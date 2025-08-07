Nhiều mặt hàng tăng giá, đẩy CPI tiêu dùng leo thang

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, lạm phát cơ bản tháng 7/2025 tăng 0,21% so với tháng trước và tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân bảy tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,26% của CPI bình quân chung, nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Bảy tăng 0,11% so với tháng trước chủ yếu do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở, giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình tăng. CPI tháng Bảy tăng 2,13% so với tháng 12/2024; tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân bảy tháng năm 2025, CPI tăng 3,26% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh chụp màn hình báo cáo kinh tế - xã hội tháng 7/2025. Nguồn: Cục Thống kê

Trong mức tăng 0,11% của CPI tháng 7 so với tháng trước, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng.

Cụ thể, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,36% (tác động làm tăng CPI chung 0,07 điểm phần trăm). Trong đó, giá điện tăng do nhu cầu sử dụng điện tăng khi thời tiết nắng nóng kéo dài ở nhiều khu vực, đặc biệt tại miền Bắc, miền Trung và từ ngày 10/5/2025 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng giá điện sinh hoạt.

Giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 1,96% do giá gạch, cát, đá tăng cao khi nguồn cung khan hiếm, chi phí sản xuất, vận chuyển tăng và nhu cầu xây dựng cao; giá điện sinh hoạt tăng. Giá dầu hỏa tăng 2,64% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong tháng.

Ngược lại, giá thuê nhà giảm 0,45% do tháng Bảy trùng với kỳ nghỉ hè, học sinh, sinh viên về quê dẫn đến lượng người thuê nhà giảm, nhiều chủ hộ giảm giá nhà thuê để giữ khách; giá gas đun giảm 3,33% do giá gas thế giới theo hợp đồng giảm 25 USD/tấn, từ 585 USD/tấn xuống còn 560 USD/tấn.



Nhóm tiêu dùng tăng đáng chú ý còn có đồ uống và thuốc lá (tăng 0,25%) do nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp hè và chi phí sản xuất tăng, trong đó giá nước uống tăng lực đóng chai, lon, hộp tăng 0,52%; bia các loại tăng 0,35%; thuốc hút tăng 0,30%; nước giải khát có ga tăng 0,16%; nước khoáng và rượu các loại cùng tăng 0,15%.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,03% do tỷ giá tăng ảnh hưởng đến chi phí nhập khẩu dược phẩm và các nguyên phụ liệu.

Ngoài ra, các nhóm văn hóa, giải trí và du lịch; nhà hàng, dịch vụ ăn uống; may mặc cũng tăng trong tháng 7/2025. Riêng nhóm giáo dục tăng nhẹ 0,01%, trong đó, giá văn phòng phẩm tăng 0,03%, cụ thể giá bút viết các loại tăng 0,16%; sản phẩm từ giấy và văn phòng phẩm và đồ dùng học tập khác cùng tăng 0,08%.



Trong tháng 7/2025, chỉ có 2 nhóm giảm gồm giao thông với mức 0,48% (tác động làm CPI chung giảm 0,05 điểm phần trăm); và nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,15%.