 71.175 tỷ đồng, tổng huy động vốn thị trường 1 đạt 100.491 tỷ đồng, vượt lần lượt 10,6% và 16,8% so với kế hoạch.

NCB cho biết do trích lập dự phòng, thoái lãi dự thu và chi phí vốn của các khoản tồn tại cũ theo lộ trình tại phương án cơ cấu lại đã khiến lợi nhuận năm 2024 ghi nhận mức âm.

Tổng thu nhập hoạt động thuần (TOI) sau dự phòng rủi ro từ hoạt động kinh doanh mới (good bank) là 2.968 tỷ đồng. Sau khi trừ đi toàn bộ chi phí hoạt động, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh mới đạt 1.339 tỷ đồng.



Trong năm 2024, NCB đạt quy mô hơn 1,34 triệu khách, bằng 117,05% so với kế hoạch cả năm và tăng trưởng 34,6% so với cuối 2023.

Bên cạnh đó, NCB cũng đã chính thức được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động, tăng từ hơn 5.600 tỷ đồng lên gần 11.800 tỷ đồng, sau khi phát hành thành công hơn 617 triệu cổ phiếu trong đợt chào bán cho các nhà đầu tư trong nước.

Theo lộ trình, NCB sẽ tiếp tục tăng vốn và dự kiến quy mô vốn điều lệ của NCB sẽ đạt hơn 29.000 tỷ đồng vào năm 2028.