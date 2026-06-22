Ngành nào đang giữ được sức mạnh tốt hơn trên thị trường chứng khoán?

Tuần qua, VN-Index tăng 1,8%, đóng cửa ở 1.824,53 điểm. Dòng tiền chưa lan tỏa rộng, nhưng đã có sự chọn lọc rõ hơn. Ba nhóm ngành nổi bật trong dữ liệu tuần là Dịch vụ tài chính, Hàng cá nhân & Gia dụng và Bán lẻ.

Điểm chung của ba nhóm này là hiệu suất tuần cải thiện, định giá đang được chiết khấu mạnh so với lịch sử và một số cổ phiếu đại diện bắt đầu xuất hiện tín hiệu khác biệt về cơ bản hoặc kỹ thuật.

Nguồn: MoneyGain

Điểm chung của cả 3 ngành là định giá đang chiết khấu mạnh

Điểm chung đáng chú ý của ba nhóm ngành này là định giá đều đang ở vùng thấp so với lịch sử. Trong phân tích P/E, việc so sánh P/E hiện tại với trung bình 3 năm và các vùng ±1, ±2 độ lệch chuẩn giúp nhìn nhanh ngành đang được thị trường định giá ở trạng thái bình thường, cao hơn thường lệ hay thấp hơn thường lệ.

Có thể hiểu đơn giản, vùng quanh trung bình và trong khoảng ±1 độ lệch chuẩn là vùng định giá thường gặp. Khi P/E giảm về dưới -1 độ lệch chuẩn, ngành đang bị chiết khấu mạnh hơn bình thường. Nếu tiến gần -2 độ lệch chuẩn, định giá đã ở vùng rất thấp, thường chỉ xuất hiện khi thị trường bi quan hoặc lợi nhuận ngành bị nghi ngờ.

Nhưng định giá rẻ không tự động đồng nghĩa với hấp dẫn. Một ngành rẻ có thể tiếp tục rẻ nếu lợi nhuận suy yếu hoặc dòng tiền chưa quay lại. Vì vậy, bài viết này đọc tiếp hai lớp dữ liệu: cơ bản và kỹ thuật của cổ phiếu.

Ở lớp cơ bản, cần nhìn tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận quý I/2026 so với cùng kỳ, ROE, sau đó đối chiếu với Xếp hạng Lợi nhuận và Xếp hạng Hiệu quả. Xếp hạng Lợi nhuận phản ánh tốc độ và sự ổn định tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp so với thị trường. Xếp hạng Hiệu quả cho biết chất lượng tăng trưởng thông qua doanh thu, biên lợi nhuận và ROE (Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu).

Ở lớp kỹ thuật, cần đọc vị trí giá so với MA50, MA150, MA200 và hướng của các đường trung bình để nhận diện xu hướng chinh của cổ phiếu. Sau đó, xem tiếp Sức mạnh Lực cầu và Sức mạnh Giá. Sức mạnh Lực cầu phản ánh quan hệ giá – khối lượng, cho thấy cổ phiếu có dấu hiệu được tích lũy hay chịu áp lực phân phối. Sức mạnh Giá (RS) đo hiệu suất tương đối của cổ phiếu trong 6 tháng gần nhất so với thị trường.

Dịch vụ tài chính: hiệu suất dẫn đầu, RS (sức mạnh giá) ngành cải thiện mạnh

Dịch vụ tài chính là nhóm có hiệu suất tốt nhất tuần qua, tăng 5,1%, vượt đáng kể mức tăng 1,8% của VN-Index. Nhìn dài hơn, nhóm này tăng 28,8% trong một năm, cho thấy đây không chỉ là một nhịp hồi ngắn hạn đơn lẻ. Về định giá, P/E ngành hiện khoảng 17,3 lần, thấp hơn trung bình 3 năm 22,2 lần và rất gần vùng -1 độ lệch chuẩn 17,0 lần. Điều này cho thấy định giá ngành đã quay về vùng chiết khấu mạnh so với lịch sử gần đây.

Về cơ bản, trong quí 1/2026, ngành ghi nhận doanh thu tăng 55,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận tăng 18,6% và ROE đạt 10,8%. Đây là nhóm có đặc thù nhạy với thanh khoản thị trường, dư nợ ký quỹ, hoạt động huy động vốn, IPO và kỳ vọng nâng hạng sắp tới.

Về kỹ thuật ngành, RS (sức mạnh giá) đã vượt trở lại trên 50 và có thời điểm đạt quanh 72, nằm trong nhóm 30% ngành mạnh nhất. Đây là dữ liệu quan trọng: một ngành có P/E thấp nhưng RS vẫn suy yếu thì chưa cho thấy sự cải thiện của dòng tiền. Với Dịch vụ tài chính, dữ liệu đang cho thấy cả hai yếu tố cùng xuất hiện: định giá đã chiết khấu, trong khi sức mạnh tương đối bắt đầu cải thiện và đang nằm trong Top dẫn đầu.

Nguồn: MoneyGain

VND: lợi nhuận phục hồi, sức mạnh giá tích cực

Trong nhóm Dịch vụ tài chính, VND là một đại diện được nhà đầu tư quan tâm nhờ độ nhạy cao với thanh khoản thị trường. Về cơ bản, quý I/2026, VND ghi nhận doanh thu 1.807 tỷ đồng, tăng 43,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 545 tỷ đồng, tăng 42,6% so với cùng kỳ, cho thấy đà phục hồi đã rõ hơn, EPS 12 tháng đạt 1.445 đồng, ROE đạt 10,6%.

Về định giá, VND đang có P/E 12 tháng khoảng 12,3 lần, thấp hơn đáng kể so với P/E 5 năm 19,7 lần; P/B ở mức 1,26 lần. Điều này cho thấy cổ phiếu đang được định giá thấp hơn vùng lịch sử, trong bối cảnh lợi nhuận quý I/2026 đã phục hồi so với cùng kỳ.

Về phân tích định lượng, các xếp hạng cũng cho thấy dữ liệu ở mức khá tích cực: Xếp hạng tổng hợp đạt 72, Xếp hạng Lợi nhuận đạt 72, Xếp hạng Hiệu quả ở mức B. Đây là tổ hợp phản ánh tốc độ tăng trưởng lợi nhuận và chất lượng tăng trưởng ở mức khá tốt (TOP 30%) so với mặt bằng các cổ phiếu khác trên thị trường.

Về kỹ thuật, giá VND hiện quanh 17,70, đang nằm trên MA10, MA20, MA50 và MA150, nhưng vẫn thấp hơn MA200 khoảng 18,58. Điều này cho thấy xu hướng ngắn, trung dài hạn đã cải thiện, nhưng cổ phiếu chưa vượt hoàn toàn vùng xu hướng dài hạn. MA50 đang nằm dưới MA150 và MA200, nên cấu trúc kỹ thuật vẫn cần thêm thời gian để chuyển sang trạng thái mạnh hơn. Điểm tích cực là Sức mạnh Lực cầu đạt B+, cho thấy quan hệ giá – khối lượng – Xu hướng đã cải thiện; Sức mạnh Giá đạt 69, tiệm cận vùng 70, phản ánh cổ phiếu cũng đang nằm trong TOP 30% cổ phiếu mạnh nhất về giá.

Tổng hợp dữ liệu cho thấy VND đang cải thiện rõ: lợi nhuận quý I/2026 phục hồi, định giá thấp hơn lịch sử, xếp hạng định lượng thuộc nhóm khá tốt. Kỹ thuật cũng tích cực hơn khi giá lấy lại các MA ngắn và trung hạn, lực cầu B+, sức mạnh giá tiệm cận nhóm dẫn đầu.

Nguồn: MoneyGain

Hàng cá nhân & Gia dụng: định giá rất thấp, Sức mạnh giá đang hồi từ vùng yếu

Hàng cá nhân & Gia dụng tăng 3,9% trong tuần. Điểm đáng chú ý là trước đó nhóm này có hiệu suất 3 tháng âm 7,1%, tức nhịp tăng tuần qua xuất hiện sau một giai đoạn bị chiết khấu khá mạnh. Về định giá, P/E ngành hiện khoảng 8,8 lần, thấp hơn rõ so với trung bình 3 năm 12,8 lần. Mức này thấp hơn cả vùng -1 độ lệch chuẩn 10,2 lần và chỉ cao hơn vùng -2 độ lệch chuẩn 7,7 lần. Đây là vùng định giá rất thấp so với lịch sử ngành.

Về kỹ thuật, RS ngành đã hồi mạnh từ vùng thấp và quay lại trên mốc 50. Điều này chưa đủ để xác nhận một xu hướng dẫn dắt mới, nhưng cho thấy mức độ suy yếu tương đối của ngành đã giảm đáng kể.

Nguồn: MoneyGain

PNJ: lợi nhuận và hiệu quả nổi bật, nhưng sức mạnh giá chưa theo kịp

Về cơ bản, quý I/2026, PNJ ghi nhận doanh thu 17.245 tỷ đồng, tăng 79,0% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 116,5%. ROE đạt 28,5%, EPS 12 tháng khoảng 10.681 đồng, P/E 9,5 lần, thấp hơn đáng kể so với P/E 5 năm 16,5 lần.

Điểm mạnh nhất của PNJ nằm ở chất lượng lợi nhuận. Xếp hạng Lợi nhuận đạt 95 (TOP 5% tăng trưởng tốt nhất), xếp hạng Hiệu quả đạt A. Điều này cho thấy PNJ không chỉ tăng trưởng lợi nhuận mạnh trong quý I/2026, mà còn duy trì hiệu quả hoạt động cao khi so sánh với mặt bằng doanh nghiệp niêm yết.

Tuy nhiên, dữ liệu kỹ thuật chưa phục hồi tương xứng. Giá cổ phiếu đang nằm trên các đường xu hướng ngắn hạn MA10 và MA20, tích lũy quanh vùng đường trung bình dài hạn MA50 và MA150, cho thấy xu hướng dài hạn tích cực. Sức mạnh giá đạt 47, sức mạnh lực cầu ở mức C-. Sức mạnh lực cầu phản ánh quan hệ giữa xu hướng giá, thay đổi giá và khối lượng giao dịch; mức C- cho thấy dòng tiền theo giá chưa thật sự mạnh. Sức mạnh giá 47 cũng cho thấy hiệu suất tương đối của cổ phiếu trong 6 tháng gần nhất chưa nổi bật so với thị trường chung, nhưng đường RS line cũng đang hướng lên cho thấy sức mạnh đã cải thiện đáng kể trong 2 tuần qua từ mức 30.

Tổng hợp dữ liệu cho thấy PNJ nổi bật về cơ bản, lợi nhuận và hiệu quả hoạt động, nhưng tín hiệu kỹ thuật chưa đồng pha hoàn toàn với sự cải thiện của lợi nhuận. Đây là cổ phiếu đáng quan tâm ở góc nhìn định giá và tăng trưởng.

Nguồn: MoneyGain

Bán lẻ: lợi nhuận phục hồi mạnh, RS bật lại từ vùng thấp

Bán lẻ tăng 3,0% trong tuần. Đây không phải nhóm tăng mạnh nhất, nhưng lại có dữ liệu cơ bản đáng chú ý. Về cơ bản, ngành ghi nhận doanh thu tăng 38,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận tăng 90,3% và ROE đạt 20,6%. Đây là một trong những nhóm có tốc độ phục hồi lợi nhuận nổi bật trong quý 1 vừa qua.

Về định giá, P/E ngành hiện khoảng 14,8 lần, thấp hơn trung bình 3 năm 33,7 lần và thấp hơn vùng -1 độ lệch chuẩn 17,7 lần. Cần lưu ý rằng, ngành Bán lẻ từng biến động mạnh trong giai đoạn covid, nhưng việc P/E hiện tại thấp hơn đáng kể so với trung bình lịch sử vẫn cho thấy ngành đã được chiết khấu rất mạnh.

Về kỹ thuật ngành, RS đã bật lên từ vùng rất thấp và quay lại quanh mốc 50. Đây là dấu hiệu cho thấy nhóm Bán lẻ không còn ở trạng thái bị bỏ qua như giai đoạn trước, dù độ bền của sự cải thiện vẫn cần thêm dữ liệu trong các tuần tiếp theo.

Nguồn: MoneyGain

PET: Sự đồng thuận rõ hơn giữa cơ bản và kỹ thuật

PET là cổ phiếu nổi bật trong nhóm Bán lẻ theo dữ liệu xếp hạng và kỹ thuật. Về cơ bản, quý I/2026, PET ghi nhận doanh thu 6.129 tỷ đồng, tăng 52,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 72 tỷ đồng, tăng 100,3%. ROE đạt 15,9%, EPS 12 tháng khoảng 2.742 đồng, P/E 20,1 lần và P/B 2,33 lần.

Về xếp hạng, PET có xếp hạng tổng hợp 91, xếp hạng Lợi nhuận 90 và xếp hạng Hiệu quả B. Bộ dữ liệu này cho thấy tăng trưởng lợi nhuận đang nổi bật tương đối, trong khi hiệu quả hoạt động ở mức khá.

Điểm nổi bật hơn nằm ở kỹ thuật. Giá PET đang nằm trên MA10, MA20, MA50, MA150 và MA200. Các đường trung bình ngắn và trung hạn cùng hướng lên, cho thấy xu hướng giá tích cực. Sức mạnh lực cầu đạt A+, phản ánh sự cải thiện rõ của quan hệ giá và khối lượng; sức mạnh giá đạt 94, tức thuộc nhóm cổ phiếu có hiệu suất tương đối cao trong 6 tháng gần nhất.

Tổng hợp dữ liệu cho thấy PET có sự đồng thuận rõ hơn giữa tăng trưởng lợi nhuận, xếp hạng tổng hợp, lực cầu và sức mạnh giá. Tuy nhiên, cần lưu ý PET có đặc thù là doanh nghiệp dịch vụ tổng hợp và phân phối, không phải cổ phiếu bán lẻ thuần túy theo nghĩa truyền thống.

Nguồn: MoneyGain

Dữ liệu đang nói gì?

Dòng tiền tuần qua chưa lan tỏa rộng, nhưng đã có dấu hiệu chọn lọc. Dịch vụ tài chính nổi bật về hiệu suất và RS ngành. Hàng cá nhân & Gia dụng nổi bật về định giá rất thấp và sự phục hồi của sức mạnh tương đối. Bán lẻ nổi bật về tăng trưởng lợi nhuận ngành và một số cổ phiếu có kỹ thuật cải thiện rõ. Điểm chung của ba nhóm ngành này là đều đang giao dịch ở vùng chiết khấu mạnh so với lịch sử, nhiều trường hợp nằm gần hoặc dưới vùng -1 độ lệch chuẩn. Trong một thị trường còn nhiều nhiễu, chỉ số chung cho biết thị trường đang đi đâu. Nhưng dữ liệu ngành và cổ phiếu giúp nhìn rõ hơn dòng tiền đang bắt đầu chọn nơi nào, nhóm nào cải thiện trước và cổ phiếu nào có nền dữ liệu khác biệt hơn phần còn lại.