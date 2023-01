Nhựa Tiền Phong (NTP) báo lãi 69 tỷ đồng trong quý 4/2022, giảm sâu so với cùng kỳ

Lũy kế cả năm 2022 doanh thu Nhựa Tiền Phong (NTP) ghi nhận doanh thu 5.685 tỷ đồng, tăng 17,9% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt 480 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2021.

Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022. Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.562 tỷ đồng tăng 6,4% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ nên lãi gộp đạt 353 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu tài chính ghi nhận gần 19 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 40% so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí hoạt động này cũng tăng mạnh từ 23,4 tỷ đồng lên gần 50 tỷ đồng.

Lỗ trong công liên kết, liên doanh gần 11,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 22,5 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4 Nhựa Tiền Phong lãi sau thuế 69 tỷ đồng, giảm 42,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

BCTC của NTP

Giải trình về kết quả này, Công ty cho biết, trong kỳ doanh thu bán hàng của công ty mẹ giảm nhiều so với cùng kỳ, đồng thời tình hình kinh doanh không tích cực tại các công ty liên kết cũng là nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận quý 4/2022 giảm so với cùng kỳ.

Năm 2022, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu 5.175 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 465 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt 10% chỉ tiêu doanh thu và với 564 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2022, công ty cũng vượt 21% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Nhựa Tiền Phong đạt 5.064 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Chỉ tiêu hàng tồn kho chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản với 1.535 tỷ đồng, tăng 42% so với đầu năm. Doanh nghiệp có 601 tỷ đồng tiền và tiền gửi có kỳ hạn, giảm 242 tỷ đồng so với đầu năm.

Thời điểm cuối năm 2022, Nhựa Tiền Phong có 2.233 tỷ đồng nợ phải trả, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay tài chính ngắn hạn là 1.699 tỷ đồng, tăng 105 tỷ đồng so với đầu năm và doanh nghiệp không ghi nhận nợ vay dài hạn. Chi phí lãi vay trong năm 2022 của doanh nghiệp ở mức 79 tỷ đồng, tăng 89% so với năm trước.