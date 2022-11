Nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt sẽ không tăng dịp cuối năm

Do nguồn cung thịt của Việt Nam dồi dào, cơ bản đáp ứng được nhu cầu trong nước nên nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt sẽ không tăng đột biến dịp cuối năm.

Nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt được dự báo sẽ không tăng đột biến

Nhận định từ các chuyên gia Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), thời gian tới, nhu cầu tiêu thụ thịt và các sản phẩm từ thịt dự kiến sẽ tăng do nhu cầu thực phẩm tăng cao trong dịp cuối năm. Tuy nhiên, do nguồn cung thịt của Việt Nam khá dồi dào, cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong nước nên dự báo nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt sẽ không tăng đột biến.

Theo Bộ Công Thương, do nguồn cung thịt của Việt Nam khá dồi dào, cơ bản đáp ứng được nhu cầu trong nước nên nhập khẩu thịt và các sản phẩm thịt sẽ không tăng đột biến.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, do nhu cầu được cải thiện nên nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam tăng nhẹ trong quý III/2022.

Số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, quý III/2022, Việt Nam nhập khẩu 191,58 nghìn tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá 417,75 triệu USD, tăng 4,4% về lượng và tăng 24,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Cũng trong thời gian này, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Brazil, Hàn Quốc và Nga là 5 thị trường cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt lớn nhất cho Việt Nam; trong đó, Ấn Độ là thị trường cung cấp lớn nhất với 37,35 nghìn tấn, trị giá 125,84 triệu USD, tăng 164,9% về lượng và tăng 180,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng lưu ý, thịt và các sản phẩm từ thịt nhập khẩu chủ yếu là các chủng loại như: Thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ, của gia cầm thuộc nhóm 01.05, tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt trâu tươi đông lạnh; thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh; phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, trâu, bò sống ướp lạnh hoặc đông lạnh; thịt bò tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh…

Đặc biệt, nhập khẩu thịt lợn tiếp tục xu hướng giảm, trong khi nhập khẩu thịt gia cầm, thịt bò, thịt trâu có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm 2021.

Trong quý III/2022, Việt Nam nhập khẩu 31,76 nghìn tấn thịt lợn (HS 0203), trị giá 67,07 triệu USD, giảm 24,4% về lượng và giảm 30,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thời gian qua, nhập khẩu thịt lợn liên tục giảm so với cùng kỳ năm 2021 do nhu cầu phục hồi chậm.

Ngoài ra, Brazil, Nga, Đức, Canada và Ba Lan là 5 thị trường cung cấp thịt lợn lớn nhất cho Việt Nam. Brazil là thị trường cung cấp thịt lợn lớn nhất cho Việt Nam với 11,79 nghìn tấn, trị giá 25,6 triệu USD, tăng 8% về lượng nhưng giảm 2,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Được biết, giá lợn hơi hôm nay 5/11 tiếp tục giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay tiếp tục giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg tại nhiều địa phương và dao động trong khoảng 52.000 - 56.000 đồng/kg. Trong đó, mức giảm sâu nhất 3.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hà Nội và về mức 55.000 đồng/kg. Cũng ghi nhận mức giảm 3.000 đồng/kg, giá lợn hơi hôm nay tại tỉnh Phú Thọ được thương lái thu mua ở mức 52.000 đồng/kg. Tại hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai, lợn hơi được giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg sau khi giảm 2.000 đồng/kg. Còn tại Hà Nam, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, giá lợn hơi địa phương này về mức 55.000 đồng/kg. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay giảm rải rác ở một số tỉnh và dao động trong khoảng 52.000 - 56.000 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế điều chỉnh giá thu mua giảm 2.000 đồng/kg còn 53.000 đồng/kg - ngang bằng với giá lợn hơi tại tỉnh Ninh Thuận. Sau khi giảm 1.000 đồng/kg, tại Lâm Đồng, các thương lái thu mua lợn hơi ở mức 56.000 đồng/kg. Còn tại Quảng Trị, giá lợn hơi được thương lái thu mua với giá 55.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại, giá lợn hơi không đổi so với hôm qua.

Tại khu vực miền Nam, giá lợn hơi hôm nay đồng loạt giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh, thành và dao động trong khoảng 50.000 - 56.000 đồng/kg. Theo đó, tại TP.HCM, Trà Vinh và Kiên Giang cùng giảm 2.000 đồng/kg, lần lượt về mức 54.000 đồng/kg, 52.000 đồng/kg và 51.000 đồng/kg. Các tỉnh Bình Phước, Bình Dương và Tây Ninh có giá thu mua lợn hơi ở mốc 55.000 đồng/kg, giảm một giá so với hôm qua. Heo lợn tại Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang và Bạc Liêu cùng giảm 1.000 đồng/kg về mức 54.000 đồng/kg. Sóc Trăng chứng kiến giá thu mua lợn hơi giảm 1.000 đồng/kg còn 50.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực. Các địa phương khác không ghi nhận sự biến động về giá trong ngày hôm nay.

Giá lợn hơi hôm nay 5/11: Tiếp tục giảm từ 1.000 - 3.000 đồng/kg.

Ngày 5/11 giá lợn hơi tại Công ty CP chăn nuôi C.P Việt Nam tiếp tục ổn định ở mức thấp sau khi giảm liên tiếp nhiều ngày qua. Giá lợn hơi CP tại miền Bắc chỉ còn đứng ở mức 56.000 đồng/kg so với mức giá 59.000 đồng/kg của ngày 28/10 và so với mức 60.000 đồng/kg ngày 26/10; tại miền Trung, miền Đông, miền Tây, giá lợn hơi CP đứng ở mức 57.000 đồng/kg, giảm 1 giá so với ngày 28/10 khi đứng ở mức là 58.000 đồng/kg.

Cục chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản cũng vừa đề nghị các địa phương đánh giá cụ thể tình hình chăn nuôi, nhập khẩu và cân đối cung cầu các mặt hàng thịt lợn, gia cầm, gia súc phục vụ nhu cầu trong nước.

Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với thức ăn chăn nuôi sản phẩm cung ứng ra thị trường với mức giá hợp lý.

Hiện, giá lợn hơi của Việt Nam đang thấp hơn nhiều so với các quốc gia láng giềng. Trong đó, giá lợn hơi tại Trung Quốc biến động mạnh liên tục và giá hiện vẫn ở mức cao hơn 90.000 đồng/kg lợn hơi. Giá tăng cao khiến chính quyền Trung Quốc phải mở kho dự trữ quốc gia để đưa thịt đông lạnh ra thị trường, đảm bảo nguồn cung cho những ngày lễ.

Nhu cầu thịt lợn sẽ tăng vào dịp cuối năm nhưng liệu người nuôi có thoát được cảnh thua lỗ. Giải pháp được một số chuyên gia đưa ra là việc kiểm soát chặt chẽ thị trường thức ăn chăn nuôi, giải phóng nguồn cung trong nước bằng cách tạo điều kiện để xuất khẩu lợn tiểu ngạch sang Trung Quốc... Đó là điểm mấu chốt để giá lợn hơi trung bình có thể tăng đến mức hơn 60.000 đồng/kg, người chăn nuôi có lãi và sẽ yên tâm tái đàn. Thị trường thịt lợn năm 2023 cũng sẽ được ổn định.