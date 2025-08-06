Chứng khoán Kỹ thương chốt giá IPO 46.800 đồng/cp, điều chỉnh phương án sử dụng vốn

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt giá dự kiến chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) là 46.800 đồng/cổ phiếu.

TCBS sẽ chào bán tối đa 231,15 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), tương đương 11,1% vốn điều lệ hiện tại, với mức giá dự kiến 46.800 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất đợt IPO, TCBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 20.801,5 tỷ đồng lên mức 23.133,08 tỷ đồng.

Theo mức giá chào bán dự kiến hiện tại, tính trên số cổ phiếu đang lưu hành, TCBS được định giá khoảng 3,7 tỷ USD trước thềm IPO. Sau IPO, vốn hóa công ty có thể đạt khoảng 4,1 tỷ USD, tức còn cách khoảng 20% nữa để chạm mục tiêu 5 tỷ USD theo chiến lược 5 năm 2020-2025.

TCBS sẽ phân phối thông qua công ty và 2 đại lý được chỉ định là Chứng khoán SSI và HSC.

Nếu chào bán thành công toàn bộ là 231,15 triệu cổ phiếu, TCBS thu về gần 10.818 tỷ đồng. HĐQT cũng thông qua phương án thay đổi kế hoạch sử dụng vốn từng được đề cập trong nghị quyết ngày 9/7.

Theo phương án mới, 70% số tiền thu được sẽ dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh như mua cổ phiếu, trái phiếu, giải ngân trong giai đoạn từ quý III/2025 đến hết năm 2026. Phần còn lại (30%) sẽ được phân bổ cho mảng môi giới chứng khoán, bao gồm cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán.

Ban lãnh đạo công ty khẳng định việc phân bổ vốn cụ thể sẽ linh hoạt tùy theo lượng tiền thực tế huy động được, nhưng ưu tiên vẫn đặt vào mảng tự doanh.

Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt IPO.

Trước thềm IPO, TCBS công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt trong quý II/2025 với nhuận trước thuế ở mức kỷ lục 1.733 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 của công ty đạt 3.043 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 53% kế hoạch cả năm 2025.

Chi tiết về các mảng kinh doanh, lãi từ các tài sản tài chính FVTPL 1.364 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ; lãi từ các khoản cho vay 1.576 tỷ đồng, tăng 30%.

"Con cưng" của Techcombank sắp IPO: Từ “khép kín” đến “cởi mở” TCBS đang sở hữu lợi thế vượt trội này

Doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, phát hành chứng khoán 857 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Hoạt động môi giới mang về 354 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Tổng tài sản của TCBS tại ngày 30/6/2025 đạt gần 65.134 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay đạt mức kỷ lục 33.806 tỷ đồng, tăng 30% so với hồi đầu năm.

TCBS là công ty con của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank; HoSE: TCB), hiện là công ty chứng khoán đứng đầu ngành với vốn chủ sở hữu và lợi nhuận cao nhất ngành, thị phần dẫn đầu ở nhiều mảng cốt lõi như trái phiếu, cho vay ký quỹ.

Sau thông tin TCBS công bố giá IPO dự kiến, cổ phiếu TCB của Techcombank ngay khi bắt đầu giao dịch phiên chiều 5/8 đã tăng kịch biên độ và lập đỉnh mới lên 37.800 đồng/cp (+6,93%). Thanh khoản TCB tăng mạnh với hơn 77 triệu cổ phiếu được khớp lệnh tính đến 14h00, giá trị hơn 3.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Trong nhiều năm qua, Techcombank luôn kiên định với mục tiêu vốn hóa 5 tỷ USD đối với TCBS và 20 tỷ USD đối với Techcombank.