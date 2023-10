Novaland (NVL) lỗ gần 1.000 tỷ đồng trong 9 tháng

Lũy kế 9 tháng, Novaland đạt 2.731 tỷ đồng doanh thu, giảm 65,4%; lãi sau thuế đạt âm 957,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 2.054 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa Ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với doanh thu thuần đạt 1.073 tỷ đồng, giảm 67,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp kỳ này đạt 341,7 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu tài chính tăng 41,7% lên 2.230 tỷ đồng. Lãi trong công ty liên kết đạt gần 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 520 triệu đồng.

Chi phí bán hàng ở mức 62,7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 284,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 80% và 33% so với cùng kỳ năm trước.

Khép lại quý III/2023, Novaland báo lãi 136,8 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân theo NVL cho biết do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản dẫn đến doanh thu giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, Novaland đạt 2.731 tỷ đồng doanh thu, giảm 65,4%; lãi sau thuế đạt âm 957,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 2.054 tỷ đồng.

Năm 2023, công ty đặt kế hoạch doanh thu hơn 9.500 tỷ và 214 tỷ lợi nhuận sau thuế. Vậy với kết quả trên đường về đích của Công ty còn rất xa.

Tổng tài sản tính tới 30/9/2023 đạt 249.321 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 60% xuống 3.434,8 tỷ đồng. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 85% xuống 49,3 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng nhẹ lên 137.594 tỷ đồng (chiếm hơn 55% tổng tài sản). Trong đó bất động sản để bán đang xây dựng chiếm phần lớn với 126.976 tỷ đồng, bất động sản để bán đã xây dựng hoàn thành là 10.669 tỷ đồng...

Nợ phải trả giảm 3,5% xuống 205.462 tỷ đồng, vay ngắn hạn tăng nhẹ lên 30.108 tỷ đồng, vay dài hạn giảm 19% xuống 28.836 tỷ đồng. Trong đó hơn 40.173 tỷ đồng vay trái phiếu.

Thuyết minh BCTC hợp nhất của NVL cho thấy, tính tới 30/9, thù lao của Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT đạt 800 triệu đồng, Bùi Xuân Huy - Chủ tịch HĐQT có thù lao 100 triệu đồng, Phạm Tiến Vân - Thành viên độc lập HĐQT đạt 450 triệu đồng, Nguyễn Mỹ Hạnh - thành viên độc lập HĐQT 450 triệu đồng. Ông Ng Teck Yow - Tổng Giám đốc có mức tiền lơng đạt hơn 2 tỷ đồng, Nguyễn Ngọc Huyên - Tổng Giám đốc có tiền lương 591,4 triệu đồng...

Tính tới cuối tháng 9, NVL phải thu ngắn hạn từ Công ty TNHH Sài Gòn Gôn gàn 389 tỷ đồng, thu CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Open Land 75,4 tỷ đồng, CTCP Phát triển và Dịch vụ Nhà Bến Thành hơn 31 tỷ đồng...

Công ty phải thu dài hạn từ ông Bùi Cao Nhật Quân 76 tỷ đồng, CTCP Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn 75,4 tỷ đồng, CTCP Thương mại Đầu tư Bất động sản Phú Trí 70 tỷ đồng.

NVL phải trả ngắn hạn với CTCP NovaGroup 1.702,5 tỷ đồng, CTCP Diamond Properties 299,6 tỷ đồng...