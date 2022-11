Lo ngại nguồn cung thiếu hụt cùng đồng USD suy yếu kéo giá cà phê tiếp tục tăng vọt

Giá cà phê trong nước hôm nay 23/11/2022 hồi phục lên mức 39.700 – 40.200 đồng/kg. Sắc xanh bao phủ cả thị trường trong nước và thế giới.

Giá cà phê tăng vọt 600 đồng/kg, vượt ngưỡng 40.000 đồng/kg

Tại thị trường nội địa, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên bật tăng 600 đồng/kg, đưa nhiều khu vực trọng điểm chạm mốc 40.000 đồng/kg cà phê.

Ghi nhận cho thấy, các tỉnh trọng điểm thuộc khu vực Tây Nguyên đang giao dịch cà phê trong khoảng 39.700 - 40.200 đồng/kg.

Trong đó, Lâm Đồng là địa phương ghi nhận mức giá thấp nhất với 39.700 đồng/kg. Tiếp đó là tỉnh Gia Lai với mức 40.100 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cũng đi lên, đạt mức 40.200 đồng/kg trong hôm nay.

Tại cảng TP.HCM, robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% ngày chốt ở 1.894 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn London tăng 22 USD, tương đương 1,21% lên mức 1.834 USD/tấn. Giá Arabica kỳ hạn tháng 03/2023 trên sàn New York tăng 4,3 cent, tương đương 2,68% chốt tại 164,7 US cent/lb, sau khi giảm vào tuần trước xuống mức thấp nhất 16 tháng ở 154,05 US cent/lb.

Tồn kho ở mức thấp 23 năm khiến thị trường lo ngại nguồn cung thiếu hụt trong ngắn hạn, cùng đồng USD sụt giảm kéo giá cà phê hồi phục. Bên cạnh đó, giá kỳ hạn điều chỉnh tăng còn do hoạt động mua bù bán của các Quỹ và giới đầu cơ.

Colombia là nước sản xuất cà phê Arabica chế biến ướt, chất lượng cao, đóng góp nhiều vào lượng tồn kho đạt chuẩn để đấu giá lên sàn New York. USDA đã điều chỉnh giảm sản lượng cà phê của Colombia niên vụ 2022/23 xuống còn 12,6 triệu bao, giảm 3,1% so với dự báo trước (13 triệu bao).

Tính đến ngày 22/11, dự trữ cà phê được ICE chứng nhận đã tăng lên 530.105 bao, cao hơn nhiều so với mức thấp nhất trong 23 năm là 382.695 bao được thiết lập vào ngày 3/11, do 16.916 bao đã phân loại được ICE chấp thuận bổ sung vào kho. Vẫn còn 543.512 bao đang chờ phân loại.

Dự báo thời tiết sẽ gây mưa nhiều cho các nước sản xuất cà phê trên vành đai Thái Bình Dương cho tới tháng 2 năm 2023, trong khi hiện tượng thời tiết La Nina đã được dự báo cũng không chắc chắn xảy ra, khiến thị trường đang tập trung theo dõi, vì lo ngại khô hạn ở các vùng cà phê phía Đông Nam Brazil.



Rabobank dự báo xuất khẩu cà phê trong niên vụ 2023/24 của Brazil sẽ đạt khoảng 42-43 triệu bao, tăng so với mức 40 triệu bao của năm nay. Sản lượng sẽ tăng ít nhất là 8% lên mức 68,5 triệu bao (loại 60 kg). Tiêu thụ nội địa của nước này dự kiến cũng sẽ tăng khoảng 500.000 bao, tương đương mức tăng trưởng khoảng 2%.

Việt Nam đang bước vào thời điểm thu hoạch cà phê. Ghi nhận tại các tỉnh trong khu vực, năm nay, cà phê được mùa, tăng cả về số lượng và chất lượng. Tỷ lệ cà phê chín khi thu hái của nông dân Tây Nguyên đạt khoảng 85% cho thấy nông dân ngày càng ý thức hơn việc thu hái cà phê khi chín đều cho chất lượng tốt hơn. Đáng chú ý, tỷ lệ cà phê chín hơn 90% thậm chí là đến 93% không còn là hiện tượng cá biệt trong vụ cà phê này.

Ngắn hạn, xuất khẩu cà phê Việt Nam vẫn đối mặt với nhu cầu thấp, giá giảm

Quý 3/2022, giá cà phê thế giới có sự biến động mạnh. Sau khi ghi nhận ở mức thấp vào tháng 7/2022, giá cà phê phục hồi vào tháng 8/2022, nhưng sau đó giảm trở lại vào tháng 9/2022. Tháng 10/2022, giá cà phê thế giới tiếp tục xu hướng giảm.

10 ngày đầu tháng 11/2022, giá cà phê thế giới tiếp tục giảm trước thông tin dự báo nguồn cung sẽ tăng trong thời gian tới. Sản lượng vụ mùa mới của Brazil được dự báo sẽ tăng khoảng 10% từ 60,2 triệu bao của vụ mùa năm 2022.

Quý 3/2022, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa ghi nhận mức cao trong tháng 8/2022, nhưng sau đó có xu hướng giảm. Cuối tháng 10/2022, giá cà phê Robusta giảm mạnh 5.400 đồng/kg so với cuối tháng 9/2022. Ngày 28/10/2022, giá cà phê Robusta trong nước giảm 5.400 đồng/kg so với ngày 28/9/2022, xuống mức 41.000 đồng/ kg tại tỉnh Lâm Đồng; 41.600 đồng/kg tại tỉnh Đắk Lắk; tại tỉnh Gia Lai và Đắk Nông, giá ở mức 41.500 đồng/kg.

Những ngày đầu tháng 11/2022, giá cà phê Robusta tại thị trường nội địa giảm theo giá thế giới. Ngày 9/11/2022, giá cà phê Robusta giảm 1.100 đồng/kg so với ngày 28/10/2022 ở các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông. Mức giá thấp nhất 39.900 đồng/kg tại tỉnh Lâm Đồng; mức cao nhất 40.500 đồng/kg tại tỉnh Đắk Lắk; tại tỉnh Gia Lai và Đắk Nông là 40.400 đồng/kg.

Quý 3/2022, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt xấp xỉ 319 nghìn tấn, trị giá 753,9 triệu USD, giảm 27% về lượng và giảm 24,8% về trị giá so với quý 2/2022, so với quý 3/2021 giảm 6,9% về lượng, nhưng tăng 9,9% về trị giá. Nhu cầu tiêu thụ cà phê thế giới giảm do kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng bởi xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài và chưa có dấu hiệu lắng dịu, trong khi lạm phát tăng cao. Dự báo trong ngắn hạn, xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn đối mặt với khó khăn do nhu cầu thấp, giá giảm.

Quý 3/2022 so với quý 2/2022, trị giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang tất cả các khu vực giảm; So với quý 3/2021, trị giá xuất khẩu sang hầu hết khu vực tăng, trừ khu vực châu Phi. Tính chung 9 tháng năm 2022, trị giá xuất khẩu cà phê sang tất cả các khu vực tăng so với cùng kỳ năm 2021. Mức tăng cao nhất 97,2% xuất khẩu tới khu vực châu Đại Dương; mức tăng thấp nhất 11,4% xuất khẩu tới khu vực châu Á.

Quý 3/2022 so với quý 2/2022, trị giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang hầu hết các thị trường chủ lực giảm, ngoại trừ Nga tăng 11,1%. So với quý 3/2021, trị giá xuất khẩu cà phê sang các thị trường Ý, Nhật Bản, Nga tăng mạnh, nhưng sang Đức, Bỉ, Hoa Kỳ giảm.

Quý 3/2022 so với quý 2/2022, trị giá xuất khẩu hầu hết các chủng loại cà phê giảm, ngoại trừ cà phê chế biến tăng 3,5%. So với quý 3/2021, trị giá xuất khẩu tất cả các chủng loại cà phê tăng. Mức tăng cao nhất 43,4% đối vỡi cà phê Arabica; mức tăng thấp nhất 9,5% với cà phê Robusta. Tính chung 9 tháng năm 2022, xuất khẩu cà phê Robusta tăng 33,7%, đạt 2,24 tỷ USD; xuất khẩu cà phê Arabica tăng 67,9%, đạt 208 triệu USD; xuất khẩu cà phê chế biến tăng 16,5%, đạt 481 triệu USD. Ngược lại, xuất khẩu cà phê Excelsa giảm 9,1%, đạt 3 triệu USD.

Giới chuyên gia cho rằng, tình hình đang tác động tích cực đối với cà phê của Việt Nam, qua đó định hình triển vọng mới cho ngành cà phê. Giá cà phê kỳ hạn điều chỉnh tăng còn do hoạt động mua bù bán của các Quỹ và giới đầu cơ. Dù giá hiện đi lên song chuyên gia dự báo, giá cà phê thế giới vẫn đang tiếp tục chịu áp lực giảm giá trước lo ngại kinh tế toàn cầu suy thoái trong bối cảnh các nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới đang hướng tới một vụ mùa kỷ lục trong năm 2023.