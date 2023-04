Nguồn cung giảm trong ngắn hạn, giá cà phê tăng mạnh

Giá cà phê hai sàn tăng mạnh khi các nhà giao dịch đang đẩy mạnh giá cả để bán hàng tồn kho lúc thị trường có dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn. Giá cà phê hôm nay (4/4) tại thị trường trong nước tăng 400 đồng/kg...

Giá cà phê hôm nay 4/4: Tăng 400 đồng/kg trên diện rộng

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London trở lại xu hướng tăng. Kỳ hạn giao ngay tháng 5 tăng 23 USD, lên 2.229 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 7 tăng 22 USD, lên 2.195 USD/tấn, các mức tăng rất đáng kể. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình. Cấu trúc giá nghịch đảo ổn định khoảng cách.

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US – New York tăng liên tiếp phiên thứ ba. Kỳ hạn giao ngay tháng 5 tăng thêm 5,75 cent, lên 176,25 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 7 tăng thêm 5,55 cent, lên 175,25 cent/lb, các mức tăng mạnh. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMF Cập nhật: 04/04/2023 lúc 13:36:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 300 – 400 đồng, lên dao động trong khung 48.600 - 49.000 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng 300 – 400 đồng, lên dao động trong khung 48.600 - 49.000 đồng/kg. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng có mức giá thấp nhất là 48.600 đồng/kg. Kế đến là Đắk Nông với 48.800 đồng/kg. Cùng thời điểm, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai là 48.900 đồng/kg. Tỉnh Đắk Lắk giao dịch ở mức 49.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giao dịch cao nhất trong các địa phương được ghi nhận.

Tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu thô 1 triệu thùng/ngày của nhóm OPEC+ đã làm giá dầu tăng vọt tới 8%, kéo giá cả hầu hết hàng hóa tăng theo, nhưng chứng khoán lao dốc. Điều này khiến các yếu tố kinh tế sẽ trở nên tiêu cực hơn trong vòng 12 tháng tới do lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát cao dai dẳng và suy thoái kinh tế, có thể vuột khỏi sự ngăn chặn của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ.

Trong một ngày với nhiều tin tức vĩ mô nhưng USDX chỉ tăng nhẹ cho thấy một thị trường buồn tẻ, chậm chạp sau khi công bố dữ liệu quản lý thu mua (PMI) của Mỹ dưới mức ước tính do lo ngại rủi ro tăng cao.

Dữ liệu sơ bộ từ Ban Thư ký Ngoại thương (Secex) Brazil cho thấy xuất khẩu cà phê tháng 3 đã giảm hơn 28% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên thông tin này còn chờ sự xác nhận của Hiệp hội các nhà xuất khẩu (Cécafé). Tồn kho ICE – New York sụt giảm và khối lượng xuất khẩu thấp đã góp phần thúc đẩy giá cà phê kỳ hạn quay trở lại xu hướng tăng.

Cơ quan thương mại Indonesia báo cáo xuất khẩu cà phê tháng 2 chỉ đạt 200.027 bao, giảm 15,11% so với cùng kỳ năm trước, do các nhà xuất khẩu không đẩy mạnh giao hàng khi họ đang đối diện với một vụ mùa mới, tệ hại nhất trong vòng 10 năm qua.

Tồn kho cà phê Robusta do ICE – London quản lý ngày hôm qua, thứ hai 03/04, đã giảm 190 tấn, tức giảm 0,25%, xuống 75.310 tấn, vẫn đứng ở mức thấp 3,5 tháng.

Tháng 3/2023, giá cà phê Robusta tăng do lo ngại nguồn cung thiếu hụt. Tính đến ngày 27/3/2023, tồn kho đạt chuẩn của sàn ICE London giảm thêm 800 tấn xuống mức 75.500 tấn, khiến mối lo thiếu hụt nguồn cung trong ngắn hạn tăng lên.

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/3/2023, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 tăng lần lượt 4,4%, 3,2% và 2,6% so với ngày 28/2/2023, lên mức 2.214 USD/ tấn; 2.166 USD/tấn và 2.120 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giảm do áp lực bán ra từ nhà sản xuất hàng đầu thế giới Brazil. Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/3/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 giảm lần lượt 4,3%, 3,6% và 3,4% so với ngày 28/2/2023, xuống mức 176,9 Uscent/lb, 176,15 Uscent/lb và 174,55 Uscent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 28/3/2023, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 5/2023, tháng 7/2023 và tháng 9/2023 giảm lần lượt 3,2%, 5,1% và 4,6% so với ngày 28/2/2023, xuống còn 225,45 Uscent/lb; 217,55 Uscent/lb và 215,5 Uscent/lb.

Dự báo giá cà phê thế giới tăng trong thời gian tới do lo ngại nguồn cung thiếu hụt. Theo dự báo của Volcafe (Tập đoàn ED&Man Holdings – Thụy Sỹ), niên vụ 2023/24, thị trường cà phê Robusta toàn cầu sẽ thâm hụt kỷ lục 5,6 triệu bao. Nhu cầu tiêu thụ cà phê Robusta ngày càng tăng, trong khi sản lượng từ Indonesia, nước sản xuất cà phê Robusta lớn thứ 3 thế giới, giảm xuống còn 9,1 triệu bao trong niên vụ 2023/24.

Tháng 3/2023, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa tăng mạnh so với cuối tháng 2/2023. Ngày 28/3/2023, giá cà phê Robusta tăng 1.600 – 1.700 đồng/kg so với ngày 28/2/2023. Tại các tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk, giá cà phê Robusta cùng tăng 1.600 đồng/kg lên mức 48.700 – 48.800 đồng/kg; Tại các tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai, giá cà phê Robusta tăng 1.700 đồng/ kg, lên mức 48.400 - 48.800 đồng/kg.

Theo ước tính, tháng 3/2023, Việt Nam xuất khẩu cà phê đạt 230 nghìn tấn, trị giá 522 triệu USD, tăng 15% về lượng và tăng 20,1% về trị giá so với tháng 2/2023, so với tháng 3/2022 tăng 9,2% về lượng và tăng 10,2% về trị giá. Tính chung quý I/2023, xuất khẩu cà phê của nước ta ước đạt 572 nghìn tấn, trị giá xấp xỉ 1,27 tỷ USD, giảm 1,6% về lượng và giảm 2,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Về giá: Tháng 3/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam ước tính đạt mức 2.270 USD/tấn, tăng 4,4% so với tháng 2/2023 và tăng 0,9% so với tháng 3/2022. Tính chung quý I/2023, giá xuất khẩu bình quân cà phê của nước ta ước đạt mức 2.214 USD/tấn, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Cơ cấu chủng loại: Tháng 2/2023, xuất khẩu cà phê Robusta và cà phê chế biến tăng mạnh so với tháng 2/2022, trong khi xuất khẩu cà phê Arabica giảm. Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu cà phê Robusta giảm 7,8% về lượng và giảm 12% về trị giá, đạt xấp xỉ 312 nghìn tấn, trị giá 595,29 triệu USD; xuất khẩu cà phê Arabica đạt 12,2 nghìn tấn, trị giá 46,95 triệu USD, giảm 2,8% về lượng và giảm 16,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê chế biến tăng 12,9% trong 2 tháng đầu năm 2023, đạt trên 103 triệu USD.