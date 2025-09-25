Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank; HoSE: VCB) đã công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông.

Theo đó, Vietcombank sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 6/10/2025 để chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4,5%, tức cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 450 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 24/10/2025.

Với gần 8,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vietcombank sẽ chi gần 3.760 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Hiện tại, 74,8% vốn cổ phần (tương đương hơn 6,25 tỷ cp) của Vietcombank được sở hữu bởi Ngân hàng Nhà nước (NHNN); 15% (tương đương hơn 1,25 tỷ cp) bởi cổ đông ngoại Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản).

Ngoài ra, quỹ đầu Tư Chính Phủ Singapore (GIC) cũng đang nắm giữ hơn 84,5 triệu cổ phiếu VCB, tương đương 1,01% vốn điều lệ Vietcombank; trong khi quỹ ngoại T.Rowe Price Associate sở hữu hơn 12,5 triệu cổ phiếu VCB, tương đương 0,15% vốn.

Với tỷ lệ chia cổ tức lần này, NHNN dự kiến thu về gần 2.813 tỷ đồng; ngân hàng Mizuho khoảng 564 tỷ đồng. Trong khi đó, GIC ước thu hơn 38 tỷ đồng và T. Rowe Price Associates thu về khoảng 5,6 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên sau gần 4 năm Vietcombank mới trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Gần nhất, cuối năm 2021, ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 12%; tỷ lệ chi trả cổ tức trong giai đoạn 2016 - 2020 đều cùng mức 8%.

Bên cạnh cổ tức tiền, Vietcombank còn có 2 phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu khác đang chờ phê duyệt.

Hồi đầu tháng 3, HĐQT Vietcombank đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nguyên tắc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, sau trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại năm 2023 của ngân hàng là hơn 22.770 tỷ đồng. Vietcombank sẽ dùng toàn bộ khoản lợi nhuận này để chia cổ tức bằng cổ phiếu.



HĐQT Vietcombank giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành chỉ đạo việc xây dựng phương án tăng vốn thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, báo cáo Ngân hàng Nhà nước để trình Chính phủ và Quốc hội phê duyệt.

Trước đó, HĐQT Vietcombank cũng đã phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nguyên tắc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, ngân hàng này sẽ sử dụng 21.680 tỷ đồng lợi nhuận còn lại của năm 2022 để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

Như vậy, nếu được cơ quan chức năng chấp thuận, Vietcombank có thể sớm phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên hơn 100.000 tỷ đồng.



Về tình hình kinh doanh, Vietcombank công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận quý II đạt 12.372 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Vietcombank lãi trước thuế 24.064 tỷ đồng, tăng 22,8%, tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu lợi nhuận ngành ngân hàng.



Xét về cơ cấu, thu nhập lãi thuần của Vietcombank đạt 14.160 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ, do mức tăng của thu nhập lãi của ngân hàng trội hơn so với mức tăng của chi phí lãi.



Tương tự, mảng kinh doanh ngoài lãi cũng đem lại kết quả khả quan khi thu về 3.650 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ kinh doanh ngoại hối khi thu về 1.635 tỷ đồng, tăng 40,9% so với cùng kỳ.



Tổng tài sản của ngân hàng Vietcombank đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng vào cuối quý II, tăng 6,3% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng thêm 7,4%, đạt số dư hơn 1,5 triệu tỷ đồng.Tiền gửi khách hàng tăng 4,8% so với đầu năm, đạt gần 1,6 triệu tỷ đồng.



Tính đến cuối tháng 6, số dư nợ xấu của Vietcombank tăng 11,5%, lên mức 15.576 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 0,96% lên 1%.